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Цветной потолок в ванной комнате: 10 удачных примеров
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Цветной потолок в ванной комнате: 10 удачных примеров 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Roomble.com рассказывает и показывает своим читателям, насколько смелым можно быть при декоре одного из самых интимных мест в доме.
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Компромисс
Если в вашей семье возник спор о том, в какой же цвет выкрасить потолок, то вот решение. Классическая плитка (допустим также вариант с плиткой в стиле необарокко), строгий дизайн и чёткость линий не позволят вашему санузлу превратиться в ванную для Барби. А потолок кораллового или розового цвета задаст настроение интерьеру. Компромисс найден, спор разрешён.
Сглаживаем углы
На примере потолка в этой ванной комнате видно, как можно сгладить архитектурные недостатки. Холодный яркий пурпурный цвет как бы выравнивает потолок уборной.
Ближе к земле
Здесь мы можем наблюдать, как в обход пропорциональному делению стены можно сделать высокий потолок ниже. А разница в цвете в полтона между потолком и верхней частью стены делает вашу ванную комнату уютной и милой.
Визуальная хитрость
У этой ванной комнаты подвесной потолок слегка темнее стен, а подсветка по всему периметру позволяет увеличить реальные размеры помещения.
Однообразно — не значит скучно
Стены и потолок в этой ванной комнате выполнены в одном цвете. Это сужает пространство и делает его уютным.
Красим по частям
Любите оттенки синего и голубого, но боитесь красить ванную комнату целиком? Решение: окрасьте только потолок и добавьте к нему аксессуаров в сине-голубых тонах.
В погоне за трендом
Оттенок тиффани всегда в моде, а на потолке в ванной комнате он способен придать пикантности и роскоши.
Игра с оттенками
В этой ванной комнате потолок выполнен на оттенок светлее стен, а «переход» в виде белого плинтуса создаёт ощущение парящего в воздухе верхнего предела.
Свобода самовыражения
Если вам хочется экспрессии, окрасьте потолок в красный цвет. Только не переборщите — стены в этот цвет красить не стоит. Помните, что красный повышает артериальное давление.
Расслабляемся и красим
Потолок, выкрашенный в чёрный, способствует психологической разгрузке. Поэтому лёжа в ванне вы сможете не только получить удовольствие от процесса, но и насладиться своим смелым решением.
Оксана Кашенко, главный редактор Roomble.com:
— На каждой своей лекции про цвет санузлов я говорю, что делать свою маленькую ванную светлой ради визуального увеличения пространства — неразумно. Так как если помещение маленькое, этот приём не работает. И даже наоборот, приводит к тому, что крошечный интерьер становится скучным. Но многие боятся ярких цветов, а полумеры в маленьких пространствах не работают, тут действительно нужен цвет, чтобы добиться хорошего эффекта. Поэтому яркий цветной потолок я считаю гениальным выходом из положения, на это каждый может согласиться, это не стены и не сантехника. А результат превзойдёт все ожидания. Ваша ванная станет яркой и запоминающейся, у неё появится настроение, она начнёт дарить вам положительные эмоции и забирать отрицательные.
Теперь наберитесь храбрости, глубоко вдохните — и вперёд, за краской!
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