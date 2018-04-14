Цветной потолок в ванной комнате: 10 удачных примеров

Roomble.com рассказывает и показывает своим читателям, насколько смелым можно быть при декоре одного из самых интимных мест в доме.

Статьи по теме Как декорировать потолок в ванной: 8 отличных советов Круто смотрится в интерьере: чудо-дерево, которое растёт на потолке

Компромисс

Если в вашей семье возник спор о том, в какой же цвет выкрасить потолок, то вот решение. Классическая плитка (допустим также вариант с плиткой в стиле необарокко), строгий дизайн и чёткость линий не позволят вашему санузлу превратиться в ванную для Барби. А потолок кораллового или розового цвета задаст настроение интерьеру. Компромисс найден, спор разрешён.

Сглаживаем углы

На примере потолка в этой ванной комнате видно, как можно сгладить архитектурные недостатки. Холодный яркий пурпурный цвет как бы выравнивает потолок уборной.

Ближе к земле

Здесь мы можем наблюдать, как в обход пропорциональному делению стены можно сделать высокий потолок ниже. А разница в цвете в полтона между потолком и верхней частью стены делает вашу ванную комнату уютной и милой.

Визуальная хитрость

У этой ванной комнаты подвесной потолок слегка темнее стен, а подсветка по всему периметру позволяет увеличить реальные размеры помещения.

Однообразно — не значит скучно

Стены и потолок в этой ванной комнате выполнены в одном цвете. Это сужает пространство и делает его уютным.

Красим по частям

Любите оттенки синего и голубого, но боитесь красить ванную комнату целиком? Решение: окрасьте только потолок и добавьте к нему аксессуаров в сине-голубых тонах.

В погоне за трендом

Оттенок тиффани всегда в моде, а на потолке в ванной комнате он способен придать пикантности и роскоши.

Игра с оттенками

В этой ванной комнате потолок выполнен на оттенок светлее стен, а «переход» в виде белого плинтуса создаёт ощущение парящего в воздухе верхнего предела.

Свобода самовыражения

Если вам хочется экспрессии, окрасьте потолок в красный цвет. Только не переборщите — стены в этот цвет красить не стоит. Помните, что красный повышает артериальное давление.

Расслабляемся и красим

Потолок, выкрашенный в чёрный, способствует психологической разгрузке. Поэтому лёжа в ванне вы сможете не только получить удовольствие от процесса, но и насладиться своим смелым решением.

— На каждой своей лекции про цвет санузлов я говорю, что делать свою маленькую ванную светлой ради визуального увеличения пространства — неразумно. Так как если помещение маленькое, этот приём не работает. И даже наоборот, приводит к тому, что крошечный интерьер становится скучным. Но многие боятся ярких цветов, а полумеры в маленьких пространствах не работают, тут действительно нужен цвет, чтобы добиться хорошего эффекта. Поэтому яркий цветной потолок я считаю гениальным выходом из положения, на это каждый может согласиться, это не стены и не сантехника. А результат превзойдёт все ожидания. Ваша ванная станет яркой и запоминающейся, у неё появится настроение, она начнёт дарить вам положительные эмоции и забирать отрицательные.

Теперь наберитесь храбрости, глубоко вдохните — и вперёд, за краской!

Читайте также:

Из чего сделать потолок в ванной: плюсы и минусы разных материалов

Как я стал жертвой акриловой ванны: личный опыт

Ремонт ванной за 24 часа: первое комплексное душевое решение для вашей ванной