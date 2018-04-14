Как приготовить вкуснейший плов

Плов — универсальное блюдо, и существует множество рецептов его приготовления. Сегодня мы расскажем, как готовится плов по классическому рецепту, который в каждой национальной кухне дополняется и обогащается своими любимыми традиционными специями.