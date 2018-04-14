Ещё
Дизайнерский ремонт трёхкомнатной квартиры обошёлся в 700 000 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дизайнерский ремонт трёхкомнатной квартиры обошёлся в 700 000 рублей 

Roomble.com 3 часа назад
Фото: Roomble.com
Проект, о котором сейчас пойдёт речь, был реализован всего за три месяца. Из трёхкомнатной квартиры, расположенной в казанской новостройке, решено было сделать студию с отдельной комнатой для ребёнка. За реализацию проекта взялась дизайнер Ксения Немова.
Ксения Немова
Ксения Немова окончила факультет дизайна КХУ им. Фешина, затем Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «искусство интерьера» и квалификации «художник-проектировщик». Ксения — лауреат конкурса по организации архитектурного пространства дома-музея В. И. Ленина.
— Удивительная история: поиски интересной фактуры и орнамента привели дизайнера к обоям Khroma Toccata. Именно они и вдохновили на реализацию этого объекта, став основой интерьера. Квартира-студия выполнена в стиле минимализм с отголосками Востока, которые проявляются в орнаменте, фрезеровке и декоративных элементах.
— Заказчикам хотелось получить объект, выполненный в светлой цветовой гамме. Они высказали несколько пожеланий по вариантам освещения для каждого помещения, и мы учли все их предложения. Например, использовали в оформлении пространства угловое освещение, точечную подсветку в полу, предусмотрели и «аварийные» источники света, которые могут сделать акцент на обычно более тёмных углах комнаты. Конечно, в проекте есть основной свет и декоративная подсветка.
Статьи по теме Ремонт без дизайнера: 22 эксклюзивных примера Ремонт, стройка и дизайн: 3 апреля стартует выставка MosBuild-2018
Сделано на заказ:
перфорированная перегородка из МДФ, повторяющая орнамент обоев.
Материалы:
обои — Toccata Khroma;
краска — Caparol;
полы — Haro.
Планы проекта:
Примерный бюджет ремонта — 700 000 рублей.
Читайте также:
Квартира с петушками для юриста Кати
Ремонт за 4 месяца: 45-метровая квартира с видом на Москва-Сити
Как живут в Красногорске: двухкомнатная квартира с кабинетом на балконе
Roomble.com: последние новости
Где жить в Милане: 10 дизайнерских отелей Дизайн ванной комнаты: 5 роскошных вариантов 10 правил сочетания: шторы, подушки, обивка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже192
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья21
7 вещей, которые нужно держать в секрете
Ученые узнали, какие люди не толстеют2
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди126
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение