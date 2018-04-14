Дизайнерский ремонт трёхкомнатной квартиры обошёлся в 700 000 рублей

Проект, о котором сейчас пойдёт речь, был реализован всего за три месяца. Из трёхкомнатной квартиры, расположенной в казанской новостройке, решено было сделать студию с отдельной комнатой для ребёнка. За реализацию проекта взялась дизайнер Ксения Немова.

Ксения Немова

Ксения Немова окончила факультет дизайна КХУ им. Фешина, затем Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «искусство интерьера» и квалификации «художник-проектировщик». Ксения — лауреат конкурса по организации архитектурного пространства дома-музея В. И. Ленина.

— Удивительная история: поиски интересной фактуры и орнамента привели дизайнера к обоям Khroma Toccata. Именно они и вдохновили на реализацию этого объекта, став основой интерьера. Квартира-студия выполнена в стиле минимализм с отголосками Востока, которые проявляются в орнаменте, фрезеровке и декоративных элементах.

— Заказчикам хотелось получить объект, выполненный в светлой цветовой гамме. Они высказали несколько пожеланий по вариантам освещения для каждого помещения, и мы учли все их предложения. Например, использовали в оформлении пространства угловое освещение, точечную подсветку в полу, предусмотрели и «аварийные» источники света, которые могут сделать акцент на обычно более тёмных углах комнаты. Конечно, в проекте есть основной свет и декоративная подсветка.

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Сделано на заказ:

перфорированная перегородка из МДФ, повторяющая орнамент обоев.

Материалы:

обои — Toccata Khroma;

краска — Caparol;

полы — Haro.

Планы проекта:

Примерный бюджет ремонта — 700 000 рублей.

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