Вентилируемый фасад для загородного дома: плюсы и минусы

Главное отличие вентилируемого фасада от других типов отделки — это наличие воздушной прослойки между стеной дома и облицовкой. Узнаем, какие плюсы и минусы есть у этого варианта оформления.

Вентилируемый фасад — популярное и современное решение, но, например, в Германии этот тип облицовки дома ещё более популярен, чем в России. Всё потому, что там теплоизоляционные свойства и технологичная начинка ставятся на первое место. А вот в России не все согласны мириться с тем, что из-за такого фасада стена дома становится толще.

Вентилируемый фасад — альтернативное решение для оформления загородного дома. Чаще всего его применяют при ремонте старых зданий, чтобы сделать их более тёплыми.

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Плюс: отсутствие конденсата

Вентилируемый фасад используется в развитых странах уже долгое время и позволяет защитить дом в первую очередь от гниения и излишней влаги. Доступ воздуха позволяет конденсату выходить наружу, а не оставаться на стенах, уменьшая при этом их прочность и срок эксплуатации.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Вентилируемый фасад — хорошее и экологичное решение для дополнительного утепления коттеджа и его защиты от излишней влаги. Такая система позволяет уменьшить количество строительного материала, необходимого для возведения здания, что приводит к экономии средств при строительстве.

К преимуществам вентилируемого фасада можно отнести быстрый монтаж, ремонтопригодность, долговечность, а также устойчивость к погодным условиям.

ecointeriors.ru Плюс: всесезонность монтажа

Сделать фасад своего дома вентилируемым можно даже в декабре или марте. Если у вас сейчас дом просто отделан штукатуркой, задача для мастеров лишь облегчается. На внешние стены крепится металлический каркас, монтируется утеплитель, затем всё покрывается облицовочным материалом (сайдинг, панели, камень и тому подобное). Ура! Ваш фасад готов!

Плюс: модные дизайнерские решения

Благодаря особенной конструкции у вентилируемого фасада есть ещё один большой плюс — возможность использования интересных видов облицовки. Вам будут доступны композитные материалы, искусственный и натуральный камень, металлокассеты и евровагонка, разнообразные имитации бруса и другие сложные и эффектные варианты.

Выбор в этом случае столь широк, что позволяет реализовать архитектурный проект международного уровня, например, в стиле конструктивизм, лофт, шале и многих других.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Варианты дизайна вентилируемого фасада довольно разнообразны. Вы можете сделать его в экостиле с применением деревянных панелей, использовать для отделки натуральный камень или керамогранит и многие другие экологичные материалы. Однако чтобы решение было действительно экологичным, очень важно выбирать только сертифицированные материалы и строго соблюдать технологию монтажа.

ecointeriors.ru Плюс: снижение затрат на отопление дома

Благодаря воздушной прослойке дом медленнее теряет тепло и не так подвластен холоду, пытающемуся пробраться в ваш дом снаружи. Следствием этого становится снижение ваших затрат на отопление дома. Согласитесь, это весомый аргумент, особенно при большой площади нового дома.

Плюс: срок эксплуатации — 50 лет!

Срок эксплуатации относится вовсе не к облицовочному материалу, что нужно иметь в виду, а к самой конструкции вентилируемого фасада. У каждого из облицовочных материалов свой срок годности, например 10 или 25 лет.

Дольше всего прослужит натуральный камень (при правильном уходе — практически вечно!), а также искусственный камень. Обратите внимание и на материал каркаса. От коррозии нержавейку придётся менять через 6-7 лет.

Плюс: лёгкий ремонт фасада

Интересно, что такой тип облицовки подразумевает ячеистую конструкцию. Это значит, что при одной разбитой панели вы можете заменить только её, вам не придётся ремонтировать весь фасад. Согласитесь, это очень удобно.

Минус: более высокая стоимость по сравнению со штукатуркой

Конечно же, оформить дом штукатуркой проще всего. Вам не нужно будет разбираться в материалах, заказывать специалистов, а в процессе эксплуатации потребуется лишь перекрашивать дом раз в 3—5 лет, в зависимости от количества осадков в вашем регионе. Пока качественная штукатурка, сделанная профессионалами, считается самым практичным решением, требующим минимальных хлопот.

Минус: пожароопасность вентилируемого фасада, сделанного из дешёвых материалов

Если вы выбираете пенополистирол с маркировкой «С», он будет гореть не больше четырёх секунд. Так называемый самозатухающий пенополистирол получается при использовании антипирена при изготовлении плиты. Увы, этого вполне достаточно для того, чтобы повредить здание, ведь по четыре секунды горит каждый отдельно взятый маленький участок, а не весь дом.

Если вы выберете пенополистирол с маркировкой «Ф», то получите более пожаробезопасный проект. По заявлениям производителей, самостоятельно гореть такой материал будет всего лишь одну секунду.

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