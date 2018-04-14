Где жить в Милане: 10 дизайнерских отелей

Вы уже пакуете чемоданы? Salone del Mobile Milano стартует через считаные дни, самое время выбрать место для проживания. И конечно, это место должно быть максимально стильным, харизматичным и соответствующим ситуации. Мы сделали подборку самых-самых отелей Милана, среди которых вы наверняка найдёте тот самый вариант для себя.

Отель Room Mate Giulia, разработанный Патрисией Уркиолой (Patricia Urquiola), отражает всю суть Милана. Ну хорошо, может быть, не всю, но очень многое. Полы здесь выполнены из розового мрамора, прямо как в Миланском соборе. Терракотовыми кирпичами (типичный строительный материал для Милана) выложена изогнутая стена в вестибюле, благодаря этому приёму появился трёхмерный эффект. Интерьеры номеров — современный итальянский стиль с лёгким винтажным оттенком.

Желающим поселиться в центре событий рекомендуем Castello Sforzesco Suites by Brera Apartments. Интерьерами этого отеля занимались SGS Architetti Associati, а расположен он в самой оживлённой части Милана, рядом с замком Сфорца и в нескольких минутах ходьбы от Миланского собора.

Люксовые номера здесь немного напоминают интерьеры местных резиденций, современных, но с некоторым реверансом в сторону итальянских традиций. Полы в комнатах дубовые, а ванные из белого каррарского мрамора. Латунные светильники создают правильное настроение и согревают после долгих насыщенных впечатлениями дней.

Отель Senato Hotel Milano, спроектированный архитектором Алессандро Бианки (Alessandro Bianchi), поразит вас в первую очередь своим экстерьером: уютным зелёным двориком, фигурно подстриженным газоном и настроением, которое невозможно описать, а можно лишь почувствовать.

Яркий вестибюль вам наверняка захочется сфотографировать, однако даже не пытайтесь стоя здесь представить себе интерьер номера. Он точно вас удивит: деревянные полы, кристально белые стены и бельё, несколько чёрных предметов и пара акцентов из латуни.

Conti Guest House. А вот в этом отеле мы бы хотели задержаться подольше. Conti Guest House занимает пространство отреставрированного здания начала прошлого века. Архитектор Nicola Gisonda создал стильное и очень интересное для изучения пространство, наполненное современными предметами интерьера, модной сантехникой от Cielo и очень эффектной отделкой.

Ценителям итальянской классики мы рекомендуем Grand Hotel et de Milan, спроектированный архитекторами из Dimore Studio. Отель открыт с 1863 года и за это время принял такое количество знаменитостей, что перечислять их будет попросту глупо. Звёздные гости — это, конечно, не причина срочно оформлять броню, но если при взгляде на эти интерьеры ваше сердце дрогнет, а в памяти начнут сами собой возникать цитаты европейских романистов позапрошлого века, доверьтесь интуиции и признайте, что вы только что нашли отель своей мечты.

Оттолкнувшись от классики, двигаемся в сторону современных представлений об элегантности, стиле и уюте. Добро пожаловать в отель VIU Milan от архитектора Николы Галлициа (Nicola Gallizia) и студии Arassociati. Нейтральная палитра, разнообразие фактур и материалов, суперсовременная мебель и огромное поле для вдохновения. Если вы любите строгость, минимализм и натуральную палитру камня и древесины, срочно делайте броню, времени всё меньше.

Архитектор Nisi Magnoni признаётся, что работая над проектом отеля NU, отказался практически от всех стандартных ходов, стараясь создать нечто в наивысшей степени оригинальное. Чтобы убедиться в верности архитектора его собственным помыслам, достаточно взглянуть на лестничные пролёты этого отеля. Чёткие прямые углы, как и просто ожидаемые решения, в этом отеле редкость. К примеру, одежду Nisi Magnoni предлагает развешивать прямо в изголовье кровати, которая, кстати, стоит на одной ноге. В некоторых номерах стены спален выкрашены в сочный красный оттенок, в другом случае покрытие стен напомнит вам мозаику для ванной комнаты. Чего вы точно в этом отеле не испытаете, так это скуки.

Миланский отель casaBASE от архитекторов из H+ — это целая копилка ассоциаций. Мы здесь увидели и стильный коворкинг, и модный нынче приём оформления современной минималистичной квартиры в старом здании с высоченными потолками, и наскоро собранную комнату для группы детей в школьном лагере. Если вы любите разнообразие, у вас всё хорошо с чувством юмора и вы умеете находить прекрасное в простом и обыденном — добро пожаловать в casaBASE, здесь очень круто.

The Yard — это гостевой дом, спроектированный компаниями MAPEI и Inkiostro Bianco. Стиль этого пространства очень хочется назвать английским лофтом с примесью стимпанка и антуражем квартиры европейского путешественника середины прошлого века. Здесь много всего и всё это совершенно завораживает. Просто взгляните на снимки, и вы мигом поймёте, ваше ли это место. Мы бы заселились.

Один из наших любимых приёмов — нейтральный фон и яркие предметы интерьера — отлично реализован в отеле Savona 18 Suites, спроектированном архитектурным бюро Cibicworkshop. Здесь есть закрытые дворики, немного авангардные общественные зоны и гораздо более спокойные, располагающие к отдыху номера.

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