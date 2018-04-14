Лучшее из советских интерьеров на примере культовых фильмов

Вряд ли найдется тот, кто скучает по квартирам-хрущевкам и совместному проживанию в коммуналках. Да и в убранстве дома нельзя было особо разгуляться. Не то что сейчас: на кухне мебель в стиле хай-тек, в гостиной диван из кожи, в коридоре шкаф-купе. Но когда смотришь на хрустальные люстры, торшеры, серванты, ковры на стенах, то в голове представляется небольшая уютная квартирка. А что если выбрать один советский предмет и поставить его в современный интерьер? Готовы поэкспериментировать?

«Москва слезам не верит»

Гостиная-спальня в квартире Екатерины выполнена в природных оттенках коричневого и рыжего. За счет такого сочетания цветов интерьер выглядит уютно и аристократично. Форма кресел и торшера ассоциируется со стилем mid century, крайне популярным последние два года благодаря своей колоритности и утонченности.

Из вещей в современном интерьере круто будет смотреться советский торшер с абажуром: достаточно обыграть его цвет, который будет смежным шторам или подушкам на диване.

Круглый стол — центральный объект как в гостиной Екатерины, так и у всех советских людей. За таким собиралась вся семья на обед или ужин, проводились встречи с друзьями: он удобный, за ним видно всех собравшихся.

Однако считается, что круглый стол нерациональный, съедает много места и выглядит неуместно. Но если пространство квартиры позволяет, его однозначно стоит купить. А если с советских времен не осталось клеенчатой скатерти, то можно постелить белоснежную хлопковую, приобретенную в магазине тканей.

Квартира профессора переполнена антиквариатом, массивной мебелью, большими стульями из дерева. И если в фильме это выглядит весьма уместно, то в реальной жизни получится настоящая катастрофа: свободного пространства почти нет, избыток крупных предметов утяжеляет интерьер, а мелких — захламляет квартиру.

Но если в квартире появится что-то одно, например, пузатый комод, то это придаст современной квартире советской романтики. Такие вещи выглядят дорого, статусно и, если поставить в нужное место, то и стильно. Правда, в таком случае и другие предметы в доме должны быть не ультрасовременными, так можно нарваться на безвкусицу. Лучше подбирать классические вещи, подчеркивая тем самым многолетнюю историю.

«Иван Васильевич меняет профессию» Создатели этого фильма хотели подчеркнуть статус владельца квартиры: дорогая мебель из натурального дерева, вазы, привезенные из путешествий, персидский ковер — неспроста герой фильма говорит легендарную фразу: «Это я удачно зашел». Собирать такое количество раритетных и статусных вещей в одном месте, как показала история, не самая лучшая идея: кто-то может прознать и захотеть поживиться. Статуэтки из путешествий уместны в английском, африканском и марокканском интерьерах. Почитать об этностилях можно в нашем материале. Самое главное в использовании аксессуаров и декора — соблюдать баланс, иначе квартира может превратиться в домик Плюшкина.

Ковер — культовая вещь тех лет. В СССР он лежал на полу не чаще, чем висел на стене. На этот момент ковры служили для дополнительной шумоизоляции, закрывали дырки, утепляли холодные стены. Сейчас их зачастую оставляют на полу. Чтобы привлечь внимание к мебели, лучше выбирать ковер нейтрального оттенка, а чтобы сделать акцент на самом текстиле, то яркого цвета, в тон к подушкам или пледу.

«Ирония судьбы, или С легким паром»

Известная всем новогодняя история любви зарождается в трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге. Первым делом внимание привлекает стенка, которая была практически в каждой квартире у советского человека. В некоторых домах до сих пор стоит этот универсальных шкаф. В них обычно хранили хрустальные и фарфоровые сервизы, книги, семейные фотографии, а кто-то и до сих пор хранит.

Сегодня мы, как правило, отказываемся от большого шкафа в гостиной в пользу маленьких и нескольких. Однако вписать подобную стенку в интерьер квартиры все-таки можно. Единственное, выбирать под светлую отделку стен, с антуражными светильниками, статуэтками и в тон мебели, так она гармонично впишется в интерьер столовой или гостиной.

«Бриллиантовая рука»

В интерьере номера в гостинице «Атлантик» минимум вещей и очень много красного цвета. Красный цвет олицетворяет страсть, искушение, и повторять подобный дизайн в квартире не стоит, если только нет цели создать будуар.

Кресло на тонких ножках актуально как никогда, оно украсит интерьер как в стиле модерн, так и скандинавском стиле. Такое кресло нельзя ставить к стене, оно должно привлекать внимание. Можно поместить его в гордом одиночестве, а можно в вместе с таким же креслом, только другого цвета, главное, в центре комнаты. Лучше выбирать модели с ножками из металла: во-первых, металлические цвета в интерьер добавляют блеска, а во-вторых, этот материал долговечнее: как будто стоит со времен СССР и будет находиться столько же.

Некоторые фильмы вышли двадцать, некоторые пятьдесят лет назад, но факт остается фактом: одни вещи не теряют популярности сквозь года, другие возвращаются раз за разом. И это здорово! Ведь так даже самые странные идеи можно воплотить в жизнь. Главное, следовать вдохновению и соблюдать чувство меры.

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