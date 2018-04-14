Трёхкомнатная квартира, оформленная с французским шиком

Проект ремонта этой квартиры сложился из нескольких очень важных обстоятельств — клиенты купили квартиру с уже готовым ремонтом, успели приобрести кухонный гарнитур и кровать, но хотели дизайнерского, чётко спланированного интерьера. Кроме того, хозяйка квартиры очень не хотела менять напольное покрытие, чтобы ремонт был быстрым и чистым.

В итоге дизайнер Надежда Кузина — автор этого проекта — перекрасила все стены, заменила детали, выбивающиеся из концепции классического стиля, и «подогнала» всё к единому знаменателю: французской роскоши и классическому шику.

Надежда Кузина, дизайнер интерьеров

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Надежда Кузина, дизайнер интерьеров с большим опытом работы, занимается комплектацией дизайн-проектов европейской мебелью. Она окончила Московскую школу дизайна, школу «Детали» и магистратуру в РАНХиГС при Президенте РФ как менеджер проектов. Её кредо — это последовательность, вкус и практичность дизайна, его долговечность.

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Предыдущие хозяева квартиры украсили стены гостиной молдингами, которые смотрелись довольно одиноко. Когда сложилась концепция интерьера, были приглашены художники, которые заполнили пустое пространство между молдингами потрясающими фресками. Интерьер стал завершённым, когда в его оформление добавили венецианскую штукатурку.

В гостиной сделали фальшкамин с выдвижным телевизором. В классическом интерьере с фресками на стенах современный телевизор смотрелся бы чужеродно, поэтому дизайнер Надежда Кузина выбрала именно такой вариант. Использовали механизм с электроприводом, который включается с пульта, что очень понравилось хозяевам квартиры.

Все напольные покрытия и двери уже имелись в квартире. Декоративные ручки помогли органично вписать двери в единый стиль, а кухонные двери украсили ручками с кристаллами Swarovski.

Надежда Кузина, дизайнер интерьеров:

— С хозяйкой мы детально обсуждали каждый предмет: я предлагала на выбор несколько вариантов, сделав акцент на резьбу, натуральное дерево, золотую поталь.

Не желая перегружать пространство, мы выбрали довольно компактные предметы, например, в спальне сделали витрины однодверные, а не двухдверные. В гостиной центральное место занимает небольшой классический диван, приподнятый на ножках.

Между кухней и прихожей дизайнеры поставили двери с фацетным стеклом, таким же, как у гардероба напротив. Это сделано для того, чтобы дети, бегая по кругу кухня-коридор-гостиная, были в безопасности и всегда знали, когда дверь закрыта, а когда открыта.

Надежда Кузина, дизайнер интерьеров:

— В результате предыдущего ремонта не появилось ни одного бра. Пришлось компенсировать этот недостаток настольными лампами, поскольку выводов для источников настенного света просто не оказалось — ремонт был скорее косметическим, чем капитальным.

В спальне дизайнер Надежда Кузина сделала роспись стены акриловой краской по собственным эскизам. Потрясающие французские двери в серой палитре ведут на лоджию. Эта комната выглядит как будуар в настоящем французском особняке или шато!

Надежда Кузина, дизайнер интерьеров:

— Очень важную роль сыграло сотрудничество с дизайнерами по текстилю (студия «Канапе»). Мы были готовы прислушаться к их рекомендациям, потому все выбранные предметы мягкой мебели в интерьере удачно сочетаются с портьерами, тюлем, подушками. Сочетаются так, как будто они из одной коллекции, а между тем ни одна ткань в интерьере не повторяется.

В спальне дизайнеры не стали менять смелый цвет стен, наоборот, добавили однотонного текстиля, который на их фоне смотрится очень выигрышно — выглядит кипенно-белым, как свежий снег.

В первую очередь все взоры здесь обращаются внимание на фактуры — глянец витрин, серебро на ткани банкетки, бархат покрывала. Получилось изящно и в то же время оригинально. Классические формы приобрели новое звучание за счёт соседства с неклассической палитрой.

В санузле, чтобы закрыть пространство под ванной, скрыть стиральную машину и ревизионные люки, сделаны деревянные стеновые панели в классическом стиле, которые похожи на плитки горького шоколада — очень элегантно и привлекательно!

Надежда Кузина, дизайнер интерьеров:

— Мне доставило большое удовольствие общение с владельцами квартиры — моими клиентами. Они принимали активное участие в подборе, при этом нам всегда удавалось договориться и найти идеальное решение. Им нравилось добавлять декоративные акценты, самим патинировать чугунные радиаторы, перекрашивать рамки для фотографий. За счёт этих мелочей интерьер выглядит не просто классическим, но и душевным.

Бренды, использованные в проекте

В гостиной: диван, кресла и столик Le Classique, люстра и подсвечники Il Paralume Marina, консоль с зеркалом и подставки для подсвечников Roberto Giovannini.

Кухня: сама кухня российского производства со столешницей из искусственного камня уже была на объекте. Столик Bitossi, настольная лампа Arizzi, консоль Roberto Giovannini.

Спальня: банкетка Angelo Cappellini, витрины Moda, светильник на тумбочке от Arizzi.

Лоджия при гостиной: банкетка Angelo Cappellini, витрина Barnini Oseo, столик Bitossi.

Лоджия: кресло и пуф Bedding в ткани Erre Erre, туалетный стол с пуфиком Minotti L&B.

Санузел: аксессуары Migliore, светильники Arizzi, тумба для стиральной машины — российское столярное производство.

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