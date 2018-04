Квартира с зимним садом и элементами эко-стиля 

Заказчики, молодые супруги, воспитывают сына и рассчитывают, что в будущем у него появится брат или сестра. Фишка проекта — планировка гостиной, которая позволяет быстро и без особых затрат выделить из ее площади еще одну комнату, как только это будет нужно.

Заказчики просили объединить кухню с гостиной, организовать много скрытых систем хранения, в том числе для спортивного инвентаря. Кроме ванной комнаты, предусмотреть еще и гостевой санузел.

Хозяйка квартиры очень дорожит своим зимним садом и хотела, чтобы для него было выделено место в гостиной. Так в интерьере появилась экологическая тема, природные цвета и материалы.

На пол положили темную паркетную доску, которая красиво контрастирует с крашенными в белый цвет стенами кухни-гостиной. Для стен спальни и детской комнаты выбрали бумажные обои, а в холле использовали декоративную штукатурку и настенное пробковое покрытие.

Разнообразные системы хранения спроектированы дизайнером в соответствии с пожеланиями заказчиков и их образом жизни. Одежда хранится в шкафах в спальне и детской, для разнокалиберных чемоданов, сноубордов и других крупных предметов есть отдельная кладовка.

В интерьере много зеленого цвета — как продолжение природной темы. Но в основе — спокойные тона, разбавленные отдельными яркими акцентами. Самая яркая и динамичная комната — детская.

Обстановка продумана досконально — ни одного случайного предмета, все подобрано так, чтобы жизнь в квартире была легкой и комфортной. Стол в гостиной в случае прихода гостей раскладывается. Стулья легкие, а диваны хоть и светлые, но кожаные, что облегчает эксплуатацию.

Предусмотрены все ситуации, возможные не только сейчас, но и в будущем. Декор, например, подобран так, чтобы можно было со временем полностью сменить цветовую гамму. А детская кровать куплена с встроенным дополнительным спальным местом — на случай, если школьный приятель захочет остаться на ночь.

Холл Отделка: декоративная штукатурка, настенное пробковые покрытие Corkstyle Напольное покрытие: плитка Мебель: шкафы встроенные и отдельно стоящий изготовлены по чертежам автора проекта; пуф, Pushe; вешалка, Сrate and Barrel Освещение: Centrsvet

Гостиная Отделка: декоративная штукатурка, декоративный облицовочный кирпич Напольное покрытие: паркетная доска, Haro Мебель: диван, Saiwala, столик журнальный и кресло, Сreate and Barrel, цветной стеллаж и тумба под ТВ изготовлены по чертежам дизайнера Ковер: Сreate and Barrel Текстиль: Сreate and Barrel, дизайнер по шторам Анна Сотникова Декор: Сreate and Barrel Техника: телевизор, Siemens ; выключатели и розетки, ABB Busch-axcent Освещение: Centrsvet