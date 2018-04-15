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Типичный английский дом с цветочным декором
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Типичный английский дом с цветочным декором 

Inmyroom 4 часа назад
Фото: Inmyroom
Безупречные, новенькие, как с конвейера, обстановки — это точно не про Англию. Вот и владельцы дома в Оксфордшире, построенного в XVIII веке местным священником, поставили перед дизайнером Эммой Симс-Хилдич задачу сделать так, чтобы новый интерьер выглядел максимально обжитым.
Кроме этого, заказчики захотели вписать в обстановку кое-что из прошлого этого старого дома — шторы с винтажным цветочным принтом, которые остались от предыдущих жильцов.
Благодаря классической планировке, большим французским окнам и нарядному камину посреди гостиной создавалось впечатление, что к уютной, английской обстановке «подталкивал» сам дом. Поэтому и приемы, которые дизайнер применила в работе над интерьером, тоже типично английские.
Так как тема цветов уже оговаривалась в планировании нового интерьера, Эмма предложила сделать ее лейтмотивом обстановки. Так, мелкие цветы появились в текстильном решении одной из спален и на кухне — там же одну из стен оклеили цветочными обоями.
Шторами предыдущих владельцев оформили окна в гостиной. Все это дополнили клеткой «виши» и английской клеткой: такой рисунок отлично сочетается с мелкими ботаническими узорами и добавляет в интерьер шарма.
Несмотря на то что декор дома изобилует цветами и клеткой, здесь не чувствуется визуальной тяжести. Много естественного света, преобладающие в обстановке белые и оливковые цвета и чуткость дизайнера к потребностям заказчиков смогли сделать обстановку легкой, уютной и обжитой — очень даже по-английски.
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