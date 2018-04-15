Ещё
3 секрета стильного интерьера, о которых многие не знают
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 секрета стильного интерьера, о которых многие не знают 

Inmyroom 5 часов назад
Фото: Inmyroom
В вашем интерьере все продумано до мелочей, но все равно кажется, что чего-то не хватает? Анна Рытова рассказала, в чем может быть дело и как исправить ситуацию.
Независимо от стиля интерьера и ваших предпочтений в цвете, контраст должен быть в любой комнате. Контрастировать могут светлые цвета с темными или предметы с твердой поверхностью с мягкими. Контраст помогает направить внимание, расставить акценты. Используйте этот прием, чтобы комнаты не выглядели банально или слишком одинаково.
Текстуру в интерьер привносит текстиль (ковры, подушки, покрывала и шторы) и декор — картины, зеркала и другие аксессуары.
Чтобы понять, каких текстур не хватает помещению, сфотографируйте его и рассмотрите фотографию несколько дней спустя. Это поможет вам определиться, что изменить в интерьере.
Последние штрихи в создании интерьера — предметы, которые добавляют ему индивидуальности и делают помещение более обжитым. К сожалению, очень часто они вообще отсутствуют, что портит интерьер.
Это могут быть сувениры и памятные вещи — например, красивый камень, который вы нашли на местном озере. Также привнести жизненную энергию помогут растения.
Inmyroom: последние новости
Квартира с зимним садом и элементами эко-стиля Типичный английский дом с цветочным декором Стекло, бетон и балки на потолке: темный лофт студии CENS architects
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже198
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья41
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди136
7 вещей, которые нужно держать в секрете7
Ученые узнали, какие люди не толстеют13
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение