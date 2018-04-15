3 секрета стильного интерьера, о которых многие не знают

В вашем интерьере все продумано до мелочей, но все равно кажется, что чего-то не хватает? Анна Рытова рассказала, в чем может быть дело и как исправить ситуацию.

Независимо от стиля интерьера и ваших предпочтений в цвете, контраст должен быть в любой комнате. Контрастировать могут светлые цвета с темными или предметы с твердой поверхностью с мягкими. Контраст помогает направить внимание, расставить акценты. Используйте этот прием, чтобы комнаты не выглядели банально или слишком одинаково.

Текстуру в интерьер привносит текстиль (ковры, подушки, покрывала и шторы) и декор — картины, зеркала и другие аксессуары.

Чтобы понять, каких текстур не хватает помещению, сфотографируйте его и рассмотрите фотографию несколько дней спустя. Это поможет вам определиться, что изменить в интерьере.

Последние штрихи в создании интерьера — предметы, которые добавляют ему индивидуальности и делают помещение более обжитым. К сожалению, очень часто они вообще отсутствуют, что портит интерьер.

Это могут быть сувениры и памятные вещи — например, красивый камень, который вы нашли на местном озере. Также привнести жизненную энергию помогут растения.