Ещё
Выбираем ювелирные украшения по последним трендами вместе с дизайнером бренда CERAMIC BY AVA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выбираем ювелирные украшения по последним трендами вместе с дизайнером бренда CERAMIC BY AVA 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Когда живёшь на Бали, заниматься ювелирными украшениями — одно удовольствие. Прежде всего, тут круглый год жарко, поэтому люди предпочитают минимум одежды, зато украшения выбирают всегда по последней моде — всё-таки курорт с мировым именем. Здесь каждый день наблюдаешь столько стилей и культур, что пока пьёшь в кафе свой утренний кофе, можно вдохновиться на создание целой коллекции.
Тренды
Бренд Ceramic by AVA — это украшения с керамикой. Я люблю этот материал за то, что он живой и уникальный — украшения с ним получаются интересные, но при этом не слишком кричащие, как, например, с драгоценными камнями. Мои серьги, кольца и подвески с черным и белым фарфором геометричных форм подходят к любому стилю и на любой случай. А главное, я стараюсь делать их такими, чтобы их носили и через пять, и через десять лет. Тем не менее я слежу за последними тенденциями моды, ведь из них зачастую можно почерпнуть оригинальные идеи. Так, например, в моде уверенно удерживает позиции богемный стиль. Особенно это заметно в отношении колец: их должно быть много и самых разных. В последней коллекции я оттолкнулась от этой идеи и сделала кольца, которые подходят друг дугу как шестерёнки — их можно надевать в разных сочетаниях.
Колье и подвески
Что касается украшений на шею, то тут действует такое же правило, как и с кольцами — носим все самое лучшее сразу. Сейчас в тренде многоуровневые цепочки и колье. Идеальным станет выбор в пользу сета, где есть один объединяющий элемент. Например, подвески одинаковой формы, но разного размера, или, как в случае с моими украшениями, разные подвески, но из одного и того же материала. Если же носить много слоёв не в вашем стиле, а от моды хочется все-таки не отставать, носите цепочки-галстуки. Они лаконичные, но при этом создают эффект некоторого разнообразия на шее.
Серьги
В этом году в моде ассиметрия. Это значит, что можно надеть по одной серёжке из двух разных комплектов, нужно только следить, чтобы они хорошо сочетались друг с другом. В моих коллекциях есть серьги в чёрном и белом варианте — отличный на старт для экспериментов со стилем!
SNCmedia.ru: последние новости
Тренды маникюра, которые срочно нужно протестировать на себе В тренде: самые модные крупные серьги на весну Безумные 70-е, Индия и модный урбанизм в новых лукбуках российских дизайнеров
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже198
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья41
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди136
7 вещей, которые нужно держать в секрете7
Ученые узнали, какие люди не толстеют13
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение