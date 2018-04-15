Выбираем ювелирные украшения по последним трендами вместе с дизайнером бренда CERAMIC BY AVA

Когда живёшь на Бали, заниматься ювелирными украшениями — одно удовольствие. Прежде всего, тут круглый год жарко, поэтому люди предпочитают минимум одежды, зато украшения выбирают всегда по последней моде — всё-таки курорт с мировым именем. Здесь каждый день наблюдаешь столько стилей и культур, что пока пьёшь в кафе свой утренний кофе, можно вдохновиться на создание целой коллекции.

Тренды

Бренд Ceramic by AVA — это украшения с керамикой. Я люблю этот материал за то, что он живой и уникальный — украшения с ним получаются интересные, но при этом не слишком кричащие, как, например, с драгоценными камнями. Мои серьги, кольца и подвески с черным и белым фарфором геометричных форм подходят к любому стилю и на любой случай. А главное, я стараюсь делать их такими, чтобы их носили и через пять, и через десять лет. Тем не менее я слежу за последними тенденциями моды, ведь из них зачастую можно почерпнуть оригинальные идеи. Так, например, в моде уверенно удерживает позиции богемный стиль. Особенно это заметно в отношении колец: их должно быть много и самых разных. В последней коллекции я оттолкнулась от этой идеи и сделала кольца, которые подходят друг дугу как шестерёнки — их можно надевать в разных сочетаниях.

Колье и подвески

Что касается украшений на шею, то тут действует такое же правило, как и с кольцами — носим все самое лучшее сразу. Сейчас в тренде многоуровневые цепочки и колье. Идеальным станет выбор в пользу сета, где есть один объединяющий элемент. Например, подвески одинаковой формы, но разного размера, или, как в случае с моими украшениями, разные подвески, но из одного и того же материала. Если же носить много слоёв не в вашем стиле, а от моды хочется все-таки не отставать, носите цепочки-галстуки. Они лаконичные, но при этом создают эффект некоторого разнообразия на шее.

Серьги

В этом году в моде ассиметрия. Это значит, что можно надеть по одной серёжке из двух разных комплектов, нужно только следить, чтобы они хорошо сочетались друг с другом. В моих коллекциях есть серьги в чёрном и белом варианте — отличный на старт для экспериментов со стилем!