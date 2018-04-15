Как создать интерьер в модном рустикальном стиле: советы дизайнеров

Рустикальный стиль в интерьере ещё называют антивандальным — вам больше не нужно опасаться, что углы мебели оботрутся, камень сколется, а плитка потрескается. Заведомо состаренные поверхности — одна из особенностей стиля. А подробнее о рустикальном стиле и о том, как воспроизвести его в вашем интерьере, расскажет архитектор Амалия Тальфельд и дизайнер интерьеров Анастасия Муравьёва.

Амалия Тальфельд

Архитектор-дизайнер с 24-летним стажем работы в категории люкс. Архитектурное бюро Амалии реализует проекты самой различной сложности — от квартир до коттеджных посёлков.

3a-design.ru Рустикальный стиль — это любимый стиль российских заказчиков. Особенно тех, кто часто путешествует по Западной Европе — ведь там он очень популярен. Вообще же, в зависимости от эпохи, любой стиль можно назвать рустикальным относительно времени (от англ. rustic —деревенский, простой, грубо обработанный, грубо отёсанный камень).

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Для начала Амалия Тальфельд решила выделить преимущества и недостатки рустикального стиля.

Плюсы:

интерьер заведомо состарен, поэтому создаётся впечатление, что люди в нём жили веками;

подходит мебель как в стиле прованс, так и в стиле шебби-шик;

можно оставить существующую каменную кладку (с уже имеющимися потёртостями);

любые несовершенства поверхностей: двери и полы, к примеру, могут иметь налёт старины;

можно также использовать элементы стиля лофт (металлические аксессуары, бронзовые патинированные светильники), рустикальную керамическую плитку, метлахскую плитку;

недорого, практично, надолго.

Минусы:

не подходит современная мебель;

тяжело выполнить в маленьких квартирах, потому что стиль изначально предполагает реализацию в домах.

А теперь перейдём непосредственно к советам по созданию рустикального стиля в интерьере от Амалии Тальфельд.

Отделочные материалы

В качестве материалов отделки для создания рустикального стиля подойдут: флорентийская штукатурка (матовая, теплых оттенков), камень рустикальной кладки, натуральное дерево для облицовки стен — хорошо, когда оно с выявленной текстурой либо выбеленное.

Текстиль

Обивка мебели должна быть из натуральных тканей, таких как лён, хлопок, шерсть, состаренная кожа например. На полу обычно располагается классический ковёр, циновка или килим (двусторонний ковёр ручной работы).

Цветовая гамма

В рустикальном стиле натуральная колористическая гамма. Хотя и классические цветовые сочетания не возбраняются (староанглийские или старофранцузские например).

Староанглийская палитра: твиды с разными видами тартаны, классические английские сочетания — бордовый с зелёным, терракота и охра…

Старофранцузская палитра: выбеленный хлопок, лён разных оттенков прованса (выжженные солнцем ткани), светло-бежевые, светло-серые сочетания тонов.

В рустикальном стиле нет явных цветовых акцентов, они, скорее, фактурные.

Графика

Для рустикального стиля характерна графика на стенах в состаренных, но не золочёных рамах. Также приемлема классическая гравюра или ботанический рисунок.

Камин

Камин — традиционный элемент рустикального стиля. Как правило, предполагается романский или средневековый, с большой каминной плитой. Если камин выполнен в английском стиле, то характерным его элементом будет чугунная топка. Для создания рустикального стиля в квартире лучше использовать фальшкамин: он обеспечит ощущение уюта, а декоративную каминную плиту можно использовать как дисплей (встроить в неё телевизор).

Мебель и элементы декора

Мебель предполагается в стиле прованс или шебби-шик, также уместна плетёная мебель или изделия из ротанга.

Элементы декора и осветительные приборы: плетёные корзины, различные элементы народных промыслов, глиняная посуда, абажуры, кованые изделия (светильники, карнизы, подсвечники), старинные люстры (бронзовые, медные), свечные лампы.

Анастасия Муравьева

Дизайнер-декоратор Анастасия Муравьёва окончила экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и Высшую школу средового дизайна в МАрхИ, получила степень МВА в Бристольском университете. Работает в основном с интерьерами частных домов и квартир. Член Творческого союза художников России, представляет свою живопись на различных художественных выставках. Участница телепроекта «Фазенда» на Первом канале. Ведёт свой блог о дизайне на сайте peredelka.tv.

Свою миссию дизайнер-декоратор видит в создании гармоничного, стильного и удобного пространства, учитывающего вкусы, предпочтения и бюджет заказчика. Готова работать в любом из известных интерьерных стилей, не копируя образцы и внося неповторимую индивидуальность в каждый проект.

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На самом деле рустикальный стиль — это брутальная разновидность стиля кантри. Исходя из определения, рустикальному интерьеру нужны соответствующие материалы и элементы: дощатые полы, грубо обработанные камень и плитка, массивная мебель. Обратите внимание на то, что у различных производителей часто встречаются предметы мебели, декора, а иногда даже целые коллекции под названием rustic.

Следует помнить, что рустикальный стиль подразумевает всё натуральное, для него характерна спокойная, природная цветовая гамма и простые формы. Интерьеру в этом стиле обычно соответствуют большие окна, широкие потолочные балки, просторная лестница, большой обеденный стол.

Интересный и отчасти характерный элемент стиля — кованые изделия. Таковыми могут быть светильники (люстры, бра), различные предметы мебели или их элементы (консоли, столы, этажерки и тому подобные), лестничные ограждения. Подойдут и небольшие аксессуары из металла: подсвечники, подхваты для штор. Металл должен иметь рельефную фактуру с матовой окраской, иногда с патиной. Широко используется и такой декоративный элемент, как заклёпки.

В центре рустикального интерьера, как правило, расположен масштабный камин (как вариант — сложенный из колотого или неотшлифованного камня). С этим элементом хорошо сочетаются кованые решётки, поленницы и другие металлические каминные аксессуары. Рядом с камином обычно находятся кресла или диваны, которые могут быть обиты кожей. В рустикальный интерьер хорошо вписываются шкуры и меха. Также подойдут льняные, хлопковые и шерстяные ткани, которые могут быть однотонными или с крупным традиционным орнаментом. Можно использовать покрывала, выполненные в технике пэчворк. Мелких же рисунков на текстиле лучше избегать.

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