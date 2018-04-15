Красивая жизнь: каких трендов ждать в дизайне интерьеров

Ежегодно в Милане показывают не только то, что мы будем носить в новом сезоне, но и то, где все это будет храниться. А также то, на чем мы будем спать, где будем готовить и за чем принимать гостей. Шкафы, кухни, прикроватные тумбы, сами кровати, светильники, кухни — все свои передовые дизайнерские и технические решения производители мебели и аксессуаров для дома показывают на международном мебельном салоне Salone del Mobile.Milano, который в этом году пройдет с 17 по 22 апреля.

Салон объединит более чем 2000 компаний, от небольших ремесленных мастерских до крупных мебельных фабрик (итальянских из них — 60%). Кроме того, на Salone del Mobile.Milano съедутся предприниматели, дизайнеры и архитекторы, коллекционеры, журналисты — ожидается, что выставку посетят по меньшей мере 300 000 человек. Такая кооперация дает свои плоды: по данным организации Federlengo Arredo Eventi, занимающейся анализом и поддержкой мебельного рынка Италии, экспорт итальянской продукции за 2017 год вырос на 1,7% и составил €14,1 млрд

Важной частью выставки стал конкурс молодых дизайнеров SaloneSatellite, который соберет в апреле 650 дизайнеров возрастом до 35 лет. На этот раз в Милан отобрали лучших дизайнеров Африки и Латинской Америки, которые познакомят посетителей выставки не только с традиционным, но и передовым дизайном своих стран.

А пока жюри конкурса присматривается к молодым талантам, Forbes Life выяснил, чем на Salone del Mobile.Milano 2018 собираются удивлять мастодонты итальянского мебельного бизнеса.

Visionnaire Home Philosophy

Отправной точкой для коллекции Visionnaire 2018 стало дыхание. Креативного директора марки Элеонору Кавалли вдохновил процесс трансформации и обновления, наполнения и опустошения пространства, движения. Visionnaire покажет вещи, в которых итальянское мастерство встречается с восточным влиянием. Компания экспериментирует с материалами, соединяя металл и дерево, кожу и пальмовые листья, мрамор и самоцветы. Появится в коллекции и бамбук — прямая отсылка к фильму «Дом летающих кинжалов».

Также в рамках Salone del Mobile.Milano Visionnaire покажет свой совместный проект с ювелирно-часовым домом Chopard.

Turri

Turri в новом сезоне играет со светом, и помогает ей в этом китайский дизайнер Цзян Фэн. В коллекции Melting Light много деталей из металла различной степени полировки, что позволяет Фэну добиться контраста света и тени.

Jumbo Collection

Еще одна итальянская марка обратила свой взгляд на восток. Изделия из оникса для коллекции Shinto дизайнеры Jumbo Collection раскрасили на манер азиатских гравюр.

Gianfranco Ferre Home

Gianfrancio Ferre на своем стенде покажет проверенную классику. Как и раньше, главный козырь бренда — текстиль.

Officine Gullo

Officine Gullo предлагает своим клиентам кухни на заказ. Сохраняя ремесленные традиции, марка постоянно совершенствует собственные технологии, но главным источником вдохновения для Officine Gullo все равно остается Флоренция.

Francesco Molon

Собственный именной бренд Франческо Молон запустил в 1966 году, а некоторым российским клиентам марка знакома еще со времен СССР. Сам Молон вспоминает, что заказы из Кремля он получал еще до падения Берлинской стены.

Marchi Cucine

Marchi Cucine — один из главных участников выставки EuroCucina, где собираются производители не только кухонной мебели, но и бытовой техники. В этом году на выставке EuroCucina будет представлена экспозиция «Кухонные технологии будущего».

Zanaboni

Дизайнеры компании с одинаковым успехом справляются как с классическими, так и современными интерьерами. Мебель Zanaboni вручную собирается в городе Меда итальянской провинции Ломбардии.

Barovier&Toso

Свои новинки на Salone del Mobile.Milano покажет и старейший в мире производитель венецианского стекла — фирма Barovier&Toso, основанная в 1295 году.

Villari

Фирма Цезаря Виллари прославилась своими изделиями из фарфора. В рамках Salone del Mobile.Milano компания Villari покажет коллекции Classic и Home Couture.