Квартира в стиле фьюжн на станции метро «Университет»

Стоит сказать, что заказчиками проекта стала супружеская пара средних лет с двумя детьми. Основным их пожеланием было создать уютный, комфортный интерьер, и в то же самое время сделать его ярким и динамичным. Кроме того, хозяева не хотели делать всю квартиру в одном стиле. В результате родился интерьер в стиле фьюжн, гармонично впитавший в себя и современный минимализм, и элементы ар-деко, и неоклассику.

Александр Кривов

Александр Кривов до 2009 года работал в крупных компаниях в сфере строительства и недвижимости, параллельно занимаясь дизайном. В 2009 году получил образование в области дизайна интерьеров в лондонской KLC School of Design, после чего создал свою студию Golden Silk Interiors. Работает в разных стилях как в России, так и за рубежом. Создавая каждый свой проект, стремится, чтобы интерьер был не только красивым, но и утилитарным и предельно комфортным для жизни.

goldensilk.ru В квартире сделали перепланировку, в результате которой были объединены кухня и гостиная, появились отдельная прачечная и гардеробная, а также был существенно увеличен санузел. В ванной комнате по желанию заказчиков появился сдвоенный душ и два умывальника.

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Все помещения в квартире за исключением детских выдержаны в нейтральных серо-бежевых тонах с яркими акцентами в виде картин (например в спальне) и текстиля (например в гостиной).

Детская для младшего ребёнка выдержана в спокойном, расслабляющем серо-бирюзовом цвете.

Вторая же детская, для старшей девочки, выполнена в ярких и динамичных тонах.

Двери и обрамление проёмов выполнены на заказ, высота дверей 230 см.

Кухня —Leicht. Стулья на кухне — Poliform.

диван — B & B Italia;

кресло — Flexform;

шкафы-стеллажи и комод в гостиной изготовлены на заказ.

Спальня:

гардероб и тумбочки изготовлены на заказ;

паркетная доска — Finex Floors;

краска — Dulux Diamond.

Гостевой санузел:

стены — Doremail Ceramic Tiles, коллекция Boujaafar;

пол — метлахская плитка, шестигранники.

Основной санузел:

керамическая плитка — Atlas Concorde.

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