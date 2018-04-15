Вещи, которые врачи советуют выбросить немедленно

Статистика утверждает, что люди начали лучше заботиться о своем здоровье. Спорт, питание, режим дня. Но человек забывает оглядываться на собственный дом, а ведь повседневные, привычные нам всем предметы обихода могут вызвать проблем больше, чем даже курение. Вот небезопасных 5 вещей, от которых советуют избавится ученые и врачи.

Освежители воздуха

Почти все спреи освежителей воздуха содержат большое количество формальдегида — канцерогена, способного вызвать рак горла. Кроме того, спреи провоцируют развитие респираторных заболеваний, вплоть до астмы. Фердинандо Мирарчи, доктор медицинских наук, медицинский директор отделения неотложной медицины в Медицинском центре Университета Питтсбурга, рекомендует заменить спреи обычными эфирными маслами.

Сковорода с антипригарным покрытием

Исследование Дары Касс (доктор медицинских наук, доцент кафедры экстренной медицины Рональда О. Перельмана в Медицинском центре NYU Langone) было проведено еще в 2007 году. Касс доказала, что антипригарные покрытия содержат большое количество перфторокаприловой кислоты — опасного вещества, влияющего на функционирование щитовидной железы. Естественно, использовать такую посуду небезопасно.

Кнопочные батарейки

Конечно, взрослому человеку вряд ли придет в голову попробовать на вкус батарейку. Однако, опасность подстерегает детей: блестящие круглые предметы выглядят привлекательно. В желудке кислотная батарея способна получать питание через стенку пищевода, что приводит к пожизненной инвалидности. Работа на данную тему была опубликована Дэвидом Дж. Мэтисон, доктором медицинских наук.

Батуты

Небольшие батуты все чаще появляются на дачах — веселое развлечение за сравнительно небольшие деньги. Учет полученных на батуте травм приводит врачей в ужас: сломанные бедренные кости, травмы шеи, смещения костей — тут уже становится не до веселья.

Просроченные лекарства

Лекарства из дома выкидываются в последнюю очередь, даже просроченные. Логичного объяснения этому явлению нет: совершенно нерационально рассчитывать на благотворное влияние таблеток, выпущенных еще при ваших родителях. Опаснее всего полагаться на обезболивающие, употребление которых может привести к совершенно непредсказуемым результатам.