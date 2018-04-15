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Зеркала — глаза интерьера
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Зеркала — глаза интерьера 

Roomble.com 26 минут назад
Фото: Roomble.com
Вы давно задумывались над тем, как нам с вами повезло родиться в этой стране в это самое время? Нет, мы не про тающие ледники и не про луноликого Властелина миров из Северной Кореи. Мы про зеркала.
Только подумайте, родились бы вы в средневековой Европе, и даже самое крохотное круглое зеркальце могло бы у вас появиться только в случае наличия «голубой крови». Стекло с серебряным напылением стоило тогда целое состояние.
На Руси в это же время зеркала считались изобретением «нечистого» и, как следствие, особым заморским инструментом греха.
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В Японии и по сей день не найдёшь ни единого зеркала в антикварных лавках. Согласно местным верованиям, зеркала сохраняют души своих прежних хозяев, а пока ещё живые новые хозяева могут расстроить предыдущего далеко не символичным фактом «покупки» его бессмертной души.
Хорошо, что нам в Roomble столь изощрённые предрассудки не свойственны, да и живём мы, к счастью, в XXI веке. Для наших читателей мы отобрали самые красивые модели зеркал и снизили их стоимость. Цены будут действительны ровно семь дней: с 20 по 27 января.
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