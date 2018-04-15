4 парижские спальни, которые вдохновят вас на ремонт своей

Недавно открывшийся парижский отель Providence считается чуть ли не самой стильной новинкой последних лет. Дабы насладиться всеми прелестями отдыха в дизайнерских интерьерах, придётся как минимум обзавестись билетами на самолёт. Однако заглянуть в номера и вдохновиться оригинальными идеями можно уже сейчас и совершенно бесплатно.

Как видите, настоящий стиль не нуждается в огромных пространствах и высоких потолках. Эта маленькая спаленка расположена в мансарде и, несмотря на обои в стиле ретро, выглядит вполне современной. Лёгкий ностальгический оттенок ощущается, но здесь он к месту.

И да, если вам казалось, что к обоям с изображением экзотических растений классическая мебель не подходит, этот пример доказывает обратное. Надеемся, что чёрную стену вы тоже оценили.

Эта комната отличается от предыдущей кардинально. Цветовая схема здесь гораздо проще, однако благодаря насыщенным оттенкам и дорогому текстилю пространство выглядит воздушным и вместе с тем романтичным.

Секрет невероятной привлекательности: тёмный цвет обоев, штор и покрывала тон в тон.

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Яркий пример того, как правильно поддержать активные обои. Насыщенные вельветовые занавеси, чёрный классический бар вкупе с классической живописью и свежими оттенками текстиля на кровати создают сложное пространство, которое интересно рассматривать.

В этой спальне чёрный «работает» в первую очередь благодаря хорошему естественному освещению и золотым акцентам. Изголовье кровати в стиле ар-деко постоянно притягивает к себе взгляд, заставляя глаз «гулять» по совсем небольшому пространству.

К слову скажем, что люстра, стол и ещё пара других предметов мебели чёрного цвета с золотой отделкой относятся к стилю Наполеона III. Именно тогда чёрный с золотом и вошёл в моду.

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