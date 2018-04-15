Как быстро преобразить интерьер перед приходом гостей: секреты радушных хозяев

Как известно, «кто ходит в гости… тот поступает мудро». И, конечно же, не только потому, что не придётся готовить поросёнка в яблоках самостоятельно, но и потому, что на вас «не свалится» уборка и подготовка самой квартиры. Однако сейчас мы расскажем вам, как быстро и красиво преобразить жилище, если мудро поступить решили не вы.

Коврик

Во-первых, стоит позаботиться о том, чтобы в прихожей стоял лоток (или лотки — в зависимости от количества приглашённых) с мелкой галькой для уличной обуви. Ведь на дворе зима, а лужи в квартире выглядят малопривлекательно. Во-вторых, постелите свежий коврик или обновите старый (делается это очень просто: посыпьте его питьевой содой, через 15 минут пропылесосьте). И в-третьих, ищем красивые тапочки для дам и брутальные — для джентльменов.

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Тремпели

Многие гости, особенно прекрасная их часть, очень щепетильно относятся к хранению своей одежды. Поэтому заранее повесьте тремпели на вешалку, чтобы после весёлого вечера гости могли забрать одежду не помятой, как вы с утра, а в «первозданном» виде.

Сидячие места

Для начала подсчитайте (хотя бы приблизительно) количество приглашённых. Затем, окинув взглядом гостиную, найдите тот самый единственный и неповторимый диван и освободите его от лишних предметов (пледа, любимого журнала, пульта от телевизора…). Вообще пространство нужно максимально освободить от вещей, а так как времени у вас в обрез, в качестве временного пристанища для «лишних» предметов можно использовать, к примеру, кладовую. Ну а если мебели в гостиной недостаточно, то несите стулья из кухни и кресла из спальни, ведь главное, чтобы гостям было комфортно.

Дети и домашние животные

Гости придут к вам в дом для того, чтобы повеселиться, а не играть роль Мэри Поппинс или Юрия Куклачёва . Поэтому заранее позаботьтесь о том, с кем оставить детей в этот прекрасный день, а также найдите занятие вашему питомцу (если нет возможности просто поместить его в отдельное помещение).

Бокалы

Позаботьтесь о том, чтобы бокалов хватило на всех гостей (не забудьте посчитать себя). И, конечно, натрите ёмкости для пития до блеска. К тому же сделать это совсем не сложно:

сполосните бокалы тёплой водой;

возьмите полотенцем бокал за основание, при этом другим концом полотенца протирайте саму чашу;

для пущего блеска можно недолго подержать бокал над кипящей водой.

Красивое полотенце

Да-да, все знают, что санузел — «лицо» хозяйки дома. Именно поэтому в ванную комнату стоит повесить красивое, чистое полотенце. А предметы, которые относятся непосредственно к вашей гигиене, лучше спрятать в шкафчики. Как мы уже говорили — чем больше свободного места, тем лучше.

Ведро в туалет

Не будем вдаваться в подробности. Просто лучше поставьте в туалет ведро. Лишним оно уж точно не будет, зато может избавить вас от неприятных последствий.

Музыка

Когда начнёте преображать ваше жилище, включите любимые песни — это действительно ускорит процесс. А во время приёма гостей поставьте фоновую расслабляющую музыку. Так вы плавно зададите позитивное начало вечеру.

Место для курения

Если среди приглашённых гостей есть люди с вредными привычками, лучше заранее подготовить место для курения. Даже если вы поклонник ЗОЖ, поставив пепельницу на лоджию, вы покажете себя чутким, внимательным хозяином.

Телефоны спецслужб

Мы вам доверяем, а также рассчитываем на адекватность ваших гостей. Однако лучше распечатать и повесить на видное место номера телефонов местных скорой помощи, полиции, МЧС . Надеемся, что эти номера вам не пригодятся, зато время на их поиск в случае чрезвычайной ситуации вам тратить не придётся.

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