Идеальная цветовая палитра для дома: шпаргалки от Roomble

Прихожая

Конечно, яркий цветной интерьер может быть сделан в любой гамме. В синей или зелёной, в контрастной или гармоничной, в многоцветной или одноцветной. Наш сегодняшний вариант мы считаем удачным решением для тех, кто хочет быть в тренде. Мы сделали «шпаргалки» на основе двух самых популярных нынче гамм: бирюзовой и бежево-шоколадной.

Так как для небольшой прихожей тёмные оттенки — решение не из лучших, мы предлагаем вам следующий вариант.

Основными цветами должны выступить: светло-серый, бежевый, коричневый и бирюзовый, или оттенок тиффани.

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Светло-серый и бежевый цвета мы рекомендуем использовать для стен — они увеличат пространство. Потолок, выкрашенный в оттенок тиффани, визуально станет выше. А для деталей интерьера мы рекомендуем использовать коричневый и контрастный жёлтый.

Гостиная

Гостиная — «лобное место» в любой квартире. Здесь, как правило, собираются обитатели дома, и у всех свои вкусы и предпочтения. Поэтому важно, чтобы каждый чувствовал себя комфортно в главной комнате жилища. Цвета должны быть не резкими, но и не блёклыми (вы ведь хотите подчеркнуть значимость помещения). Для гостиной мы предлагаем три варианта цветовой палитры: для смелых, для умеренно смелых и для осторожных.

Для смелых

Мы предлагаем коричневый цвет оставить для пола; для текстиля (штор, обивки мебели, ковров и подушек) использовать цвет лайма и ярко-бирюзовый; а детали советуем выделить фуксией и ярко-жёлтым.

Для умеренно смелых

Советуем сделать в бежевых тонах стены, пол — коричневым, мебель и шторы — цвета лайма или бирюзы, а для вазочек, светильников и прочих мелких деталей интерьера оставить фуксию и жёлтый.

Для осторожных

Основными цветами должны быть бежевый и коричневый — пол, стены, потолок. Для мебели можно использовать тёмно-коричневый и также бежевый цвета. А для деталей интерьера оставить смелые тона: бирюзовый, цвет лайма, фуксию и жёлтый.

Кухня

Цветовая палитра кухни очень важна — от неё зависит не только то, будет ли ваша кухня выглядеть стильно, но и аппетит домочадцев.

Итак, для стен лучше использовать цвет ванили и светло-серый; мебель (стол и стулья) рекомендуем выбирать в коричневых тонах; пол на кухне можно сделать лимонным; а салатовый, малиновый и бордовый оттенки оставим для деталей кухонного интерьера (также контрастные цвета подойдут для скатерти).

Спальня

Спальная комната предназначена в основном для релакса. Поэтому предлагаем вам не принимать экстраординарных цветовых решений, но и делать спальню скучной не советуем.

Идеальную цветовую палитру для спальни вы можете составить сами, просто используя цвета из нашей Roomble-шпаргалки. Лишь несколько замечаний: потолок лучше оставить белым или пастельным бежевым; а контрастные цвета (если решитесь на их использование) предпочтительнее оставить для деталей (фиолетовый и коралловый).

Ванная комната и туалет

Мы считаем, что цветовая палитра в уборной должна способствовать психоэмоциональному расслаблению человека. Поэтому предлагаем следующий вариант: белый потолок, коричневые стены, пол также рекомендуем сделать шоколадного оттенка, аксессуары (мыльница, баночки и флакончики) — цвета чирок, а полотенца выбрать кораллового цвета.

Также мы предлагаем вам очередной вариант «для смелых» от нашего дизайнера:

Cделайте стены и пол шоколадными, а текстиль и тумбу под раковину — цвета чирок. Отличный вариант для того, чтобы снять напряжение и согреться холодной зимой.

Оксана Кашенко , главный редактор Roomble.com Шпаргалки от Roomble.com вы можете принести с собой в магазин и собрать с их помощью запоминающийся и стильный интерьер для своего дома. Пользуйтесь шпаргалками — вы не на экзамене.

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