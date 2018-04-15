Как использовать место под лестницей: семь практичных идей

1. Мягкий уголок

Свободное место под лестницей словно специально создано для того, чтобы устроить там мягкий уголок или гостиную зону.

Здесь стильно смотрятся небольшие диваны с комфортной обивкой и вмонтированный светильник: этакая комната для уединения.

Компактные и комфортные диваны рекомендуем подобрать в магазинах «Формула стиля» и «Мебель Либерти». Здесь можно найти огромный ассортимент мебели на любой вкус и под любой стиль интерьера.

Диван Zignatur Buro Hansa

Цена: от 66 220 руб.

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+7 (499) 678-31-23 mebel.moscow

2. Место для хранения

Вещей все прибавляется, а хранить их негде? Пространство под лестницей годится и под полки, и под шкафы. Книги, бутылки с вином, сезонные вещи, безделушки — все удобно разместится на полках стеллажей или в закрытых коробках.

Попробуйте сделать выдвижные ящики из ступеней — вот уж действительно продуманная организация пространства!

3. Дополнительная комната

Если думаете, где разместить еще один санузел, почему бы не использовать пространство под лестницей?

Или можно поставить там кухонный гарнитур, плиту, холодильник, освободив помещение кухни под стильную столовую.

Небольшой и стильный холодильник Smeg отлично впишется в простанство под лестницей. Его высота меньше метра, дверь открывается оригинальной ручкой. Холодильник имеет все необходимые полки и морозильную камеру.

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Где: интернет-магазин Smeg

Цена: от 60 990 руб.

Телефон: +7 (495) 380-37-82 Сайт: www.smeg.ru 4. Домик для питомца

Наши домашние любимцы достойны иметь свое место. Оборудовать для них дом под лестницей будет несложно, а продумав его дизайн, можно внести интересный акцент в интерьер.

5. Рабочий уголок

Основная проблема большинства домов — нехватка места. Лестница и пространство под ней подсказывают выход: это же готовый маленький кабинет или творческая мастерская!

Обязательно позаботьтесь о ярком освещении — все же под лестницей редко бывают окна.

6. Барная зона

Расслабиться и выпить в компании друзей? Быстро перекусить? Устроить свидание? Для всего этого подойдет компактный домашний бар.

Не забудьте про красивую мебель, набор посуды и коллекцию качественного алкоголя.

Для бара будет уместно использовать практичный аксессуар — например, набор рюмок на серебристой подставке «Сова». Он станет оригинальным акцентом интерьера барного уголка и точно не оставит ваших гостей равнодушными.

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Где: магазин «Фарфор-Хрусталь»

Телефон: +7 (800) 770-02-13 Сайт: farfor-chrustal.ru 7. Креативная зона

Дайте волю воображению — и под лестницей появится зимний сад, место для стиральной машины, камин или стойка для велосипедов.

Если нет фантазии и уверенности в своих силах, а занять свободную площадь под лестницей — желание номер один, то всегда можно обратиться к дизайнерам, которые подадут свежие идеи и подберут оптимальный вариант соотношения цены и качества.

Как задействовать все пространство в доме?​

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