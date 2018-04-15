9 спасительных идей, как хранить сумки

Как известно, содержимое среднестатистической дамской сумочки может помочь своей обладательнице пережить апокалипсис. А вот что делать с постоянно пополняющейся коллекцией самих сумочек, не всегда понятно. Большинство из нас просто выкладывает их в несколько слоёв на полке. Столь кощунственное отношение видится нам совершенно неприемлемым, ведь хорошая женская сумка — это настоящий предмет искусства, и подход к её хранению должен быть соответствующим.

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Самое логичное пространство для размещения сумок — прихожая. Правда, достаточным количеством места, которое можно целиком отвести под сумки и рюкзаки, располагает далеко не каждая прихожая. Как с этим бороться? Заполнять пространство по максимуму. К примеру, прикрутить старые дверные ручки прямо под полочкой с мелочами. Почему дверные ручки? Всё просто — на них можно повесить как минимум две сумки.

Для хранения клатчей и маленьких сумочек-кошельков отлично подойдёт органайзер для белья или коробка для шляп.

Сейчас существует огромное количество специальных систем и крепежей для хранения сумок. В том числе можно найти ремни с крюками, которые натягиваются на дверь и позволяют вывешивать целую коллекцию сумок, причём количество ремней при желании можно довести до четырёх штук.

В качестве основы для крючков можно использовать любую интересную плоскую поверхность. Здесь, к примеру, мы видим старую линейку закройщика.

У вас есть свободная штанга в гардеробе? Подберите соответствующие по размеру кольца для душевой шторки и объедините штангу, кольца и сумки в одну дружную компанию.

Времена компакт-дисков прошли, а полочки для них остались? Самое время подарить их существованию новый смысл.

Ниша, подсвечивающая вазочку, и подаренные на день рождения часы — это скучно и банально. Там ведь отлично будут смотреться ваши сумки, не находите?

За неимением полноценного гардероба и будуара мы часто вынуждены использовать в качестве туалетного столика рабочий стол. Вслед за ним в ход идут и канцелярские принадлежности — карандаши некоторым особенно креативным девушкам заменяют шпильки, пластиковые органайзеры — шкатулки для хранения украшений и косметики. По тому же принципу можно найти хорошее место для удобного складирования маленьких сумочек и клатчей.

Пустая стена, для которой вы уже пару лет не можете подобрать достойное оформление, вполне способна стать галереей для вашей горячо любимой коллекции сумок. В качестве крепежей мы рекомендуем выбрать однотипные крючки или собрать вместе несколько предметов винтажной фурнитуры.

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