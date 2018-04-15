10 популярных планировок для загородного дома

Загородный дом для многих из нас — настоящая мечта всей жизни! Переехать из города в тихий пригород, с газонами, красивыми домами, чтобы вокруг было всё чисто и ухоженно, хотят многие. Но сначала предстоит решить ещё столько вопросов! Давайте посмотрим, какие планировки чаще всего выбирают семьи для переезда в пригород в свой первый дом.

Большинство планировок частных домов рассчитаны на семью из 4—7 человек. В основном это практичные коттеджи, которые позволяют жить почти на уровне пятикомнатной двухуровневой квартиры, но с собственным садом. Если исключить особняки и большие шале и шато, то мы видим именно такую картину.

Проект американского дома с современной планировкой

Первый вариант, который мы представляем вам на рассмотрение, это американский каркасный дом с четырьмя спальнями и 3,5 ванными комнатами. Среди главных его плюсов — наличие большого гаража, трёх гостиных и приватного кабинета. Здесь даже есть кладовая при кухне и отдельная прачечная.

— Эта планировка хороша тем, что и кухня, и гостиная имеют по столовой зоне. Одна может использоваться для завтраков, другая — для обедов и ужинов или приёма гостей. В современной семье отдельная большая столовая всегда становится ещё и местом для игр детей, выполнения уроков.

Проект дома для семьи с маленькими детьми

Проект по планировке существенно отличается от первого, хотя благодаря примерно одинаковой площади обоих проектов это на первый взгляд почти не заметно. Дело в том, что здесь второй этаж полностью отдан детям, а на втором расположена кухня с островом, здесь планировка открытого типа.

Елена Белова, дизайнер интерьеров:

— Этот дом может похвастаться дополнительной спальней на первом этаже и детской игровой комнатой (второй гостиной) — на втором. Это позволяет сделать первый этаж аккуратной, стабильной и «взрослой» зоной, а второй — детской и шумной.

Современный проект дома в стиле функционализм

А этот проект одноэтажного дома порадует всех любителей максимально функционального интерьера. Здесь есть большая кухня-гостиная, три спальни с двумя ванными комнатами. Вдоль всего дома тянется большая деревянная терраса, в главной спальне и коридоре есть встроенные системы хранения.

Проект дома в стиле прерий

Этот проект дома отличается особенно рациональной и компактной планировкой и по сути является уменьшенной копией дома в стиле прерий. На первом этаже у нас есть большая кухня-гостиная и маленький кабинет, а на втором — три спальни и ванная. Обратите внимание, что в предыдущем варианте кабинету досталось лучшее место в доме, а здесь, наоборот, самое непритязательное.

Проект дома в стиле минимализм

В этом проекте запланировано пять встроенных модулей хранения по всему дому — от кухни до спален. Проект рассчитан на небольшую семью, здесь только три спальни на втором этаже. Планировка построена на лаконичных линиях и любви к открытому пространству.

Елена Белова, дизайнер интерьеров:

— Этот дом спроектирован в стиле минимализм и имеет очень удобную планировку. Обратите внимание на зону дополнительного кабинета в гостиной у дивана. По сути, здесь первый этаж делится на женскую зону — кухня-столовая, и мужскую — гостиная с кабинетом.

Проект таунхауса с планировкой

Таунхаус — это несколько коттеджей, построенных в едином стиле, где каждый дом имеет отдельный вход и сад, но общие две внешние стены. В общем и целом они абсолютно автономны. Иногда у подобных домов общая система отопления.

Таунхаусы могут быть как небольшими, так и просторными. В этом случае мы имеем дело со вторым вариантом — здесь целых четыре спальни, просторные кухня-столовая и гостиная, а также терраса на крыше.

Проект одноэтажного дома с тремя спальнями

Среди одноэтажных домов мы чаще всего встречаем планировку, где спальни расположены в одной части дома, а кухня и гостиная — в другой. Примерно в центре находится прихожая с ванной комнатой.

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Проект просторного дома с планировкой

Последний вариант планировки для современного дома имеет два этажа и три спальни. Здесь есть большая гостиная с каминной зоной, кухня в нише с отдельной столовой и три спальни на втором этаже. Рядом со спальнями есть отдельная семейная гостиная, что очень удобно.

Небольшой дом для трёх человек

Ещё один проект дома использует стандартную английскую планировку таунхауса на первом этаже, где гостиная, кухня и столовая занимают всю площадь с видом на задний дворик, а на втором этаже расположились три спальни.

Современный дом с четырьмя спальнями

А этот вариант может порадовать нас четырьмя спальнями: тремя на втором этаже и ещё одной с собственным выходом в сад на первом. Таким образом, здесь вполне может разместиться семья из 6-7 человек.

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