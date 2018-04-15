До и после: фантастический ремонт одного гаража

Гараж не использовался по назначению, так как была допущена ошибка при монтаже въездных ворот, что очень огорчало владельцев. Тогда они обратились за помощью к профессиональному дизайнеру Юлии Толкачёвой. Именно она придумала потрясающий проект, который превзошёл самые смелые ожидания по переформатированию этого гаража!

Юлия Толкачева, дизайнер интерьеров:

перейти на профиль

Юлия Толкачёва получила профильное образование в МАрхИ ВШСД на кафедре дизайна архитектурной среды. Участник выставок МАрхИ, выставки, посвящённой юбилею «Останкино», дизайн-конференций, иногда читает лекции в ВШСД по психологии дизайна. Член Творческого союза художников России, международной ассоциации «Союз дизайнеров».

По первому высшему образованию Юлия психолог, благодаря чему находит подход к любым клиентам, узнавая то, чего они хотят от ремонта на самом деле.

www.instagram.com/yutolkacheva/

Проекты ВСЕ Дизайн трёшки площадью 80 кв. м для семьи с ребёнком, «Страсть к путешествиям» Дизайн четырёхкомнатной квартиры площадью 100 кв. м для семьи с двумя детьми в Сокольниках

Как говорит сама Юлия, кредо в её работе — это индивидуальный подход и создание интерьера в соответствии с общим психотипом человека. Поэтому её работы так часто различаются по стилю. Для неё важно, чтобы человеку было комфортно в его доме, даже если интерьер не будет соответствовать модным трендам или чьим-то представлениям об идеале. Главное — услышать человека и сделать его дом настоящей крепостью.

Изначально помещение вызвало недоумение у дизайнера, так как оказалось чрезвычайно сложным по разным параметрам. Эта пристройка к дому предназначалась для гаража, но из-за несоблюдения требований использовать его по назначению не получилось. Ворота оказались узкими и неудобными, а потолки очень низкими. Поэтому семья использовала эту пристройку как склад, мастерскую и техническую зону.

Юлия Толкачева, дизайнер интерьеров:

— Немного поразмыслив, я нашла решения для каждой задачи. Подшивные потолки из пенопластовых панелей мы демонтировали. Это позволило увеличить высоту потолка на 10 см и обнажить потолок из деревянных досок и несущий швеллер.

Так пришла идея оформить помещение в стиле лофт. Я намеренно подчеркнула старые доски, затонировав их лаком для дерева разного оттенка. Швеллер очистили от грязи и ржавчины и обработали антикоррозийным составом.

Разводку коммуникаций на потолке скрыли в декоративные трубы из полипропилена, электроразводку оставили открытой и выполнили ретропроводами — кручёным матерчатым шнуром.

перейти на профиль

При входе в помещение находится колодец с насосной станцией, обеспечивающей водой дом. Он представляет собой бетонное кольцо диаметром полтора метра и возвышается над уровнем пола на 50 см, декорировать его нужно было с умом. По периметру от входа — газовый нагревательный котёл и системы отопления. Посередине находится опорный столб. Высота потолка была 210 см. Общая площадь — около 32 метров. Представляете, из этого пространства дизайнеру нужно было сделать ультрастильное и уютное пространство для отдыха!

Юлия Толкачева, дизайнер интерьеров:

— В помещении находятся инженерные коммуникации (отопительный котёл, колодец-скважина с насосом), оно использовалось как склад ненужных вещей и мастерская. Нужно было превратить эту площадь в жилое пространство для мужчин, спрятать коммуникации и оборудовать мастерскую.

перейти на профиль

Здесь задача дизайнеру была поставлена такая: к 23 февраля хозяйка решила сделать мужу подарок — переделать это помещение в «берлогу» для мужа и его друзей. При этом должна была сохраниться мастерская, холодильники для овощных заготовок с огорода, все технические коммуникации.

А ещё нужно было найти место и хозяйке в этой комнате. Хозяйка — школьный учитель математики, хозяин — инженер. Он участник велосипедных гонок и марафонов, увлекается горными лыжами.

На колодец при входе поставили фанерную перегородку шириной в диаметр кольца. Это позволило зонировать помещение и создать входную зону, а также скрыть колодец, с одной стороны приспособив перегородку под вешалку, с другой сделав диванчик. Крышка вешалки и сиденье дивана съёмные, что обеспечивает возможность техобслуживания колодца. Вешалки для одежды изготовлены дизайнером по индивидуальному проекту из винтажных образцов. Они имитируют голову бизона — необходимый элемент мужской берлоги.

Диванчик тоже изготовили по эскизу дизайнера, материалом обивки здесь стал приятный на ощупь шинил насыщенного брусничного цвета, что вполне отвечает просьбам хозяйки обустроить место и для неё. Диванчик украсили лампы-подвесы Эдисона в стиле ретро.

Отопительный котёл, электрощиток и холодильники спрятали в шкафы с дверцами-жалюзи, окрашенными в голубой, который сочетается с цветом неба на фреске.

Несущий столб стал опорой для барной стойки, выложенной из строительного кирпича, при этом столб декорировали канатом. Барную подвесную полку для фужеров сделали из старых лыж по эскизу дизайнера. Столешница чёрного цвета выполнена из искусственного камня, что выглядит очень стильно, а кирпич выкрасили в цвет противоположной стены, которая декорирована клинкерным кирпичом фирмы «Леонардо Стоун».

Стену за зелёным диваном формы честерфилд, обтянутым экокожей, покрыли декоративной штукатуркой под бетон. Над диваном — импровизированное бра из решётки радиатора с ЗИЛа. Окно закрыли железными горизонтальными жалюзи цвета штукатурки.

Юлия Толкачёва, дизайнер интерьеров:

— Журнальный стол сделали из строительной бобины для высоковольтных проводов. Столешница под мойку выполнена из того же искусственного камня, что и барная стойка. Цепи имитируют подвес столешницы и придают брутальность стилю, а мойка сделана из окаменелых пород индонезийского дерева.

Над мойкой находится шкафчик для посуды, выполненной по моему эскизу из старого советского чемодана. Это чемодан моего шурина, с которым он ездил в пионерский лагерь. Еле уговорила его отдать этот предмет для дизайнерских целей!

Барные стулья из старых велосипедов изготовлены по моему проекту Ильёй Вериным, соведущим программы «Фазенда», для которой и создавался этот интерьер. Эти стулья отражают увлечения хозяина и поддерживают заданный стиль.

перейти на профиль

Гаражные ворота дизайнер здесь сохранила. Мастера нанесли на них магнитное и грифельное покрытие и оформили полиуретановым молдингом. Таким образом, я создала место для выставки фото, наград хозяина, а также для различных записей, например, для фиксирования счёта во время игр в дартс, шахматы, нарды, карты.

Длинную стену декорировали фреской от Affresco с изображением дороги, уходящей вдаль. Изображение с перспективой зрительно увеличивает пространство и соответствует увлечению владельца велосипедными марафонами. А на фоне дороги поставили его гоночный велосипед. Получилось интересно.

Напольное покрытие — практичный вариант мармолеума от Forbo, имитирующего асфальтовое покрытие дороги. От фрески на полу продолжили разметку дороги, что создало дополнительную иллюзию погружения в картину и эффект 3D.

В углу — стеллажи и старый рабочий стол-верстак, принадлежащий хозяину. Мастера немного обновили стол, очистив и покрыв той же голубой краской, что и шкафы. Над столом соорудили из перфорированных панелей модуль для мелкого инструмента. Все краски предоставлены фирмой Manders.

Помимо затруднений, связанных с техническими параметрами помещения, большую роль сыграло кредо программы «Фазенда» — дизайн за минимальные средства. Поэтому приходилось искать бюджетные материалы, много переделывать из старых вещей. Заказчики остались очень довольны!

Юлия Толкачева, дизайнер интерьера

Я считаю, мне удалось выполнить все поставленные задачи: учесть увлечения хозяина, пожелания хозяйки найти и ей место в мужской берлоге, сохранить и спрятать инженерные коммуникации, обыграть строительные конструкции. И это всё при минимальном бюджете от программы «Фазенда». Мне пришлось призвать на помощь всю мою фантазию и изобретательность.

И всё это в кратчайшие сроки — первый раз я приехала на объект в конце ноября, а закончили съёмки уже к началу февраля! Для меня это был неоценимый опыт и огромное удовольствие от работы с командой программы «Фазенда»! Всем большое спасибо!

перейти на профиль Статьи по теме Идеальный гараж для любимой машины: на что обратить внимание Как грамотно обустроить гараж, чтобы всё было под рукой: 30 примеров

Читайте также:

10 ярких трендов в дизайне керамической плитки в 2018 году

Английский стиль в дизайне загородного дома: 40 примеров

15 самых красивых гаражей и советы по их оформлению