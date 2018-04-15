Как сделать ремонт ванной комнаты модным и стильным: новые тренды

Выставка Batimat Russia — одно из самых важных событий строительно-интерьерного сообщества в нашей стране. Каждый год тысячи людей посещают «Крокус экспо», чтобы узнать о новых трендах и ознакомиться с новинками на рынке. К сожалению, не у каждого есть возможность потратить три рабочих дня на посещение выставки. Для вас редакция Roomble составила репортаж о пяти самых интересных стендах Batimat Russia 2018.

1. Grohe: новинки

В этом году немецкая компания Grohe привезла на выставку целый грузовик новинок! Любой желающий может ознакомиться с трендами в мире сантехники, посмотреть мастер-классы по эксплуатации сантехнического оборудования, а также изучить новинки самой компании. Например, водные системы Grohe Red и Grohe Blue дают возможность наливать из-под крана уже отфильтрованную воду, делать воду газированной или разогревать её до температуры кипения.

2. Atlasconcorde: новый керамогранит под мрамор

В этом году компания Atlasconcorde представила на своём стенде новую коллекцию керамогранита, отличающуюся высоким качеством исполнения «мраморного» принта. Нам понравился 3d-принт, который смотрится свежо на фоне классических моделей.

3. Gracia Ceramica / Unitile Pro: плитка новых размеров и виртуальная реальность

Производитель итальянской керамики порадовал нас большим количеством новых форматов, теперь есть возможность заказать необычные размеры, от совсем маленьких до очень больших. А 64 новые коллекции плитки помогут выбрать то, что вам действительно нужно. На выставке продемонстрировали очки виртуальной реальности с джойстиками для управления — вы сможете взглянуть на один из готовых интерьеров словно изнутри. В этом году мы сможем увидеть такие системы во многих магазинах бренда Gracia Ceramica.

Apavista: новые коллекции плитки под металл и бетон

Испанская компания Apavisa всегда славилась своими необычными цветовыми решениями, и новые коллекции этого бренда лучшее тому подтверждение. Керамогранит с принтом в виде ржавого металла, кирпича или бетона позволяет находить свежие и интересные решения в любом интерьере. Технология 3d-печати на керамограните создает полную иллюзию объёма, а практически полная водонепроницаемость позволяет использовать эту плитку в ванных комнатах.

5. Mei — стильная плитка и немного стимпанка

Немецкая компания Meissen вот уже 150 лет производит керамические изделия, и в 2015 году на российском рынке появился бренд Mei. На выставке представлены новые коллекции керамогранита в светлых и мягких цветах, которые органично смотрятся в ванных комнатах. И для контраста на стенде появилась композиция в тёмных тонах, с медной столешницей и освещением лампами Эдисона — брутальный интерьер в стиле стимпанк!

AMGROUP: лучшие дизайнеры и архитекторы

Компания AMGROUP представила стенд, разделённый на несколько небольших пространств для архитекторов и дизайнеров. На выставке были представлены инсталляции Маши Романовой, Бориса Уборевича-Боровского, Дианы Балашовой и Надежды Лашку. Многие продемонстрировали своё видение дизайнерских ванных комнат (один из трендов — чёрные ванны). Подробнее о стенде AMGROUP мы можете прочитать здесь.

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