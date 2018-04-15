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Что такое райе?
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Что такое райе? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Полосатый узор появился еще в Древнем Египте и указывал на род деятельности: красные полоски на воротнике носили воины, синие — жрецы, желтые — чиновники. Древние славяне тоже использовали полосатую ткань для одежды, только сначала это была вынужденная мера: когда у ткачихи заканчивалась пряжа, она брала другую, и нити могли отличаться по цвету.
Мода на контрастную или многоцветную полоску в женском гардеробе возникла благодаря Коко Шанель. С тех пор узор райе не выходил из моды: в 30-е годы XX века полоска была актуальна на вязаных джемперах и шелковых платьях, в 40-е была мода на пышные юбки в полоску. В 50-е и 60-е годы была актуальна черно-белая полоска, а в 70-е годы был пик популярности контрастной и разноцветной полоски.
Сегодня полоска по-прежнему в фаворе, несколько сезонов подряд дизайнеры показывают ее в своих коллекциях в самых разных вариациях, есть необычные и интересные сочетания, например, полоска с клеткой или с цветочным принтом. У современного модельера Paul Smith полоска является фирменным знаком бренда: она украшает логотип, одежду, обувь и аксессуары.
Шерстяное мини-платье Sonia Rykiel
Платье миди MRZ  Джемпер Dock Knit​, Trolls, цена: от 9 940 руб., заказать: +7 (495) 740-90-58  Джемпер Whitby Knit, Trolls, цена: от 8 580 руб., заказать: +7 (495) 740-90-58  Читайте о модных полосках:
Как и с чем их сочетать
Как вписать их в повседневный гардероб
Как использовать их везде — от купальников до интерьера
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