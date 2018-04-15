Что такое райе?

Полосатый узор появился еще в Древнем Египте и указывал на род деятельности: красные полоски на воротнике носили воины, синие — жрецы, желтые — чиновники. Древние славяне тоже использовали полосатую ткань для одежды, только сначала это была вынужденная мера: когда у ткачихи заканчивалась пряжа, она брала другую, и нити могли отличаться по цвету.

Мода на контрастную или многоцветную полоску в женском гардеробе возникла благодаря Коко Шанель . С тех пор узор райе не выходил из моды: в 30-е годы XX века полоска была актуальна на вязаных джемперах и шелковых платьях, в 40-е была мода на пышные юбки в полоску. В 50-е и 60-е годы была актуальна черно-белая полоска, а в 70-е годы был пик популярности контрастной и разноцветной полоски.

Сегодня полоска по-прежнему в фаворе, несколько сезонов подряд дизайнеры показывают ее в своих коллекциях в самых разных вариациях, есть необычные и интересные сочетания, например, полоска с клеткой или с цветочным принтом. У современного модельера Paul Smith полоска является фирменным знаком бренда: она украшает логотип, одежду, обувь и аксессуары.

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