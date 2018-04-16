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Видео: где найти место для хранения в ванной?
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Видео: где найти место для хранения в ванной? 

Inmyroom 56 минут назад
Дизайнер Дарья Московцева рассказала, как можно решить проблему хранения в небольшом санузле. А главное — показала, как эти идеи воплотили на практике.
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