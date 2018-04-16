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Швейцарская недвижимость: дом-бутик с видом на озеро
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Швейцарская недвижимость: дом-бутик с видом на озеро 

Roomble.com 3 часа назад
Фото: Roomble.com
В современном особняке площадью 250-т метров швейцарские архитекторы создали строгий неоклассический интерьер, наполненный самыми современными техническим новинками и дизайнерскими предметами. Заказчика вдохновляли интерьеры бутиков топовых итальянских брендов.
Этот современный дом стоит на краю небольшого швейцарского городка Шинделлеги, известного своей уединенной элитной недвижимостью и потрясающей экологией, а из его окон открывается роскошная панорама на Цюрихское озеро. Подобные апартаменты могут стоить около 2,5 — 3 миллионов евро в зависимости от расположения.
Хозяин — человек состоятельный, в меру консервативный бизнесмен, увлеченный авиацией, спортом и итальянской высокой модой. Последнее обстоятельство и стало решающим: он захотел дом-бутик, функциональный и современный, но не выходящий из моды, с дорогими породами дерева, блеском лакированных поверхностей и роскошью настоящего мастерства. И вот что из этого получилось.
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Хозяин резиденции использует ее и для работы, и для отдыха с друзьями. У дома всегда было две задачи, которые не так легко объединить: представительская — для демонстрации хорошего вкуса и разумного консерватизма в бизнесе, и приватная — для семейных развлечений и вечеринок в узком кругу. Переоформление интерьера началось с замены старого дивана. На фоне новой мебели дом стал казаться устаревшим. И тогда заказчик обратился в архитектурное бюро Studioforma, к экспертам по интерьерам элитных бутиков и авторам модных ритейлинговых концепций для Bucherer, Hublot, Van Cleef&Arpels и др.
Miriam Vasquez&Alex Leuzinger, Studioforma Architects
Studioforma Architects — немецко-швейцарский тандем, основанный в 2002 году архитекторами Miriam Vasquez (Мириам Васкес) и Alex Leuzinger (Алексом Лейцингером). При чем Мириам тяготеет скорее к неоклассике, а Алекс к модернизму. Вместе они создали бюро, работающее с интерьерами класса люкс и премиум от Парижа до Лиссабона. Отличительная черта работ бюро — высокотехнологичные решения для традиционных пространств. У них отлично получаются как ультрасовременные интерьеры, так и интересные реконструкции средневековых особняков и старинных шале. Особые отношения связывают Studioforma c миром дорогих ювелирных украшений и швейцарских часов. Часовщики убеждены, что именно этим архитекторам лучше всех удаются интерьеры, сочетающие в себе элитарность с исключительной функциональностью и классику с модными технологическими новинками.
studioforma.ch  Studioforma Architects:
-Заказчик любит итальянскую эстетику и современное искусство. Он просил наполнить дом южной энергией, но сохранить строгую швейцарскую элегантность. Когда дело дошло до концепции пространства, мы предложили в качестве источника вдохновения Bottega Veneta и Salvatore Ferragamo. И клиент сказал — Вот! Это именно то, что нужно!
studioforma.ch  Планировка
Апартаменты спланированы традиционно для современной Швейцарии. Основное пространство с великолепными видами досталось объединенной кухне-гостиной-столовой. За прозрачными перегородками — кабинет и небольшая зона отдыха с выходом в зимний сад и на террасу. Отдельно расположена большая спальня с обширной гардеробной.
Studioforma Architects:
-Главная сложность заключалась не столько в планировании — здесь большой метраж и отличное естественное освещение, сколько в совмещении представительских и приватных функций. Чтобы комнаты легко трансформировались для выполнения разных задач, надо было придумать такое размещение предметов мебели и систем хранения, чтобы все необходимое убиралось от посторонних глаз и за 5 минут. И вот — идеальный порядок.
studioforma.ch  Декоративные решения
Главный материал дома — дерево. Несколько сортов древесины, разных по теплоте, насыщенности и фактуре, удачно соединены меду собой. Основные — ореховый паркет, дубовая мебель и палисандровые панели. За некоторыми панелями скрыты довольно глубокие, удобные и абсолютно незаметные системы хранения.
Этому палисандру больше 300-т лет. Чтобы добиться глубоко ровно розоватого оттенка и идеальной гладкости, каждую панель полировали вручную 7 раз. После этого реставрационная мастерская олдтаймеров покрывала их особым винтажным автолаком, который когда-то применялся в отделке коллекционных ретро-автомобилей. Он придал палисандру невероятную прочность и почти трехмерную глубину.
В центре гостиной — сделанный на заказ камин из чугуна и стали, который гармонирует с ультрасовременной кухней, покрытой гранитной столешницей с матовыми стальными фасадами. Чтобы немного снизить брутальность и контрастность этих ярких материалов на фоне белых стен, использовали текстиль — нежно-голубой ковер, фиолетоввую обивку кресел и редкие декоративные подушки.
Важнейшую функцию в этом пространстве выполняет свет. Чтобы максимально использовать выгоды панорамного остекления, архитекторы почти все перегородки внутри дома сделали полностью или частично стеклянными либо «барными».
Исключение составляют только ванная и спальня, которые отделены наглухо. Интереснейшее решение — перегородки-ламелии: когда нужно, они дают свободу, а когда нужно — разделяют помещение. У тому же своей формой-лопастью они напоминают о главной страсти хозяина этого дома — пилотировании.
Искусственное освещение подобрано по музейному принципу — видимо, сказался опыу оформления бутиков — скульптурно и графически. Разнообразные лампы, подсветки и светодиодные ленты создают собственный рисунок на потолке и стенах и выгодно освещают полотна, вазы, статуэтки и книги, расставленные по цветам.
Свет скользит и играет на блестящих, глянцевых и полуматовых поверхностях, которыми наполнен этот дом от кожаной столешницы письменного стола и до почти зеркальных дверей палисандровой мебели. От этого весь интерьер кажется нереальным, точно плывущим в пространстве и раздвигающим границы. И поверить, что общая площадь апартаментов, вместе с зимним садом и обширной терасой, составляет «всего» 250 метров почти невозможно.
Мебель и материалы:
Холл:-Комод — Potocco (Италия)-Свет — Corail lamps, Charles Paris (Франция)-Шелковые обои — Vescom (Голландия)-Ковер — Tai Ping (Гонконг)
Зимний сад и терраса:-Складные стулья— Maxalto (Италия)
Гостиная и кабинет:-журнальный столик Minotti (Италия)-Софа Flexform (Италия)-Вазы— Rina Menardi (Италия)-Фарфоровый декор в виде головы рыбы –Hering Berlin (Германия)-Свет — Corail lamps, Charles Paris (Франция)-Ковер — Tai Ping (Гонконг)-Обеденная группа — B&B Italia (Италия)-Потолчный светильник и тошер — Delightfull (Португалия)-Кресла — B & B Italia-Офисный стул — Vitra (Италия)
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