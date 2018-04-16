Ещё
Уфимский дизайнер показал коллекцию одежды на Неделе моды в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уфимский дизайнер показал коллекцию одежды на Неделе моды в Нью-Йорке 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Модельер из Уфы Жанна Байрашева показала миру свои творения. Модная одежда известного дизайнера, представленная брендом ZE-SHOP/JE-DEESSE, отшивается в цехах в башкирской столице. Теперь коллекцию увидели на Неделе моды Fashion Week New York.
— Наряды уже не раз показывали в известных телепередачах, а также были использованы костюмерами в полнометражных фильмах и сериалах, — рассказал модельер. — Одежда бренда уже успешно продается в Москве, Екатеринбурге и Нью-Йорке. Скоро планируется открытие магазина в Уфе.
В салоне будет представлена мультибрендовая одежда, организованы мастер-классы на актуальные темы из мира моды. Официальное открытие магазина запланировано на 19 апреля.
ufa1.ru: последние новости
Мама пропавшей девочки в Башкирии: "Мы ее видели живой, но она убежала": Башкирского экстрасенса Никиту Турчина избила участница «Дома-2» Малыш из Уфы стал участником шоу «Вечерний Ургант»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом114
Привычные продукты, которые лучше обходить стороной4
Волочкова снялась голой на пляже217
Звезды, которые после развода ненавидят друг друга3
Седокова рассказала, какой Басков в постели77
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение