Уфимский дизайнер показал коллекцию одежды на Неделе моды в Нью-Йорке

Модельер из Уфы Жанна Байрашева показала миру свои творения. Модная одежда известного дизайнера, представленная брендом ZE-SHOP/JE-DEESSE, отшивается в цехах в башкирской столице. Теперь коллекцию увидели на Неделе моды Fashion Week New York.

— Наряды уже не раз показывали в известных телепередачах, а также были использованы костюмерами в полнометражных фильмах и сериалах, — рассказал модельер. — Одежда бренда уже успешно продается в Москве, Екатеринбурге и Нью-Йорке. Скоро планируется открытие магазина в Уфе.

В салоне будет представлена мультибрендовая одежда, организованы мастер-классы на актуальные темы из мира моды. Официальное открытие магазина запланировано на 19 апреля.