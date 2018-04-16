Квартира на крыше: лофт в старинном московском доме

Сегодня лофт находится на пике популярности. Его целевая аудитория становится всё шире: оформить своё жилище в этом стиле хочет и студент, и банкир. Новый проект дизайнера Ирины Булдиной — пример удивительно органичного сочетания модного направления с вневременным комфортом и архитектурой старинного здания. О том, как он рождался, что делать с четырьмя открытыми террасами и откуда в обычной московской мансарде взялись настоящие оазисы, читайте в этой статье.

Ирина Булдина, дизайнер

Выпускница Международной школы дизайна, опыт работы — 15 лет, в том числе 3 года в качестве штатного дизайнера в группе «Базовый элемент». В 2008 году основала дизайн-студию Ирины Булдиной. Работает в премиум-сегменте, занимается частными проектами и офисами. Профессиональное кредо: «Создавать запоминающиеся, эргономически выверенные пространства, в которых хочется ЖИТЬ. Приятно удивлять заказчика своей работой — расширять границы его знаний и вкуса».

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Этот проект не имеет конкретного заказчика — он был подготовлен для конкурса от застройщика. Именно поэтому фантазия дизайнера не была ограничена никакими условиями, кроме одного — на выходе должен получиться интерьер в стиле лофт. Среди дополнительных пожеланий было названо только отсутствие выбеленных стен и ржавых труб.

Ирина Булдина, дизайнер:

— Я решила, что мой заказчик — это современный мужчина, ведущий активный образ жизни. В этом пространстве для него продуманы самые разные сценарии и настроения: от уединённых медитаций и романтических встреч до занятий спортом и вечеринок с друзьями. Впрочем, мне кажется, женщина поселилась бы в этих стенах с неменьшим удовольствием.

Местом потенциального интерьера стал старинный дом в самом центре Москвы — на Бульварном кольце. Это настоящий памятник архитектуры, который взяли на реставрацию с дальнейшей надстройкой мансардного этажа. Для работы Ирина выбрала именно квартиру под крышей. В проекте застройщика по всему периметру квартиры по линии потолка идут открытые террасы. Из соображения, что реальному покупателю вряд ли потребуется так много «улицы» и рациональнее будет увеличить полезную площадь, было решено забрать три террасы в жилую утеплённую зону. Конструкция остекления террас должна гармонично вписаться в уже сформированный образ здания.

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Ирина Булдина, дизайнер:

— Я не стала зацикливаться на стопроцентном лофте — его ведь в этих стенах нет по определению. Мы все знаем, что лофт — это изначально промышленное здание, адаптированное под жилище, поэтому руководствовалась я прежде всего своими ощущениями: делала то, что «просили» эти стены. Стилистику же лофта я поддержала планировкой квартиры: максимально сохранила единое пространство без стен и перегородок, оставив только смысловое зонирование.

Террасы заслуживают отдельного внимания. В моём проекте две из них — площадью 44 м2 и 41 м2 — после утепления и оснащения тройным стеклопакетом стали жилыми комнатами под открытым небом, образовав гостиную и спа-зону. Ещё одну террасу — площадью 87 м2 — предлагается использовать как летнюю застеклённую столовую. Кроме того, на этой террасе предусмотрены две утеплённые комнаты площадью по 18 м2, которые могут использоваться как гардеробные или как комнаты для хозяйственных нужд (например как место зимнего хранения летнего инвентаря с открытой террасы). На большой угловой открытой террасе — 106 м2 — планируется зона барбекю, диванные группы, летняя кухня, газон, шезлонги, тренажёры, зелёные насаждения и сад камней. По периметру открытая терраса оснащена трапами для сточных вод.

На отведённых под жилое пространство террасах разработаны так называемые зоны оазиса — насаждения комнатных растений.

Ирина Булдина, дизайнер:

— Уединение: открытое пространство, медитативные фотографии, звёзды, открытое небо над головой. Каминная и спа-зоны. Романтичное настроение — основное назначение этой квартиры. Здесь всё пропитано романтикой! А если душа просит праздника, все прелести уединённой жизни можно разделить в приятной компании: и внутреннее пространство гостиной, и открытая терраса всегда готовы принять гостей.

В квартире созданы все условия для приёма гостей: просторная гостиная, диван перед современным камином и, конечно, много свободного места. А летом на открытой террасе можно устраивать вечеринки для довольно большой компании. Камин помимо уютного колорита несёт в себе функцию разделения пространства: отделяет общую зону от приватной. Созерцать красоту живого огня можно с любой точки. Но, конечно, самыми лучшими будут места в непосредственной близости, с двух сторон камина: это диван и кровать.

Ещё один элемент стиля лофт: гардеробная зона расположена за изголовьем кровати и состоит из отдельно стоящих каркасов шкафов, которые, кроме того, служат ширмой от окон во двор. Между гардеробной зоной и изголовьем — открытое пространство, в котором расположена маленькая боксёрская груша для поддержания спортивной формы хозяина.

С кровати открывается живописный вид: открытая ванная комната с сочным оазисом и звёздным небом. Раздвижные перегородки служат для зонирования: по настроению они могут отделить зону спа-террасы, чтобы солнечные лучи не будили утром. Перфорированные перегородки также выполняют функцию ночных штор. Они же наполняют пространство замысловатыми тенями и солнечными зайчиками.

На спа-террасе располагается просторная сауна с панорамным остеклением, а две колоритные душевые «трубы» поддерживают урбанистическую тему. Большая ванна отлита из бетона по современным технологиям. Из него же сделана ограждающая конструкция для растений. За сауной на полу лежит массивный многофункциональный матрас для расслабления после сауны, массажа или обычного дневного отдыха.

Кухня также расположена в едином открытом пространстве и выполнена в виде острова, плавно переходящего в массивную столешницу обеденного стола без ножек. Столешницу удерживает слэб натурального камня.

Ирина Булдина, дизайнер:

— Хотя лофт предполагает единое большое пространство, небольшие уединённые места в квартире всё-таки тоже предусмотрены. Так, вдоль самой высокой стены есть двухуровневое пространство (два санузла), небольшой гостевой санузел со стороны прихожей и вторая ванная комната. На антресоли расположилась дополнительная уединённая спальня.

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