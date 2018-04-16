Прекрасный белый интерьер, где «больничный» пол чуть всё не испортил

Вот так всегда — находишь хорошую идею, показываешь специалисту и получаешь в ответ подробный критический обзор. Редакция Roomble обнаружила среди работ итальянской студии Make That очень симпатичный, как нам казалось, домик. Было в нём что-то не так, но что именно, мы не понимали. Архитектор Мито Мелитонян, взявшийся прокомментировать этот интерьер, разложил всё по полочкам и подробно ответил на самый главный вопрос всех поклонников и критиков скандинавского стиля — почему некоторые белые интерьеры кажутся больничными палатами.

Мито Мелитонян, архитектор:

— Я родился в семье архитекторов, и мне посчастливилось стать 12-м. После 9 класса я поступил в МКАМС (архитектурный техникум) и очень долго не мог понять, чего от меня хотят. Вкус к профессии пришёл после 3 курса, когда нас отправили на производственную практику. Я тогда попал к архитектору Борису Уборевичу-Боровскому, которого мы с отцом случайно встретили на одной из архитектурных выставок. Первая зарплата задала направление моей деятельности и, по сути, предрешила мою судьбу. Я с увлечением начал работать по профессии и продолжаю делать это и по сей день. Как сложится дальше, не загадываю, но сейчас я делаю то, что умею лучше всего. 4 года я занимался в основном крупными градостроительными объектами, благодаря чему научился мыслить структурно, затем предпочёл работать самостоятельно. За время самостоятельной деятельности я пришёл к выводу, что в архитектуре и дизайне сам объект вторичен, важно общение с той средой, в которой ты проектируешь, или тот человек, для которого ты создаёшь объект. Это, по сути, сформированная жизненная позиция, которая относится не только к архитектуре: я работаю не с объектом, я работаю с людьми.

melitonyan.com В этом примере впечатление от квартиры испортил пол. Из-за очень странной розовато-коричневой текстуры создаётся ощущение, что смотришь не на жилую квартиру, а на общественное пространство. Белый цвет не панацея, с ним надо уметь работать. Если бы в этом помещении авторы отдали предпочтение, к примеру, корабельной доске в качестве напольного покрытия, от интерьера бы создавалось благоприятное ощущение.

Если говорить непосредственно о корнях проблемы, то это неоднородная текстура, ей не за что зацепиться в интерьере. Потому то, что должно было стать изюминкой, превратилось в главный недостаток.

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Кухня сама по себе хороша — крупные лаконичные формы. Очень интересный приём с деревянным фартуком. Пусть даже это плитка с имитацией, выглядит всё равно здорово.

А вот ванна не убедила. С одной стороны — красивое решение: чаша бортами отходит от стены сантиметров на пять. Выглядит здорово, но с точки зрения эксплуатации это не самый лучший вариант — в этих щелях будет регулярно скапливаться то, что мы так не любим оттирать, и если вначале запала на регулярную уборку будет хватать, то с годами хозяйка начнёт «забивать» на это неудобное место, а значит, ждите плесень, налёт и другие «радости».

Ещё один момент — окно. Его можно открыть, только находясь внутри самой ванной, в идеале петли должны быть с другой стороны, а окно — открываться на стену ванной.

Что нравится, так это палитра — в этой квартире основных цвета два: белый и коричневый. Сочетаются они прекрасно.

Мне нравится зонирование фактурой, а вернее, материалами потолка. На кухне — балки, в гостиной — гипсокартон и снова балки. Мягкий, почти незаметный, при этом очень ощутимый переход.

Из минусов я бы ещё назвал провал по заполнению пространства — кое-где явные пустоты и они очень бросаются в глаза, даже фикусы не спасают. Неправильно подобранный кофейный столик возле дивана хочется заменить на более массивный.

Освещение в этом интерьере следует какой-то своей, одним авторам понятной логике. К месту только потолочный светильник над обеденным столом. Однако несмотря на все эти недочёты, в целом интерьер получился бы на все 100%, если бы авторы выбрали другой пол. Именно из-за него обращаешь внимание на все недостатки, которые стали так отчётливо видны.

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