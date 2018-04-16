Почему стоит установить в доме деревянные окна

У многих людей предвзятое отношение к деревянным окнам. На память им приходят старые оконные рамы в «хрущевках» с потрескавшейся краской и частичным отсутствием герметизации. Если ты такого же мнения, то предлагаем тебе снять портрет Брежнева со стены и переместиться в наше время. Сегодня деревянные окна стали технологичной альтернативой пластиковым и предлагают ряд достойных преимуществ. Не зря ведь они так популярны в Европе, где всегда предъявлялись очень высокие требования к качеству продукта.

Эстетика

Даже самый большой противник деревянных окон не будет отрицать, что они по своему виду очень презентабельны и органично вписываются в архитектуру дома. Особенно если фасад и интерьер идут в унисон с древесной текстурой. У окон из дерева есть несколько оттенков в зависимости от вида древесины, каждый из которых может подходить стилю именно твоей отделки. Деревянные окна выглядят дорого и изящно и станут отличным проводником уюта в твой дом.

Экологичность

Только натуральные материалы! Только олдскул! Как бы далеко вперед ни шагнула промышленная индустрия в области внедрения инновационных материалов, все натуральное всегда будет в почете. В случае с окнами этому есть практичное обоснование. Древесина обладает хорошей паропроницаемостью, что регулирует оптимальное количество влаги в доме, препятствуя возникновению конденсата. К тому же она неэлектростатична, а значит плохо притягивает к себе пыль. Вдобавок деревянные окна имеют высокую степень теплостойкости и обладают хорошей звукоизоляцией. И не стоит переживать на счет органической тяги древесины к гниению и ее популярности в рационе насекомых. Сегодня производители окон наносят на изделия специальные пропитки, защищающие рамы от природного разложения. Поэтому деревянные окна очень долговечны и могут прослужить несколько десятков лет без потери внешнего вида. А поскольку древесина — натуральный материал, при пожаре она не выделяет токсичные вещества.

Возможность восстановления

Большим плюсом древесины является возможность восстановить ее после случайных повреждений. Это выгодно отличает деревянные окна от пластиковых. К тому же дерево расширяет дизайнерские возможности для конструкции окон различной формы. Это очень полезно, если ты хочешь сделать арочные или круглые окна. А если вдруг ты решил изменить интерьер дома, и естественный цвет дерева диссонирует с новой отделкой, то можно перекрасить рамы в любой другой цвет.

Причины установить в твоем доме деревянные окна мы вкратце перечислили. Теперь давай поговорим, где их можно заказать. Обрати внимание на компанию «SKANDI OKNA». Сам тот факт, что их клиентами являются Государственный Эрмитаж , Большой Екатерининский дворец и Центральный банк Российской Федерации , уже должен сподвигнуть тебя обратиться именно к ним. Чтобы потом ты мог говорить друзьям, что в твоем доме окна, как в Эрмитаже. И это будет чистейшей правдой. Но, конечно, это не единственная причина обращаться в «SKANDI OKNA». Компания является единственным дистрибьютором в России оконных систем от известного скандинавского производителя «INWIDO Group». «Ну и что?» — спросишь ты. А дело в том, что «INWIDO Group» — лидер скандинавского рынка по уровню производства деревянных и дерево-алюминиевых окон.

«SKANDI OKNA» использует лучшие сорта древесины, качественное стекло, современную фурнитуру. Все материалы соответствуют строгим стандартам европейского качества. И не беспокойся о рабочем процессе. Компания «SKANDI OKNA» реализует весь цикл работ: от демонтажа до установки окон, включая их разгрузку и вывоз мусора. Качество производства не подлежит сомнению. Окна делаются на заказ по индивидуальному проекту, исходя из заданных размеров и дизайнерских предпочтений. Это может быть одностворчатое, двустворчатое, трехстворчатое окно, балконный блок, панорамное окно. Диапазон цен напрямую связан со звуко— и теплоизоляционными характеристиками. Компания «SKANDI OKNA» полностью отвечает стандартам данного сегмента. Ни один пункт производственного цикла не оставлен без внимания. Остается лишь резюмировать сказанное числовыми показателями: за 28 лет работы компания украсила своими окнами более 10 000 объектов. Заказать окна в компании «SKANDI OKNA»→