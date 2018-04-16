Почему стоит установить в доме деревянные окна 

У многих людей предвзятое отношение к деревянным окнам. На память им приходят старые оконные рамы в «хрущевках» с потрескавшейся краской и частичным отсутствием герметизации. Если ты такого же мнения, то предлагаем тебе снять портрет Брежнева со стены и переместиться в наше время. Сегодня деревянные окна стали технологичной альтернативой пластиковым и предлагают ряд достойных преимуществ. Не зря ведь они так популярны в Европе, где всегда предъявлялись очень высокие требования к качеству продукта.
Эстетика
Даже самый большой противник деревянных окон не будет отрицать, что они по своему виду очень презентабельны и органично вписываются в архитектуру дома. Особенно если фасад и интерьер идут в унисон с древесной текстурой. У окон из дерева есть несколько оттенков в зависимости от вида древесины, каждый из которых может подходить стилю именно твоей отделки. Деревянные окна выглядят дорого и изящно и станут отличным проводником уюта в твой дом.
Экологичность
Только натуральные материалы! Только олдскул! Как бы далеко вперед ни шагнула промышленная индустрия в области внедрения инновационных материалов, все натуральное всегда будет в почете. В случае с окнами этому есть практичное обоснование. Древесина обладает хорошей паропроницаемостью, что регулирует оптимальное количество влаги в доме, препятствуя возникновению конденсата. К тому же она неэлектростатична, а значит плохо притягивает к себе пыль. Вдобавок деревянные окна имеют высокую степень теплостойкости и обладают хорошей звукоизоляцией. И не стоит переживать на счет органической тяги древесины к гниению и ее популярности в рационе насекомых. Сегодня производители окон наносят на изделия специальные пропитки, защищающие рамы от природного разложения. Поэтому деревянные окна очень долговечны и могут прослужить несколько десятков лет без потери внешнего вида. А поскольку древесина — натуральный материал, при пожаре она не выделяет токсичные вещества.
Возможность восстановления
Большим плюсом древесины является возможность восстановить ее после случайных повреждений. Это выгодно отличает деревянные окна от пластиковых. К тому же дерево расширяет дизайнерские возможности для конструкции окон различной формы. Это очень полезно, если ты хочешь сделать арочные или круглые окна. А если вдруг ты решил изменить интерьер дома, и естественный цвет дерева диссонирует с новой отделкой, то можно перекрасить рамы в любой другой цвет.
Причины установить в твоем доме деревянные окна мы вкратце перечислили. Теперь давай поговорим, где их можно заказать. Обрати внимание на компанию «SKANDI OKNA». Сам тот факт, что их клиентами являются Государственный Эрмитаж, Большой Екатерининский дворец и Центральный банк Российской Федерации, уже должен сподвигнуть тебя обратиться именно к ним. Чтобы потом ты мог говорить друзьям, что в твоем доме окна, как в Эрмитаже. И это будет чистейшей правдой. Но, конечно, это не единственная причина обращаться в «SKANDI OKNA». Компания является единственным дистрибьютором в России оконных систем от известного скандинавского производителя «INWIDO Group». «Ну и что?» — спросишь ты. А дело в том, что «INWIDO Group» — лидер скандинавского рынка по уровню производства деревянных и дерево-алюминиевых окон.
«SKANDI OKNA» использует лучшие сорта древесины, качественное стекло, современную фурнитуру. Все материалы соответствуют строгим стандартам европейского качества. И не беспокойся о рабочем процессе. Компания «SKANDI OKNA» реализует весь цикл работ: от демонтажа до установки окон, включая их разгрузку и вывоз мусора. Качество производства не подлежит сомнению. Окна делаются на заказ по индивидуальному проекту, исходя из заданных размеров и дизайнерских предпочтений. Это может быть одностворчатое, двустворчатое, трехстворчатое окно, балконный блок, панорамное окно. Диапазон цен напрямую связан со звуко— и теплоизоляционными характеристиками. Компания «SKANDI OKNA» полностью отвечает стандартам данного сегмента. Ни один пункт производственного цикла не оставлен без внимания. Остается лишь резюмировать сказанное числовыми показателями: за 28 лет работы компания украсила своими окнами более 10 000 объектов. Заказать окна в компании «SKANDI OKNA»→