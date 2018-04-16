Фантастическая квартира в Перми, редакция видит такое впервые

Красный — один из самых противоречивых цветов. Он символизирует опасность и страсть, грех и счастье и ещё множество других контрастирующих понятий. Психологи до сих пор спорят насчёт воздействия, которое этот цвет оказывает на психику и эмоциональное состояние человека, но сходятся в одном: красный активен и иногда агрессивен. Что же делать дизайнеру, если заказчик хочет непременно полностью красную квартиру? В одном из последних проектов Артемий Саранин столкнулся именно с таким требованием и сегодня делится с нами опытом.

Артемий Саранин, дизайнер

Родился и вырос в Перми. С 5 лет увлекался интерьерами, рисовал и получал художественное образование, окончил Московскую академию живописи. Опыт работы — более 15 лет, за это время реализовал более 100 объектов в различных городах России. На сегодняшний день специализируется на сегменте HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес: рестораны, кафе, клубы и другие общественные места). Работает в студии Allartsdesign дизайнером. Финалист международного конкурса PinWin.

allarts-design.com О заказчиках

Точнее — о заказчицах. Эта квартира создавалась для девушки, работающей в сфере торговли, и её дочери-подростка. Первоначальная задача состояла в том, чтобы как-то оформить гостиную, поскольку эта комната традиционно считается некой «визитной карточкой» для гостей и потому требует особого подхода. Однако получив ключи и взглянув на остальные помещения, дизайнер принял решение: делать нужно всё. Ожидания от релиза воплотились полностью: после 4,5 месяцев ремонта на свет появилась просторная, светлая и в меру яркая красная квартира.

Артемий Саранин, дизайнер:

— Клиентка очень настаивала на красном цвете во всей квартире, поэтому я постарался везде максимально приглушить его: использовал красный акцентами как доминирующий цвет и разбавлял светлыми тонами. Дочь заказчицы сразу сказала, что красный цвет ей не нужен.

Планировка

Квартира находится в новом жилом комплексе, сдана без отделки. В распоряжение дизайнер получил стандартную планировку, как и во множестве других квартир. Менять что-то кардинально не было возможности из-за несущих стен, но этого и не требовалось. Для реализации задуманного нужны были просторная гостиная с кухней, спальня и детская, которые в планировке от застройщика уже были.

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Гостиная + кухня

Поскольку проект начинался с гостиной, именно она стала центральным элементом всего интерьера. Основная идея заключена в особой конструкции, которая разделяет комнату на три части. Уникальность планировки состоит в том, что камин находится не у стены, а «в воздухе», холодильник также размещён по центру, ещё одну часть гостиной занимает обеденный стол с варочной поверхностью. Из ярких элементов — красный диван, красный же кухонный фартук и стена с сочной зеленью.

Главная спальня

Довольно большая площадь помещения позволила разместить в спальне полноценную гардеробную. Над изголовьем кровати появились объёмные буквы на фактурных обоях, подсвеченные снизу. Получился нежный мягкий свет, а для контраста дизайнер выбрал красивую люстру из перьев.

Детская

В детской — довольно стандартный набор для комнаты подростка: кровать, рабочий стол с удобным креслом, гардероб, туалетный столик, диван. Для спальной и рабочей зоны было придумано интересное и очень полезное решение: они находятся на подиуме, который можно быстро зашторить и не наводить срочно порядок, когда неожиданно в гости придут друзья. В центре комнаты — диван и телевизор. Что касается цветовой гаммы, то здесь нет никаких намёков на любимый заказчицей красный цвет: палитра очень спокойная, свежая, одна стена выкрашена в синий. Интерьер детской получился довольно самостоятельным и непохожим на остальные комнаты.

Ванная комната

В ванной комнате мы встречаем уже знакомый набор: насыщенные красные цветовые пятна на контрасте с белым цветом. Для пола и стен выбрана отделка под мрамор, а красную часть стены продолжает яркий банный коврик.

Цветовое решение

Проект этой квартиры — как раз тот случай, когда цветовое решение практически полностью зависит от вкусов заказчика. Изначально дизайнер получил задачу сделать total red look: красная одежда, красная мебель, красные стены. Сейчас, глядя на реализованный проект, многие говорят, что красного получилось слишком много, для заказчицы же этого даже недостаточно.

Артемий Саранин, дизайнер:

— Я думаю, мне удалось найти некий компромисс присутствия одного цвета. Добавить коричневый, белый, чёрный. Яркость одного цвета я заменил высокой контрастностью.

Материалы

Мебель собирали по всей России: корпусную изготовили в Перми, камин изначально должен был быть покупной, но из-за кризиса от этой идеи пришлось отказаться. Чтобы не терять концепцию, дизайнер решил самостоятельно всё перепроектировать и изготовить камин в Перми: сварить каркас, просчитать тепловыделение, термозащиту, вентиляцию, биогорелку, остекление, доступ к подаче топлива и другие детали.

Для пола было выбрано покрытие из винила. В этом проекте использовали обвязку по периметру с двойным смещением планок. Стены гостиной и коридора выполнены в декоративной покраске полуукрывными материалами. В спальне — объёмные обои. Потолки — натяжные, белые и матовые, сделаны из ГКЛ с покраской.

Полная реконструкция — проектировка, поставка материалов, отделочные работы — заняла 4,5 месяца.

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