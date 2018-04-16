12 причин добавить в интерьер этнические мотивы

1. Ярко выраженный характер

Пожалуй, ключевой минус многих современных интерьеров — их безликость. Если вы полагаете, что этот недостаток присущ и вашему дому, задумайтесь о добавлении в обстановку этнических мотивов. Они обладают ярко выраженным характером и способны моментально преобразить скучное пространство.

Фото: Instagram afterfivebohemians

2. Атмосфера уюта

Незамысловатые узоры, приятные натуральные тона, природные материалы — от этих элементов этнического стиля так и веет домашним теплом. Смело добавляйте их в свой интерьер, чтобы сделать его еще более уютным и обжитым.

Фото: Instagram home_to_impress_

3. Графичность

Этнические узоны весьма графичны и станут прекрасным дополнением к чересчур мягким, воздушным интерьерам. Такие орнаменты добавят светлому монохромному пространству изюминку, сделают его более гармоничным и цельным.

Фото: Instagram tatjanas_world_

4. Ироничность

Интерьер выглядит слишком выверенным и строгим? Добавьте немного иронии с помощью этнических акцентов. Статуэтка, ковер с орнаментом, забавные постеры или несколько декоративных подушек — и настроение обстановки станет совершенно иным.

Фото: Vaningen

5. Сочетаемость с натуральными материалами

Современный дизайн стремится к естественности. Эко-стиль — на пике популярности, а природные материалы как никогда актуальны. Поэтому сочетаемость этнических мотивов с натуральными тканями, кожей, деревом, металлом — безусловный плюс.

Фото: Instagram allakishek

6. Оригинальность

Предметам мебели, выполненным в этническом стиле, не откажешь в оригинальности. И даже если общая атмосфера вашего жилья далека от подобных мотивов, вы можете добавить их в качестве «изюминки» — ярких акцентов, притягивающих взгляд.

Фото: Instagram livedincoogee

7. Цветовая нейтральность

Многие побаиваются этнических деталей в интерьере, ошибочно полагая, что они обязательно должны быть выполнены в ярких, кричащих тонах. На самом деле цветовая гамма таких декоративных аксессуаров может быть вполне нейтральной — и они прекрасно впишутся практически в любую цветовую палитру.

Фото: Instagram zenzahomestore

8. Широкие возможности использования

Этнические мотивы — это не только текстиль с орнаментом и африканские статуэтки. Возможности использования довольно широки: существуют обои, настенные панели, плитка в таком стиле, не говоря уже о картинах, постерах, вазах и прочих декоративных элементах обстановки.

Фото: Instagram mohdrazifshamsudin

К слову, этнические мотивы можно привнести и в сервировку стола: посуда с такими орнаментами смотрится стильно, ярко и свежо.

Фото: Instagram pronktstyling

9. Умиротворяющий эффект

Ненавязчивые узоры, естественные цвета, природные материалы и прочие неотъемлемые элементы этнического стиля обладают успокаивающим, расслабляющим, умиротворяющим эффектом и прекрасно подходят для оформления спальни и зоны отдыха.

Фото: Instagram tatjanas_world_

10. Простор для хенд-мейда

Создавать аксессуары в этническом стиле своими руками не так сложно: особой популярностью у рукодельников пользуются ловцы снов, вариации на тему макраме и собственноручно выполненные постеры с орнаментами. Попробуйте — это займет не так много времени, зато в награду вы получите уникальный дизайнерский предмет декора.

Фото: Instagram pronktstyling

11. Стильное дополнение к эклектичным интерьерам

Эклектика, то есть, гармоничное соединение в одном интерьере разнородных стилей, любима многими за творческую свободу и самобытность. Этнические аксессуары станут замечательным дополнением к эклектичной обстановке, добавив в нее еще одну яркую нотку.

Фото: Instagram ireneburg7

12. Актуальность

Помимо всех вышеперечисленных преимуществ этнических мотивов, есть и еще один веский повод добавить их в свой интерьер. Дело в том, что декоративные аксессуары в этом стиле на пике популярности, а значит, с их помощью можно быстро и просто освежить обстановку и сделать ее более актуальной.

Фото: Instagram ireneburg7