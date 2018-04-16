Сдержанный и лёгкий интерьер в нежно-лиловых тонах

Настенный карниз по периметру гостиной и прихожей оснащён скрытой подсветкой, дающей мягкий, заполняющий свет. Она удачно дополняет сценарий освещения, включающий локальные подсветки и люстру

Глава семьи чётко сформулировал функцио­нальные требования по планировке: нужны две изолированные комнаты, спальня и детская, объединённые в студию гостиная и кухня-столовая, раздельный санузел и гардеробная. Значительно сложнее оказалось обозначить стилевые предпочтения, но методом сравнения и подбора был сделан выбор в пользу сдержанного контемпорари с лёгкими намёками на ар-деко. В цветовой гамме предпочтение отдано мягкой, приглушённой гамме с вкраплениями аметиста и охры.

Владелец очень ценит спокойную обстановку и атмосферу неторопливого отдыха. Поэтому для оформления интерьеров оптимальными оказались дымчатые, серые, коричневые тона.

Дизайнером спроектирована минималистичная, как абстрактное панно Ротко, композиция кухни, в которой рабочая зона соседствует со сплошными шкафами со встроенной техникой, а те соединены с панно за ТВ. Светлые фасады шкафов служат органичным переходом к воздушной и строгой гостиной

Перепланировка

Строгий вытянутый прямоугольник квартиры был чётко разграничен несущей стеной почти на две равные части, предопределившие границы изолированных комнат, спальни и детской (правда, граница между последней и прихожей немного сместилась в сторону комнаты), сохранили месторасположение кухня и туалет. Кухню объединили с гостиной, и студии достались три окна, в том числе с выходом в лоджию. За счёт части площади холла спроектировали ванную, а на месте прежней ванной устроили гардеробную. Все эти изменения были допустимы для согласования проекта.

Как и в студии, экраны штор исполнены из полу­прозрачной ткани тёплого золотистого тона. Солнечное настроение усиливают и чехлы на подушках, и изображение над диваном (хозяйка комнаты очень любит собак)

Ремонт

На момент начала работ квартира представляла собой пустую коробку, пришлось выполнить стяжку, новые перегородки возвели из пазогребневых блоков. Стены детской и спальни шумоизолировали.

Потолки выровняли частично гипсокартоном, частично штукатуркой; полы в кухне, прихожей и ванной, в лоджии, а также фартук в кухне облицевали керамогранитом под мрамор из одной коллекции, в жилых помещениях — инженерной доской (морёный дуб). Стены оштукатурили и частично оклеили обоями, частично покрасили. Окна поменяли, подоконники изготовили из пластика, в кухне — из искусственного камня. Радиаторы поменяли на биметаллические. Во всех жилых комнатах установили кондиционеры, наружные блоки находятся на фасаде под окнами. Стиральную и сушильную машины установили под столешницей в ванной, бойлер накопительного типа скрыли в сантехническом шкафу над унитазом.

Лаконично оформленная рабочая зона кухни располагается вдоль одной стены, рядом с ней достаточно свободного пространства, чтобы легко перемещаться вдоль столешницы.

Кухонный фартук под мрамор украшен двойной лентой мозаичного фриза — взгляд находящегося у плиты будет не упираться в глухую преграду, а словно уходить в глубину пространства

Дизайн

Планировка сочетает ясность и строгость границ, пластичность пространства общественной зоны со сложными очертаниями, свободные «световые траектории» между окнами и дальними границами входной зоны. Корпусная мебель деликатно сливается со стенами, предусмотрены просторные траектории движения, а отдельно стоящие предметы обстановки своим дизайном поддерживают общее впечатление воздушности. Гармоничную цельность проекту придаёт единообразное цветовое решение и подбор отделочных материалов. Естественная, приглушённая и тёплая цветовая гамма, построенная на разнообразных оттенках коричневого, серого, создаёт эффект расширения границ и мягкого погружения в природную среду; фиалковые, лиловые «штрихи» и песочно-жёлтые вкрапления в текстиле усиливают природные ассоциации: кажется, что солнечные лучи проникают в интерьер, разрисованный утренними тенями. Минимизация деталей позволяет оценить спокойный ритм и красоту текстур.

Удобная открытая композиция каждой зоны и преобладание в отделке бледных и дымчатых тонов сложных оттенков внесли в студию ощущение ещё большего объёма и простора.

Спальня

Цветовое решение

Цветовая ассоциация с кристаллами аметиста, очень импонировавшими владельцу, подсказала выбор оформления. Вкраплениям фиалкового и сиреневого аккомпанируют предметы, варьирующие тему огранки природного камня. Так, в гостиной прозрачный журнальный стол на металлическом каркасе, консольная подставка, необычная люстра, ромбовидные линии раскладки на панно за телевизором и геометрический рисунок на обоях в комнатах также поддерживают тему кристалла. Керамогранитная плитка под мрамор в отделке пола и кухонного фартука, такая же отделка ванной и умывальник из мрамора развивают мотив камня, а мягкие очертания диванов, кресла в гостиной и стульев в обеденной зоне, скруглённые формы плафонов смягчают впечатление жёсткости «кристаллических решёток».

Серо-коричневые тона спальни соответствуют атмосфере отдыха и сна. Строгие, мягко драпирующиеся серо-дымчатые шторы до пола дополнены лёгкой органзой

Мебель по индивидуальному проекту

В этом проекте гармоничная обстановка создана благодаря индивидуальному почерку дизайнера, и в частности большому количеству предметов обстановки, созданных по её эскизам на заказ.

Так, в прихожей мебель исполнена в графичной манере, с ней сочетаются отделка дверей и потолка, большие настенные часы, в результате входная зона выглядит просторной и воздушной.

Контрастная «окантовка» потолка, дверных проёмов, рам дверей шкафа и ножек комода подчеркнула рациональный и минималистичный характер прихожей, её простор

Сделаны под размер и вся корпусная мебель из шпона ореха и эмали в детской (за исключением подставки под ТВ), комод в спальне и консоль в гостиной. Авторский подход к мебели обеспечил цельность дизайна.

Сочетание мелкой плитки и крупноформатных керамогранитных плит под мрамор подчеркнуло удобную структуру ванной и «подыграло» мраморному умывальнику

Квартира расположена на четвёртом этаже монолитно-бетонного дома-новостройки 2016 г. в ЖК «Самоцветы». Все окна смотрят в просторный, благоустроенный двор, и в интерьеры попадает достаточно света через большие окна. Хозяин часто бывает в командировках, и дома он хотел чувствовать спокойную атмосферу, располагающую к отдыху. Заказчику довольно трудно было сформулировать сразу какие-то предпочтения по стилю и цвету. Поэтому после выбора планировочного решения мы с ним отправились в магазины и салоны, где я предлагала посмотреть конкретные предметы интерьера — диваны, кресла, кухню, кровать, обои, плитку, двери.

Эльвира Станкевич

Дизайнер, автор проекта