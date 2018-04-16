Как живут архитекторы: квартира для дружной семьи в Палашевском переулке

Квартиры в «Москве исторической» часто определяют настрой хозяев на «классический» лад. Но что делать, если вам повезло не только с недвижимостью, но и с большой и дружной семьёй? Как адаптировать строгую классику к потребностям каждого? Классический интерьер — лучшее решение для семьи, потому что помогает формировать у детей отличный вкус. Так считает известный московский дизайнер Юлия Корнилова. И сегодня она расскажет нам, как этого добиться, на примере собственной квартиры

Доходный дом у Патриарших. Место действительно удачное — не квартира, а мечта дизайнера: 200 квадратных метров в самом центре столицы, двухуровневое пространство, свободная планировка, открывающая большие возможности, много окон и высокие мансардные потолки на втором этаже. Расположена квартира в реконструированном здании XIX века. На первом уровне — роскошная 40-метровая терраса, которую архитекторам удалось превратить в зимний сад. А на втором — мансардный этаж, добавленный после капитального ремонта.

Для известного московского дизайнера Юлии Корниловой, одной из основательниц и управляющего партнёра бюро Dominanta interior design & decoration, это идеальное место для жизни. Но Юля не только дизайнер, она ещё и счастливая мать троих детей. А потому её дом должен был стать удобным пространством для самых близких и дорогих людей.

Юлия Корнилова, совладелец и дизайнер бюро Dominanta:

— Семья — это моё счастье, мои защитники, у меня три мальчика. Старшему, Артёму, 20 лет, он уже совсем взрослый, учится и работает в крупной фирме. Средний, Рома, ещё учится и увлекается театром. Младшему, Мишеньке, исполнилось всего 2 года. Они очень разные, но очень дружные ребята. Мне хотелось, чтобы наш дом был не только красивым сам по себе, но ещё и участвовал в воспитании хорошего вкуса у детей, связывал разные поколения и напоминал о семейных традициях.

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Наталия Куретнева и Юлия Корнилова, основатели архитектурного бюро Dominanta interior design & decoration

Наталья Куретнева — выпускница Московского государственного строительного университета и Института дизайна и рекламы. Юлия Корнилова — выпускница Государственной академии управления и Международной школы дизайна. У обеих в портфолио десятки успешных проектов: квартиры, загородные резиденции и представительские пространства. Наталья любит интерьеры в стиле новой классики и ар-деко и создаёт для них уникальную авторскую мебель. Юлия предпочитает буржуазный прованс и уделяя много внимания эргономике пространства умеет учитывать потребности всех членов семьи для создания по-настоящему комфортных интерьеров. «Мне интересно строить мечту», — говорит Юлия. «Работая над интерьером, считаю самым важным в итоге создать гармоничное пространство, созвучное личности владельца, его образу жизни и состоянию души», — продолжает Наталья.

dominanta-studio.ru Первый раз квартиру оформляли ещё в 2007 году. И вот, спустя 8 лет, бюро Dominanta было доверено взяться за неё вновь. Тому было много причин — не только творческих, но и личных.

Юлия Корнилова, совладелец и дизайнер бюро Dominanta:

— Прежде всего, наша семья увеличилась — появился Мишенька, младший сын. И нам потребовалась ещё одна детская комната. К тому же мне, как человеку, который сам работает в этой сфере с 1998 года, невооружённым глазом видно, насколько вырос уровень дизайна интерьера в России. И хотя фотографии 8-летней давности и сейчас не смотрятся устаревшими — за счёт использования традиционных, натуральных материалов и мебели «вечных» фабрик, вроде Giorgio Piotto, мне захотелось добавить более свежего и современного взгляда в интерьер. Поменялись тренды в цвете, тканях, обивке. И я внутренне стремилась к обновлению. Это схоже с неуёмным желанием пойти в парикмахерскую и поменять причёску или оттенок волос.

dominanta-studio.ru Структура и планирование пространства

Квартира спланирована просто и очень удобно для большой семьи с мальчишками различных возрастов. «Детское королевство» целиком расположилось на втором уровне. Взрослые и общие помещения — на первом.

Связующая точка всех уровней и помещений — большой просторный холл с мозаикой ручной работы и деревянными панелями-буазери, выполненными по авторским эскизам Юлии и напоминающими о традициях старой московской аристократии. Из холла можно попасть сразу и на лестницу, и в санузел, и в кухню, и в гостиную.

В этой семье любят гостей — это видно сразу, на плане. Гостиных предусмотрено две: из «малой», предназначенной для обмена новостями, семейных кинопоказов и уютных посиделок в узком кругу, попадаешь в «большую», расположенную в тёплой части обширной террасы.

Камин, уютная и элегантная мягкая группа и парадный стол на подиуме. Должно быть, похоже выглядели музыкально-литературные салоны середины XIX века, которыми славились московские дворянские семьи. Вот и изящное белое фортепиано в стиле ар-деко дополняется стоящим в углу винным шкафом-контрабасом. Юля — выпускница музыкальной школы, и сама нередко играет для души. Но настоящий хозяин — средний сын Юли, Роман. Прекрасный инструмент — центр молодой театральной компании, участвующей в разных постановках, в том числе и музыкальных.

Стилистическое и цветовое решения

Весь интерьер выстроен на игре оттенков и полутонов, сложных цветовых комбинаций и разнообразии фактур. Блестящие обивки и матовые драпировки, искрящийся хрусталь и чернёный металл, плетёные поверхности и стекло, тёмное и светлое фактурное дерево — эта квартира настоящий рай для любителей сложных тактильных ощущений.

Такой подход, с одной стороны, обеспечивает очень высокий уровень комфорта, а с другой — смягчает «музейность», которой грешат многие классические интерьеры.

Юлия Корнилова, совладелец и дизайнер бюро Dominanta:

— Классика выигрышна. В любые времена она остаётся актуальной и нестареющей. Я просто решила придать ей современный оттенок, что отражается в цветовом решении в первую очередь. В гостиную падает солнечный свет из зимнего сада, поэтому здесь просто идеально легли серебристо-жемчужные цвета в бархатной обивке диванной группы, прилегающего пуфа, римских штор и портьер, ковёр Dovlet House в тех же тонах. Это придаёт интерьеру элегантности. В зимнем саду захотелось больше света, поэтому появилась бежевая обивка на мебели. Причудливые подушки с цветочным орнаментом разбавляют общее цветовое решение. Интерьер спальни получился с золотисто-серебристыми нотами, ткани я выбирала на интуитивном уровне, соизмеряя с цветом стен, пола и общей атмосферой — не хотелось ничего яркого и броского. Возможно, это связано с рождением Миши. Материнское счастье, внутреннее спокойствие и переполняющая тебя любовь, когда рождается маленький ребёнок, ищут выход именно в такой гамме. Детская комната Миши выполнена в морской тематике, в бело-синей цветовой палитре. Интерьер рабочего кабинета в квартире подчёркнут бюро из палисандра в стиле неоклассики и серебристым акцентом в обивке стула.

dominanta-studio.ru Тонкости и детали

Тёплый семейный интерьер создавался вдохновенно, будто сам собой. Эксперименты с текстилем, десятками разноплановых аксессуаров очевидно увлекали хозяйку. Всё подобрано с большим вкусом, выдумкой и иногда с мягким юмором.

Но и не только. Верная идее воспитания вкуса сыновей через предметы, которые их окружают, Юля продумывала каждую мелочь и признаётся, что в доме нет ничего случайного. Офорты на стенах — копии из архивов Третьяковки; портреты детей выполнены в технике Возрождения — темперой по доске; даже фотографии и акварели в комнатах — от мастеров своего дела, художников и графиков.

Юлия Корнилова, совладелец и дизайнер бюро Dominanta:

— Одна из главных проблем нашего общества, как мне кажется, — нарушенная связь между поколениями. За редким исключением все мы, кто родом из советского детства, почти ничего не знаем ни о своих корнях, ни о своих традициях. Но ничто не мешает нам вспомнить и собрать по крупицам всё то, что мы можем, а где не можем — создать собственные традиции, передать их своим детям и научить ценить. Начинать нужно с себя.

dominanta-studio.ru На кухне у Юли есть табличка — «сделано в итальянской мастерской по эскизам г-жи Корниловой». Картины, которые легли в основу этих эскизов, не фантазия, а реальные воспоминания из детства. Они повторяют мебель, которую вырезал её дед и которая окружала её, когда она была ребёнком. Теперь Юля может поделиться кусочком своей истории с собственными детьми. И они это ценят.

Классический интерьер наполнен самыми современными техническими системами, элементами «умного дома» и модными новинками. Тем не менее когда сыновья Юли впервые пришли в обновлённую квартиру, они не могли сдержать вздоха разочарования. В первый момент им показалось, что мраморные полы, традиционная мебель и живопись на стенах немного отдают нафталином. Зато вторая реакция была совсем другой. Чем больше деталей и подробностей открывалось их глазам, тем интереснее казалось неброское, но очень стильное пространство. Пространство, в котором учли привычки, потребности и образ жизни каждого из них. К маме возник только один вопрос — когда она всё это успела.

Юлия Корнилова, совладелец и дизайнер бюро Dominanta:

— Единственная сложность была в том, чтобы найти время и воплотить задуманное без компромиссов. В остальном обновлять свой дом исключительно приятно и интересно. Представьте, как это здорово — поставить обитые заново диван, кресла, стулья в уже привычный интерьер, повесить новые, струящиеся, только что отпаренные портьеры, бросить подушки, постелить американское покрывало своей любимой марки, перевесить картины, перекрасить обеденный стол. И… всё заиграло новыми красками и новым настроением. Всё как в жизни!

dominanta-studio.ru При создании интерьера были использованы:

текстильный дизайн выполнен на заказ по эскизам архитектурного бюро Dominanta;

изделия из дерева выполнены на заказ в художественных мастерских В. Митрохина, «Артлайн Вуд», Россия;

мозаика и ковка — «АрдоСтудио», Москва;

пол-паркет из палисандра — «Мир паркета», Москва;

лепнина — лепная мастерская «Петергоф», Россия;

свет — модели Banci, Italamp, фабрика Devon & Devon, Италия;

плитка — мрамор Btichino, Италия;

сантехника — «Студио-Лайн», Италия;

мебель в гостиной — фабрики Zanaboni, Giorgio Piotto, Италия;

столовая — фабрика Smania, Италия;

кухня — фабрика Bamax, Италия;

спальня — фабрика Giorgio Piotto, Италия;

детская — фабрики Molteni, CIA , Axill, Италия и США;

кабинет — фабрика ОАК, Италия;

библиотека — фабрика Besana, Италия.

Секреты интерьера в неоклассическом стиле, советы дизайнеров:

Неоклассика — синоним респектабельности, а значит, бал должны править сдержанная роскошь, чёткие геометрические линии, соразмерность, симметрия и неяркая цветовая палитра.

Классика не любит вычурности. Следуйте своему чувству меры: лепнина, хрусталь, золото и мелкие детали не должны перегружать интерьер. Если их слишком много, глаз не может всё уловить — и вы испытываете дискомфорт.

Избегайте «музейности» в интерьере. Надо создавать дружественную обстановку и для семьи, и для гостей. Для этого используйте располагающую к отдыху уютную мебель и аксессуары, которые говорят о ваших личных пристрастиях и привычках.

Классика и неоклассика — наследники дворцовых стилей. А потому испытывают особую любовь к деревянным панелям, натуральному камню, наборному паркету, массивным центральным люстрам.

Традиционные стили создают большие возможности для любителей и ценителей старины. Поэтому в таких интерьерах уместны и отреставрированный бабушкин буфет, и антиквариат, и мебель хороших фабрик, умеющих интерпретировать историю на новый лад.

Нелишне вспомнить и о пристрастии современного дизайна к эклектике. В классическом и неоклассическом пространстве отлично смотрятся отдельные предметы, «выхваченные» из других эпох. Ещё лучше — живопись и графика XX века, развешенные по стенам. Другое дело, что они должны быть отменного художественного качества — сомнительный принт в неоклассической гостиной скорее всего будет выглядеть дёшево.

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