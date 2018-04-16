Туфли весна — лето 2018: модные тенденции

К одному из главных источников женского счастья можно отнести время, которое девушка тратит на новые покупки. Ничто так не сможет порадовать, как модная одежда или стильная пара туфель. Благодаря дизайнерам, главной тенденцией 2018 года станет удобство и комфорт. Поэтому вас ждет множество новинок туфлей (фото см. в статье), которые смогут подчеркнуть вашу индивидуальность и красоту.

Обзор новинок: стильные туфли

Чтобы создать идеальный образ девушкам требуется много времени. Усложняет выбор и то, что сегодня мода включает в себя множество стилей и идей, которые не оставляют равнодушными ни одну из них.

Кроме того, туфли являются основной составляющей успешного образа, поэтому важно грамотно подобрать именно их.

В новом сезоне весна — лето 2018 дизайнеры сделали главный акцент в нескольких направлениях:

романтическое настроение;

футуристические мотивы;

свободный городской стиль.

Также сегодня в тренде необычные комбинации и текстуры. К примеру, все большую популярность набирает обувь со вставками из пластика или натуральной кожи. Помимо этого, отдельного внимания заслуживает цветовая гамма различных моделей туфель. В моде яркие оттенки и необычные решения.

Очень стильно выглядит сочетание голубого, бежевого, красного, оранжевого — основные цвета, которые дизайнеры используют для создания сложных композиций. Не менее популярны туфли или босоножки оранжевого, розового и фиолетового оттенка. Такое разнообразие приводит в восторг даже самых требовательных модниц.

Трендовые модели

Каждый сезон радует нас актуальными моделями обуви, которая сможет подойти для любого тематического мероприятия. Весна — лето 2018 поразит смелыми экспериментами в привычных для нас классических вариантах.

К самым трендовым моделям женских туфель относятся:

обувь с прозрачными вставками;

босоножки на плоской подошве;

туфли на низкой шпильке;

удобные шлепанцы;

модные «кроксы».

Не уступают в популярности и туфли с броскими каблуками или оборками, которые так и бросают вызов обществу своей эпатажностью.

Таким образом, выбрав хотя бы одну из этих моделей, вы всегда сможете выглядеть неповторимо, привлекая к новому образу всеобщее внимание.

Стильная модель — туфли «лодочки»

Несмотря на то что история возникновения этой классической модели уходит в середину прошлого века, туфли «лодочки» до сих пор довольно популярны. Кроме того, с течением времени их дизайн практически не изменился.

Главными их качествами так и остаются — удобство и универсальность. Именно поэтому они получили такую популярность среди многих девушек.

В этом сезоне дизайнеры постарались внести несколько оригинальных деталей в классический вариант туфель. Яркие, лаковые модели на устойчивом каблуке продолжают покорять новые вершины модных подиумов. К ним присоединились лодочки на высокой шпильке и ремешками на щиколотке, которые имеют необычную форму.

Они могут быть в виде широкого пояса, меховых вставок или флористических мотивов. Кроме того, новым трендом в мире моды выступили модели с расцветкой в стиле «омбре». Необычный переход из одного цвета в другой смотрится довольно эффектно. Несмотря на большое количество материалов, основными фактурами все же остаются кожа, лак и замша.

Модели с массивным каблуком: мода 2018

Как известно, туфли на высоком каблуке способны подчеркнуть женственность фигуры и сделать ваши ножки невероятно стройными. Вместе с тем высокая колодка может быть слишком утомительной и некомфортной, особенно если в течение дня вы все время находитесь в движении.

Но в этом сезоне дизайнеры придумали простое решение этой проблемы — туфли на устойчивом и широком каблуке. Такая модель обеспечит максимальное удобство и создаст позитивное настроение на весь день.

Существует несколько модных тенденций, которые улучшают внешний вид многих моделей женских туфель:

Различные элементы декора. Для того чтобы разнообразить классические модели туфель, дизайнеры сделали небольшой акцент на украшениях. Сегодня в тренде: металлические шипы, заклепки, стразы, бисер, бантики, цветы и различные подвески.

Квадратный каблук — в этом сезоне станет одним из самых востребованных. Благодаря этой модели вы сможете чувствовать себя уверенно и свободно. Такой каблук подходит как для самого строгого дресс-кода, так и для прогулок по городу. Кроме того, многие коллекции уже представили босоножки именно в этом дизайне, тем самым обеспечив вашим ногам отдых даже в жаркое лето.

Устойчивый каблук и закрытая пятка. Обувь этой модели подчеркнет вашу женственность, красоту и утонченность. Туфли или босоножки прекрасно подойдут для дополнения деловых и торжественных образов. Помимо этого, они будут отлично смотреться с молодежной одеждой в уличном стиле (джинсы, короткая юбка, лосины).

Стиль «сhunky heel» или тракторная подошва

Модные тенденции этого года довольно разнообразны. Многие модели женской обуви представлены не только в классическом стиле, но и в оригинальном оформлении. К примеру, большой популярностью пользуются туфли с тракторной подошвой. Они отличаются массивным внешним видом и рельефной формой.

Но, несмотря на внушительные размеры, такая модель очень удобная и устойчивая. А это немаловажно для современных активных девушек. Такие туфли прекрасно сочетаются с модным направлением в женской одежде — уличный стиль.

Выделяют несколько наиболее актуальных форм подошвы:

каблук;

платформа (открытые босоножки, закрытые туфли, спортивный стиль);

тонкая подошва (сандалии, летние кеды, «лоферы»).

Блеск во всем

Главным трендом этого сезона можно считать туфли с металлическим эффектом. Они ворвались в индустрию моды еще несколько лет назад и до сих пор пользуются успехом среди многих девушек. В основном они представлены двумя оттенками: серебряным и золотым.

Но этих цветов вполне достаточно для того, чтобы составить идеальный образ для любого торжественного мероприятия. Известные дизайнеры уже представили новую коллекцию женской обуви весна — лето 2018.

Среди них также присутствуют модели, которые передают непревзойденный зеркальный блеск.

В металлическом исполнении прекрасно смотрятся туфли:

«лодочки»;

модель с ремешками;

балетки;

свадебные.

Помимо этого, металл может использоваться в качестве небольших вставок или украшений в виде: пряжек, заклепок, шипов.