Летние юбки — взрывные тренды 2018: новинки

Юбок должно быть у девушки много, на любой случай, любой выход. Конечно, базовые модели и те, что подходят идеально к любому образу — это некий «мастхэв», но летом просто необходимы еще несколько стильных, безумных, свежих идей. Именно так и можно охарактеризовать модные тенденции 2018 года в области летних юбок, а фото далее только подтверждают эту мысль.

Среди множества вариантов очень сложно выбрать тот, что идеально подойдет. Попробуем разобраться.

Повседневный стиль

Летние юбки 2018 года нельзя назвать банальными, скучными. Это буйство эмоций, красок, форм. Для повседневного образа дизайнеры и стилисты предлагают огромное количество вариантов. В этом сезоне не сдают своих позиций широкие юбки-солнце. Именно они представлены во многих летних коллекциях. Фактура цвет и принты могут быть разными. Длина для них преимущественно миди.

На подиумах широко представлена бахрома для юбки повседневного стиля. Такие модели с бахромой и широким поясом можно сочетать с футболками и кедами.

Для жаркого летнего дня будет очень хороша хлопковая юбка в клетку или с флористическим принтом, мелким цветочком, еще больше вариантов на фото далее.

Вечерняя группа

Для вечера дизайнеры предлагают юбку 2018 разных моделей и комплектаций внутри вечернего костюма. Безусловным лидером вечерней группы становится юбка-солнце из кружева. Оно непременно должно быть яркого оттенка — красного, зеленого, небесно-синего.

Талию подчеркнет широкий пояс — резинка. Завершить такой комплект помогут шпильки и строгая белая блуза. Сочетать несочетаемое — это одна из модных тенденций сезона.

Кружево летом будет весьма актуально. Любые предметы гардероба могут быть выполнены только из этого материала или дополнены им. Стильные вечерние летние юбки 2018 года могут быть выполнены из прозрачного тюля и окантованы кружевом. Крой в этом случае может быть классическим — прямая юбка-футляр средней длины или юбка-солнце.

Для летнего вечера подойдет кожаные юбки — интересная модная тенденция, которая перепорхнула в 2018 год из прошлого сезона, но с изменениями. Кожа должна иметь нежную, мягкую выделку и необычный цвет. Это может быть как яркие тона, так и постельные. Очень актуальны металлические оттенки: серебро, золото, медь.

Еще больше моделей и вариантов комплектации на фото далее.

Пляжный вариант

Немыслимо лето представить без пляжного отдыха. Даже отправляясь к водоему на отдых важно оставаться женственной, стильной и ухоженной. Модные тенденции в области пляжной одежды диктуют свои варианты летних юбок.

Это могут быть:

Юбки — трансформеры или юбки-бандо. Это интересные варианты, выполненные из тонкого, эластичного материала на кокетке, которая может выполнять роль бюстье. Такую вещь можно надеть на бедра, тогда она будет максимальной длины или использовать кокетку в качестве топа. В этом случае длина будет заканчиваться в области колен.

Юбка с запахом. Эта модель не сдает своих позиций в пляжной летней моде уже очень долго. В этом сезоне она по-прежнему актуальна. Для нее стилисты предлагают интересные экзотические или геометрически принты.

Длинные шифоновые, прозрачные юбки-солнце с разрезом спереди, на пояске. Этот вариант напоминает восточный стиль. В такой юбке вы непременно станете царицей пляжа.

Но летом приходится не только отдыхать, а еще и ходить на работу. Для офиса дизайнеры предлагают интересные летние решения.

Офисный стиль для лета

Летом в жару не очень хочется наряжаться в деловой костюм. Даже если в офисе строгий дресс-код, можно найти стильный компромисс. Модные тенденции в области летнего делового костюма с юбкой позволяют оставаться в рамках должного стиля и чувствовать себя комфортно в жару.

Для офиса стилисты предлагают юбку-карандаш. Она должна быть выполнена из тонкой ткани. Это, может быть, креп, шифон или шелк. Силуэт может быть с завышенной талией, оборками, драпировкой. Длина предпочтительнее миди. Такие юбки идеально комбинируются с легкими блузами.

Асимметрия плюс юбка — модное сочетание сезона

Асимметричный крой и детали — это то, что отличит любую модную юбку летом от многочисленных вариантов из прошлых коллекций. Разновеликая длина или рюша, пришитая наискосок, складки, с одной стороны, и многие другие детали, которые создают эффект асимметрии этим летом будут в тренде. Фото таких интересных моделей далее.

Асимметрия может быть и в тканях. Две стороны юбки или верх и низ могут быть выполнены из разных по фактуре и цвету тканей. Это тоже отличительная деталь юбок из последних коллекций.

Баска на юбке — актуальный элемент кроя. Она также может быть асимметричной. Обычно баска идет в тон юбке.

Цвет имеет значение

Актуальными в теплом сезоне 2018 года будут яркие, насыщенные оттенки и пастельные тона, близкие к цветам природы. Незыблемым остается сочетание черного и белого. Этот вариант вне времени.

Актуальными будут:

яркие насыщенные зеленые, красные и синие тона;

пастельные природные оттенки: нежный персиковый, дымчатый серый, нежно—

голубой, терракотовый;

не сдает своих позиций цвет «Тиффани».

Летними принтами для тканей на юбку дизайнеры объявили флористический, преимущественно в мелкий цветочек, и под кожу рептилий с натуральным оттенком и с яркими, модными включениями.

Еще одним трендом этим летом станет клетка во всех вариантах цвета, размера и направления.

Модными в летний сезон будут шитье и пайетки. Юбки, расшитые пайетками, хороши для вечера и для дня, если комбинировать их с футболками. Вечерний вариант предполагает однотонный верх к такой сияющей юбке.

Кружево и фатин

Кружевные юбки этим летом допустимы не только для вечера. Кроме кружева, нежными и воздушными, стильными и ультрамодными этим летом будут пышные юбки из многослойного фатина. Эти виды тканей можно комбинировать в одной юбке.

Длина и силуэт

Если говорить о крое и силуэте, то в моде этим летом будут:

Юбки-солнце длины миди и макси. Они могут быть гладкими или плиссированными. Плиссе вернулось в моду еще в прошлом сезоне и продолжает штурмовать Олимп стиля и красоты.

Юбка-карандаш, как никогда, актуальна. Длина преимущественно миди. Это очень женственная длина. Она вытягивает силуэт и стройнит.

Юбки с асимметричным подолом.

По-прежнему в моде остаются юбки в пол, из легких летящих тканей.

Длина летней юбки, может быть, любой, здесь важно подбирать ее согласно фигуре. Но предпочтение стилисты и дизайнеры отдают миди.