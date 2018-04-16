Как обустроить хранение за кроватью: 15 идей и советы дизайнеров

Чтобы хранить в спальне все необходимые вещи и не захламлять её, не нужно пятое измерение. Достаточно грамотно использовать всё имеющееся в распоряжении полезное пространство, а это значит — смотреть на вещи шире. Гардероб можно разместить не только в шкафу, а книги не обязательно складировать на единственной прикроватной тумбочке. Сегодня мы расскажем, как использовать для хранения место за кроватью, даже если его совсем немного.

Обманный манёвр

Организовать хранение вещей без захламления спальни поможет обычная перегородка. Установите её за кроватью — тем самым вы создадите дополнительный «слой» пространства. Перегородка может быть любой: узкой или широкой, однотонной или яркой, деревянной или стеклянной. Спрячьте за ней небольшую гардеробную, любимый горный велосипед, мини-кладовую или устройте уголок для работы и творчества. Саму перегородку можно оставить простой или при наличии лишних сантиметров оснастить её ящиками для хранения мелочей, книг или постельного белья.

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Изголовье как полка

Нет ничего проще, чем хранить вещи прямо в изголовье кровати. В зависимости от его размеров туда поместится рамка для фотографий и томик любимого романа или целая домашняя библиотека. Если «родное» изголовье кровати слишком мало для хранения, приставьте к нему подходящий по высоте комод или низкий стеллаж. Многофункциональное изголовье-полку также можно изготовить самостоятельно или сделать на заказ.

Ширма — лучший помощник

Вам кажется, что все метры и сантиметры пространства спальни использованы, причём рационально? Под кроватью стоят ровные ряды ящиков, на стены прибиты полки, за дверью организована вешалка и полка для обуви, а места всё равно хоть чуть-чуть, но не хватает? Спрячьте оставшиеся вещи за ширму! Она, кстати, не только отлично замаскирует дополнительное место для хранения вещей, но и заменит красивое декоративное изголовье кровати.

Наше мнение:

— Ширма может не только скрывать, но и разделять пространство. Используйте её как полноценный элемент зонирования и устройте за ней рабочее место или туалетный столик с полочками. Если сама ширма ровная и прочная, в неё можно вмонтировать лампу, а также повесить зеркало или украсить любимыми фотографиями.

Польза ниш Ниша в вашей спальне может образоваться двумя путями: естественным (особенности проектировки) или искусственным (например вы купили шкаф-кровать). В любом из этих случаев нужно воспользоваться возможностью и организовать в нише место для дополнительного хранения. Это может быть небольшая полка, компактный стеллаж или целая гардеробная! На боковые стенки ниши можно приделать светильники — так вы сможете читать перед сном в комфорте и без вреда для зрения.

Многофункциональный стеллаж

Стеллаж за кроватью — незаменимая вещь в маленькой спальне, где много вещей. Вы можете сделать его каким угодно: небольшим или во всю стену, высотой в несколько рядов или от пола до потолка. Храните в нём любимые книги и журналы, коллекцию расписных тарелок, диски, материалы для творчества и украшения. А чтобы пространство за кроватью не казалось перегруженным, чередуйте стопки книг и ящики с изящными фигурками или растениями в небольших горшках.

Наше мнение:

— Необязательно делать весь стеллаж открытым. Если у вас не так много мелочей и книг, зато есть необходимость спрятать какие-то вещи, соорудите в стеллаже дополнительное место для хранения. Например, в нижней его части сделайте несколько выдвижных ящиков, в которые можно складывать постельное бельё, сезонные вещи, дополнительные подушки и так далее.

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