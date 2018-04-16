Как обустроить маленькую кухню

Маленькая кухня — не повод для огорчений. Главное — правильно ее обустроить. Рассказываем, как это сделать.

Для многих хозяек маленькая кухня — настоящая проблема: банки с крупами и макаронами то и дело норовят упасть и разбиться, сковородки с трудом умещаются в выдвижной ящик, а из тяжелых шкафов нет-нет да и выпадет чашка или тарелка. Если по размерам ваша кухня не дотягивает не только до зала Версаля, но и до обеденной комнаты ваших друзей, у вас есть два выхода: оставить все как есть или, воспользовавшись нашими советами и хитростями, по-новому все обустроить.

Цветовые решения на кухне

Цветовая гамма

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Не знаете, как обустроить маленькую кухню? Вот вам первый совет: начните со стен и дверей, точнее, с их цвета. Правильное цветовое решение — важный шаг на пути к успеху в обустройстве любого помещения. Настоящие спасители владельцев небольших кухонь — светлые тона: белый, бежевый, молочный, мятный, кремовый, нежно-голубой и цвет слоновой кости. Эти оттенки будто бы раздвигают стены и расширяют пространство.

Вы можете ограничиться одним цветом или использовать несколько оттенков, гармонирующих друг с другом. А вот от темных, контрастных и узорчатых стен, сжимающих пространство, при обустройстве небольшой кухни придется отказаться. Помните о важном правиле: прежде чем красить всю площадь помещения какой-либо краской, протестируйте ее на небольшом участке. Вполне вероятно, вживую она будет смотреться совсем не так, как на картинке.

Двери на маленькой кухне можно и вовсе убрать, соединив ее с гостиной. Хотите оставить пространство разграниченным? Рассмотрите вариант установки раздвижных дверей, совпадающих по цвету с цветом стен.

Оформление пола

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Продумывая дизайн помещения, не забывайте о напольном покрытии. Пол, как и стены, может быть выдержан в светлых тонах. В таком случае вся комната будет выполнена в популярном скандинавском стиле. Определенные узоры на напольных покрытиях — например, горизонтальные полосы и зигзагообразные линии — также расширяют пространство: они тянутся от одной стены к другой, будто растягивая комнату. Чередуйте темные и светлые цвета, чтобы добиться максимального эффекта. Если вы не планируете менять половое покрытие, увеличить маленькую кухню помогает и полосатый палас.

Глянцевый блеск

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Хотите сделать маленькую кухню еще больше? Разместите на стене большое зеркало или установите зеркальный кухонный фартук. Глянцевые и светоотражающие поверхности, такие как керамическая плитка, мраморные столешницы и хромированные металлические элементы, играют со светом, придавая площади объем. Это же касается и стеклянных банок с металлическими крышками, которые можно выставить на полках.

Как правильно организовать освещение на кухне?

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Маленькая кухня должна быть залита светом. Повезло, если ваша квартира может похвастаться большими окнами, выходящими на солнечную сторону, но, к сожалению, в большинстве случаев дела обстоят с точностью до наоборот. Как впустить в комнату максимум света? Для начала откажитесь от плотных штор, преграждающих путь солнечным лучам. Вместо них прикройте окна светлыми занавесками из легкой ткани, тюлем или римскими шторами.

Не забывайте и об источниках искусственного света: точечных светильниках и встроенных в мебель светодиодах. Подберите максимально большую люстру, выдержанную в строгом стиле. Она не обязана быть оригинальной: главная ее задача — хорошо освещать помещение, не оставляя темных углов. Разместите дополнительные светильники на стене возле рабочей зоны и у обеденного стола.

Мебель для маленькой кухни

Многофункциональная мебель

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На маленькой уютной кухне не найдется места для массивной и грузной мебели: она займет драгоценное пространство, будет выглядеть грубо и неказисто. Вместо нее выберите легкую мебель из пластика и стекла. Прежде всего это касается столов. Столики с закругленными углами кажутся меньше, чем они есть, а складные стулья, раздвижные столы и мобильные столики на колесах значительно сэкономят пространство — в случае чего их можно просто-напросто убрать. Выбирайте простые линии: витиеватые детали на маленькой кухне неуместны.

Подвесные шкафы в тон стен

Если у вас маленькая кухня, вам не обойтись без подвесных шкафов. Уместнее всего будут смотреться шкафчики, цвет которых подходит к цвету стен — так комната будет казаться больше. В боковых подставках и на крючках, прикрепленных к дверцам, можно хранить пакеты, фольгу, пекарскую бумагу, крышки, разделочные доски и прочие аксессуары.

Высокие шкафы

Одно из лучших решений, которое поможет обустроить функциональную кухню, — высокие шкафы, буквально упирающиеся в потолок. Шкафы должны быть глубокими, способными вместить всю бытовую технику и посуду. На верхние полки можно убрать предметы, которыми вы редко пользуетесь, а нижние выдвижные ящики занять тарелками и кастрюлями. Старайтесь не загромождать кухню бытовой техникой: не ставьте на столешницу предметы, которые вы используете от силы раз в месяц. Если шкаф недостаточно высокий, повесьте над ним дополнительную полку, которая также подойдет для хранения редко используемой утвари.

Шкафы со стеклянными дверцами и открытые стеллажи

Если вас не пугают эксперименты, при обустройстве кухни замените деревянные дверцы шкафов стеклянными аналогами. Этот трюк придаст помещению глубины. Правда, сработает он только в случае, если на полках будет царить идеальный порядок, а предметы будут выстроены по цвету и размеру. Это же правило касается открытых стеллажей.

Техника для маленькой кухни

Правильная бытовая техника

Современная бытовая техника, выбор которой просто огромен, облегчает жизнь хозяйкам, но занимает слишком много места. Желание опробовать расхваленную йогуртницу, хлебопечку или скороварку может быть слишком сильным, но, если вы не уверены, что будете часто использовать эти предметы, постарайтесь остановить себя.

Вместо необдуманных покупок, без которых вы вполне способны прожить, присмотритесь к многофункциональной технике: кухонный комбайн совмещает в себе сразу несколько функций и легко прячется в шкаф. Не стоит забывать и про встраиваемую технику, которая экономит пространство и выглядит концептуально. Если вы редко готовите, откажитесь от большой варочной панели, ограничившись двумя конфорками.

Холодильник и вытяжка

Модные дизайнеры советуют отказаться от больших холодильников, заменив их аналогами меньшего размера. Этот вариант стоит рассмотреть только в том случае, если вы не готовите дома, предпочитая питаться в кафе или ресторанах. Если же вы регулярно запасаетесь продуктами, без вместительного хранилища не обойтись. Не хватает места для холодильника? Попробуйте перенести его из кухни на утепленный балкон или в коридор.

Вспомните планировку своей кухни. Скорее всего, на ней есть выступы и ниши — в одной из них вполне способен уместиться узкий, высокий агрегат. Запомните: холодильник должен находиться на одном уровне со шкафами, не выпирая на их фоне.

Наличие вытяжки на маленькой кухне также вызывает много споров. Некоторые люди предпочитают отказаться от нее в пользу других предметов. Но, если вы любите готовить рыбу или другие ароматные блюда, без вытяжки вам не избавиться от запаха. Обратите внимание на компактные модели, которые можно спрятать за фасадом шкафа. Они займут мало места, при этом справятся с возложенными на них обязанностями.

Полезные хитрости

Необычные места для хранения

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Все продумано до мелочей, но места все равно не хватает? Поможет владельцам небольшой кухни маленькая хитрость: не бойтесь использовать прилегающую территорию. Есть балкон? Отлично! На нем вполне уместится холодильник или еще один шкаф с посудой. Не оставляйте без дела и подоконники в маленькой кухне: выставьте на них контейнеры с крупами, чаем или приправами или небольшие комодики с выдвижными ящиками. Прикрепите к стене и холодильнику присоски, крючки и магнитные полочки, на которых можно хранить разную мелочь вроде баночек со специями.

Сковородки и кастрюли со съемными ручками

Расстановка сковородок и кастрюль — головная боль всех владельцев маленьких кухонь. Хотите сделать хранение проще и освободить пространство для другой посуды? Предлагаем отличный вариант: установите в свой шкаф рейлинговый или любой другой выдвижной механизм. Сковородки будут выстроены друг над другом, и вам не придется тратить время на поиски одной из них, перебирая завалы утвари. Приглядитесь к моделям со съемными ручками, которые не только легко умещаются в шкаф, собираясь друг в друга по принципу матрешки, но и очень стильно смотрятся.