Интерьер ресторана в духе «Игры престолов»

Маргарита Денисова — молодой и уже очень востребованный архитектор. Она специализируется на общественных пространствах, создаёт интерьеры ресторанов, а ресторан для современного человека — место почти сакральное. Кино тоже сакральная вещь. Говоря об интерьере «Огонька», Маргарита использует терминологию кинематографа: «Действие» ресторана «Огонёк», как и действие «Игры престолов», происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. Окна со ставнями, дубовые столешницы, металл в отделках, медные бокалы — всё это отсылает в эпоху Средневековья и параллельно — в мир фэнтези».

Основных зала два: один с грилем, где готовят мясо на открытом огне, другой — «поляна», расположенный под свисающими с потолка корзинами с живыми растениями. Залы разделяет винно-мясной шкаф, служащий основным элементом декора. Брутальность образа, острые контрасты, лаконичность интерьера, театральный свет — вот в двух словах, то, что делает ресторан особенным. Все «предметы декора» функциональны. Понятно, почему функционален винно-мясной шкаф (и почему он как декоративный объект отвечает стилистике «Игры престолов» — тоже понятно). Но вот эти корзины под стеклянным куполом… Как быть с ними? Уж они-то явно — «искусство для искусства». Оказывается, нет: в них спрятано освещение, а значит, и функция.

Вообще, свету здесь уделена особая роль. Фонари-огоньки подсвечивают стену, отделанную финишем под бетон, диваны с бархатными подушками. Узкие лучи света направлены с потолка на столики. Этот свет практически театральный, он выхватывает из темноты объект (в данном случае, столик, сервировку, еду). Свет подчёркивает приватное пространство каждого столика. Кухня находится в одном пространстве с залом: гости могут наблюдать процесс приготовления пищи и заодно любоваться медью и чернёной сталью плиты и вытяжки.

Столы стоят в ряд у стены; часть — посередине зала. «Во многих странах мира в ресторанах используется посадка в ряд, как мы это сделали в „Огоньке“, — рассказывает Маргарита Денисова. — На мой взгляд, общество сейчас трансформируется, становится более демократичным, friendly. Если раньше люди стремились обособиться, то сейчас процесс обратный. Кухня открытая, любой человек может посмотреть, что там происходит. Нет стены между посетителем и поваром. Вообще, думаю, сейчас время прозрачности — во всех смыслах. Интерьер не может на это не откликаться».

Кроме «Игры престолов», Маргариту вдохновляли открытые планировки, которые сейчас особенно популярны в интерьерах ресторанов Европы и Америки, а также период середины ХХ века. Хотелось создать остроту восприятия интерьера — найти контраст. Для этого было важно соединить, казалось бы, несоединимое: грубую бетонную отделку стен, резиновый пол, средневековые ставни с «высокой модой» в дизайне мебели: глянцевым бархатом в обивке диванов и замшевыми стульями. Это реплики исторического, музейного стула, который спроектировал в 50-х годах ХХ века архитектор и дизайнер Пьер Жаннере (Pierre Jeanneret) — кузен Ле Корбюзье.

Открытая планировка, игра световых пятен, лучи, потоки света в интерьере «Огонька» аппелируют не только к «Песни льда и огня», но работают на создание острой, современной, модной и в то же очень человечной и свободной атмосферы.