В Мельбурне продается «умный» дом со скрытым бассейном

Владельцы дома могут, к примеру, в один день наслаждаться плаванием в бассейне с солнечным подогревом, а во второй — увеличить площадь двора вдвое, закрыв водную гладь раздвижной зеленой площадкой, сообщает Mail Online.

В передней части особняк располагает большими потолками высотой до четырех метров, подвесными светильниками и черными полированными элементами декора. В доме — четыре спальни, четыре ванных комнаты, специально обустроенная кладовая для любителей кулинарии, мраморная отделка и роскошный камин в спальне.

В главной ванной комнате есть отдельно стоящая ванна, просторная душевая кабина и двойная раковина.

Недвижимость выставлена на аукцион.

Еще один интересный дом появился в итальянской деревне. Его особенность — в широком угле обзора: здание поворачивается на 360 градусов.