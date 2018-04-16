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В Мельбурне продается «умный» дом со скрытым бассейном
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В Мельбурне продается «умный» дом со скрытым бассейном 

Prian.ru 3 часа назад
Фото: Prian.ru
Владельцы дома могут, к примеру, в один день наслаждаться плаванием в бассейне с солнечным подогревом, а во второй — увеличить площадь двора вдвое, закрыв водную гладь раздвижной зеленой площадкой, сообщает Mail Online.
В передней части особняк располагает большими потолками высотой до четырех метров, подвесными светильниками и черными полированными элементами декора. В доме — четыре спальни, четыре ванных комнаты, специально обустроенная кладовая для любителей кулинарии, мраморная отделка и роскошный камин в спальне.
В главной ванной комнате есть отдельно стоящая ванна, просторная душевая кабина и двойная раковина.
Недвижимость выставлена на аукцион.
Еще один интересный дом появился в итальянской деревне. Его особенность — в широком угле обзора: здание поворачивается на 360 градусов.
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