«Россия сегодня» получила приз за интерактивный дизайн

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Сотрудник Дизайн-центра МИА «Россия сегодня» Ирина Борисова получила приз биеннале «Дизайн NEXT. Дизайн от идей до прототипов» в категории «Интерактивный дизайн». Работа представляет собой картину черного цвета со светящимся в центре словом «hope» (англ. — «надежда»).

"Идея работы зародилась уже давно и со временем, претерпев изменения, приняла конечную форму. Надежда — так можно описать суть проекта — неизменное чувство, появляющееся у каждого человека в различные периоды жизни", — рассказала Ирина.

Выставка, которая является проектом Московской биеннале дизайна, проходит в Москве в Центральном доме художника. Победителем в номинации «Графический дизайн» стала арт-директор Института «Стрелка» Анна Кулачек.

В мероприятии принимают участие профессиональные дизайнеры и студенты профильных вузов, дизайн-студии, производственные компании, специалисты в области промышленного дизайна, дизайн-мейкеры, графические дизайнеры, медиа-дизайнеры, дизайнеры инновационных, высокотехнологичных устройств, инсталляций. Выставка «Дизайн NEXT» демонстрирует новейшие достижения в промышленном дизайне, графическом дизайне, информационном дизайне и fashion-дизайне.

"Дизайн NEXT" — платформа для взаимодействия всех участников дизайн процесса, которая позволяет представить новые идеи и концепции, которые могут стать отражением дизайна будущего. Задача «Дизайн NEXT» — показать, как инновации и технологии, применяемые в области промышленного, графического, информационного и fashion-дизайна меняют и формируют комфортную среду для человека.

Дизайн-центр МИА «Россия сегодня» одно из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы «Россия сегодня». Дизайн-центр состоит из нескольких студий —графического дизайна, инфографики, web-дизайна и мультимедийных проектов. В коллекции Дизайн-центра уже есть награды с таких международных конкурсов, как 18th Annual Communicator Awards, 19th Annual Communicator Awards, Malofiej 20, 21, 23, 24, Best of Digital News Design, Typography Competition, ED Awards.