Секреты английского стиля: история ремонта одного коттеджа

Дом в Сатерленде (Шотландия) больше всего напоминает любимую английскую сказку «Ветер в ивах». И не столько тем, что расположен у воды, сколько убеждением, которое в полной мере разделяет с Кеннетом Грэмом: «хорошо оформленный интерьер начинается с уютного камина и хорошо прожаренного тоста». Старая рыбацкая хижина прячется на травянистом холме и отделена от реки узкой полосой шотландского заливного луга.

А живёт в нём Дженет Роуен-Гамильтон (Jeanetta Rowan-Hamilton), художница, которая занимается винтажным трикотажем и шерстью. В Лондонскую квартиру она приезжает всего пару раз в год — за необходимыми материалами, а большую часть времени проводит здесь, в небольшом шотландском домике, который отреставрировала и декорировала своими руками.

Большинство людей приезжает в Хелмсдейл, на Северный Хайланд, чтобы ловить рыбу во время миграции атлантического лосося. Когда-то всей этой землёй владел герцог Сатерлендский. Но в XIX веке она была разделена на шесть поместий, у каждого из которых остался свой кусочек реки. Сейчас рыбаки могут пользоваться любым из них, и увлечённые англичане частенько обзаводятся в этих местах хижинами и домиками, которые позволяют им наслаждаться любимым хобби во время отпусков и каникул.

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Таким образом купил этот домик и дед Дженет: 90 метров, включая сарай для рыбацких принадлежностей, за 1 200 фунтов — у местного полицейского. Строго говоря, дом уже тогда нуждался в серьёзном ремонте, но он покупался как временное пристанище рыбака, а потому никаких требований к его состоянию никто не предъявлял. Крыша есть — и довольно. Мать Дженет, которая унаследовала дом, рыбалкой не увлекалась, и следующие несколько десятилетий он простоял забитым и забытым. И только 12 лет назад, получив не нужную никому собственность, в него вернулась Дженет. Рыбу новая хозяйка тоже не ловит. Зато очень любит работать руками.

Дженет реставрирует винтажную одежду, шьёт и вяжет традиционные костюмы, а в промежутках создаёт художественные фотоколлажи для частных лиц по торжественным поводам — на свадьбы, рождения детей и юбилеи. Две дочери Дженет, увидев дом, сразу полюбили его и начали уговаривать мать попытаться его перестроить и отремонтировать. И, признаётся Дженет, на протяжении почти 10 лет, пока она потихоньку переделывала его, действительно всячески помогали ей.

Главная проблема Дженет заключалась в деньгах. Дом был в плачевном состоянии и требовал серьёзных вложений. Тогда она сделала табличку с надписью «распродажа» и вынесла на лужайку все старинные вещи, которые сочла ненужными. У дома немедленно собрались торговцы — они и порекомендовали Дженет местных мастеров по дереву, чтобы сделать основную часть «тяжёлых работ» — залатать текущую крышу, выровнять террасу, покрасить стены и окна снаружи дома. Всё остальное она делала постепенно вместо со своими детьми.

В результате в доме получилась просторная открытая гостиная с окнами на две стороны, кабинет, две спальни и два санузла, в один из которых даже поместилась старинная ванна.

Главная сложность заключалась в том, что Дженет хотелось сохранить внутри дома старинный дух маленького шотландского графства. А для этого нужны были соответствующие предметы — их искали на блошиных рынках, у местных антикваров и делали посильную домашнюю реставрацию.

Дженет Роуен-Гамильтон, владелица:

— Теперь меня знают все шотландские старьёвщики. Некоторые звонят мне и сообщают, что отложили что-то специально для меня — интересуются, подойдёт ли мне вещь по размеру и форме. Цвет я сама поменяю, если потребуется.

Она сделала кухонные полки из ящиков для рыбы, а полки в ванной повесила на держатели, сделанные из старинных катушек с прядильной фабрики в Линкольншире.

Дженет Роуен-Гамильтон, владелица:

— Необходимость — мать изобретательности. Я ненавижу вещи, которые подходят друг другу. Моя сестра Сабрина, например, подарила мне стулья для столовой — ни одной пары. Вот это было очень мило с её стороны.

Сейчас Дженет думает над расширением своего дома за счёт сарая для удочек и лодок — там как раз достаточно места для небольшой гостевой спальни и, возможно, душевой. В Лондон она стала выбираться всё реже — её захватила сельская жизнь, пришлось даже завести собаку, уиппета, чтобы она составляла компанию во время долгих прогулок по берегу реки.

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