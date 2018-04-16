18 вещей в доме, которые можно оформить в модном металлическом цвете

Кухня и столовая

1. Столовые приборы

Приборы в модном металлическом цвете внесут нотку эклектичного шика в ваши повседневные обеды и ужины.

Фото: Instagram hmhome

2. Мини-горшки для растений

Неприхотливые растения можно хранить на подоконнике кухни или украсить ими открытые полки кухонного гарнитура. Желтый металл украсит кухню как в классическом, так и в современном стиле.

Фото: Instagram hmhome

3. Солонка и перечница

Вместо керамических или деревянных солонки и перечницы поставьте вариант из актуального желтого металла.

Фото: Zara Home

4. Смеситель и раковина

Смеситель цвета меди или латуни — одна из первых модных тенденций в современных кухнях. По сравнению с привычными белыми металлами или каменными смесителями, медные и латунные выглядят необычно и притягивают взгляд.

А что скажете о такой раковине, выложенной внутри желтым металлом? Идеально сочетается с каменной столешницей и керамогранитом.

Фото: Instagram pravilniekuhni

5. Ваза для фруктов

Стиль прослеживается в мелочах. Позаботьтесь о том, чтобы декор в кухне тоже выглядел красиво. На помощь придет ваза для фруктов в модном цвете желтого металла.

Фото: Zara Home

6. Кофейник, молочник и сахарница

Такой мини-набор для кофепития в золотом цвете выглядит роскошно. Кстати, здесь мы еще раз видим, как удачно металлический цвет сочетается с мраморным узором. Подберите похожие кофейные чашки, чтобы дополнить коллекцию.

Фото: Zara Home

Спальня и гостиная

1. Зеркало

Стильное зеркало по мотивам стиля ар-деко внесет в интерьер спальни или гостиной нотку эклектичного шика. Отлично сочетается с цветочным принтом и бархатными покрытиями. Возьмите на заметку.

Фото: H&M Home

2. Рамка для фото

В такой рамке можно выставлять не только фотокарточки, но и коллекционные предметы. Повесьте несколько штук на стену ассиметрично и дополнительные украшения стены уже не понадобятся.

Фото: H&M Home

3. Подсвечник для маленьких свечек

Для тех, кто любит ароматические свечи и заботится об эстетике. Такой подсвечник для маленьких свечек-шайбочек — идеальный вариант для вас.

Фото: H&M Home

4. Подсвечник для традиционных свечей

А эта идея для организации романтических вечеров. Изысканный подсвечник в желтом металле на тонкой ножке станет прекрасным украшением вашего стола и сможет занять достойное место на полке в гостиной как красивый декор.

Фото: Instagram hmhome

5. Ваза

Еще один вариант декора. Металлическая ваза — универсальный аксессуар для гостиной и спальни. Будет повод не оставлять ее пустой.

Фото: Instagram hmhome

6. Поднос

Поднос с модном цвете желтого металла необязательно использовать по прямому назначению — это красивый аксессуар. Поставьте на него вазу с цветами и несколько свечей.

Фото: Instagram hmhome

7. Журнальный столик

И снова пример прекрасного соединения мраморного узора и модного цвета латуни. Столик украсит вашу гостиную.

Фото: Zara Home

8. Настольная лампа

В модном цвете даже обычная по форме настольная лампа выглядит стильно и необычно.

Фото: Instagram mi_casa_es_tu_casa_j 9. Наволочка для подушки

Идея для яркого акцента в светлой комнате — наволочка медного цвета с блестящим отливом.

Фото: Instagram architecturalinspo

Ванная

1. Набор для ванной

Дозатор для жидкого мыла, мыльница и стакан для зубных щеток — а вы заботитесь о том, чтобы они были подстать стилю вашей ванной? Если нет, пора об этом подумать. Такие мелочи преображают интерьер. Обратите внимание на стильные варианты с мотивами желтого золота.

Фото: Zara Home

2. Плитка

Если хочется добавить цвет в большем объеме, выложите акцентную стену в ванной. Можете вдохновиться этим вариантом.

Фото: Instagram axmurphy

3. Обои с золотым тиснением

Еще одна идея для акцентной стены — «золотая рыбка». Стильное и необычное применение модного оттенка. И точно не надоест глазу — в ванной можно позволить себе смелые решения.

Фото: Instagram ellewongdesign