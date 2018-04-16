Какими цветами покрасить кухню: 46 лучших вариантов

Кухня — то место, где обитатели дома проводят много времени. Поэтому хочется, чтобы она была не только уютной и функциональной, но и стильной. Цвет стен имеет здесь большое значение — именно он задает общий тон интерьеру.

Светлые кухни

Самое популярное решение при выборе цвета стен в небольшой кухне — светлые цвета. Они визуально увеличивают пространство, что особенно важно в условиях достаточно большого количества мебели в этой комнате.

Оттенки белого

Белый цвет — идеальное решение для узкой или маленькой кухни с невысокими потолками. Чем меньше помещение, тем светлее оттенок белого, который ему подходит. Такие стены хорошо сочетаются с темной мебелью и позволяют вписать ее в небольшое помещение.

Белый цвет — повод попробовать создать стильное черно-белое сочетание. Так как черная мебель и аксессуары используются как небольшое вкрапление на белой основе, интерьер не будет перегруженным.

Еще один вариант — использование ярких контрастных цветов. Это могут быть узоры на самой стене или яркая мебель, которую было бы сложно использовать с другим фоном.

Другое стильное сочетание: светлое на светлом. Белая мебель и светлые деревянные аксессуары на светлом фоне наполняют интерьер легкостью и свежестью.

Фото: Instagram _lavproject_

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Фото: Instagram kuhnev.ru Фото: Instagram kyxnimoda

Оттенки бежевого

Тем, кому белый кажется слишком холодным и скучным, стоит присмотреться к теплым оттенкам бежевой палитры. Они также обладают свойством расширять пространство, но при этом создают ощущение уюта.

На таком фоне особенно хорошо смотрится мебель из темного дерева. Другое удачное сочетание: бежевая мебель и мебель из светлых пород дерева. Этот вариант делает кухню камерной и спокойной.

Фото: Instagram alexey_kuhni_belarus

Фото: Instagram alexey_kuhni_belarus

Фото: Instagram designmyhome

Фото: Instagram kyxnimoda

Фото: Instagram nikitenkovamaria

Светлые оттенки серого

Небанальный вариант для тех, кому бежевый и белый кажутся слишком избитыми. Серый цвет достаточно глубокий и благородный, он успокоит и станет хорошим фоном для ярких кухонных аксессуаров и мебели.

Фото: Instagram 28765086

Фото: Instagram chayka.design

Фото: Instagram chayka.design

Фото: Instagram kyxnimoda

Пастельные оттенки

Нежное решение для оформления кухни. Мятный, светло-желтый, голубой и розовый цвета стен создают уютную атмосферу. Их можно использовать как способ оттенить яркую мебель или темный пол.

Такие стены хорошо сочетаются и с мебелью пастельных оттенков, создавая воздушное и нежное сочетание.

Также пастельные тона стен мягко оттенят мебель из темного дерева.

Фото: Instagram 1class_interiors

Фото: Instagram berphin.interior

Фото: Instagram idea_home

Фото: Instagram login_design

Фото: Instagram sunny_dp Фото: Instagram yutnii_podokonnik

Фото: Instagram yutnii_podokonnik

Контрастные тона

Смелое решение, которое с осторожность нужно применять в интерьере. Яркими цветами не рекомендуется оформлять сразу все стены. Универсальный вариант — оформление одной, акцентной стены ярким оттенком, а оставшихся — нейтральным. Тогда в целом интерьер будет выглядеть гармонично и уравновешенно, не раздражая глаза.

С помощью такой акцентной стены можно осуществить зонирование: например, выделить обеденную зону или рабочую зону.

Фото: Instagram alitastilet

Фото: Instagram furnion

Фото: Instagram kuhni_rai_tumen

Фото: Instagram plaza_real_moscow

Фото: Instagram redfoxhome

Фото: Instagram remont_m2.by Фото: Instagram vaninemebel

Мебель на фоне таких стен может быть яркой, им в тон. Это довольно смелое решение, которое требует большой точности в подборе оттенков.

Фото: Instagram interier_landshaft

Фото: Instagram svetlana.rubanik

Фото: Instagram thelongestay

Также на фоне ярких красок может стоять мебель темных цветов, она приглушит цвет стен.

Фото: Instagram airdeprovence

И самое удачное, классическое сочетание: яркий фон и белая мебель. Она сделает интерьер легче и оттенит стены.

Фото: Instagram ideasworkshopdecor

Темные тона

Темные цвета придают глубины и выразительности помещению. Кроме того, сочетание одной темной стены со светлыми потолками и другими стенами зрительно распахивает пространство. Главное — правильно выбрать оттенок, не забывая учесть основное освещение в комнате.

Черные оттенки

Черным цветом чаще всего оформляют небольшой участок кухни, если она маленькая. При этом его сочетают с белым, его оттенками и контрастными цветами. Если размеры комнаты и количество естественного освещения позволяют, кухню иногда оформляют целиком в черном цвете, обязательно разбавляя его светлыми полами. Потолок при этом может быть в тон стен.

При выборе мебели стоит обратить внимание на светлые гарнитуры и столешницы. Черно-белый вариант всегда стильно выглядит.

Фото: Instagram kitchen_design_id Фото: Instagram kuchnev.ru Фото: Instagram kuchni__aledo

Фото: Instagram vinterior_d Как ни странно, темная или вовсе черная мебель также будет хорошо смотреться рядом с черными стенами. При этом важно, чтобы в интерьере были яркие светлые акценты и хорошее освещение.

Фото: Instagram ilovairi_decor

Еще одно необычное решение — мебель пастельных оттенков на черном фоне. В этом случае стены будут придавать интерьеру глубины и насыщенности, а мебель — делать его игривее. При таком сочетании потолки и пол лучше сделать светлыми.

Фото: Instagram login_design

Другие темные оттенки

Темно-серый, синий и зеленый проще включить в интерьер, чем черный. Их также можно смягчать светлыми мебелью, полом или потолком.

Фото: Instagram arredo3cucine

Фото: Instagram design_interior_magazine

Фото: Instagram dnevnik_dizainera_dd Фото: Instagram formulakomforta

Фото: Instagram inspiration.luxury.interiors

Фото: Instagram kuhni_constanta

Фото: Instagram kuhni_constanta