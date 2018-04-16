5 мифов о деревянных домах, в которые все верят

Деревянные дома — это настоящий кладезь секретов! Мы думаем, что знаем о них многон, но на самом деле их конструкция, эксплуатация и технология строительства гораздо сложнее. И всё не так просто с обещаниями, что дом простоит 100 лет и достанется вашим правнукам.

Миф № 1: деревянному дому не нужно оформление интерьера

Дизайнерское оформление деревянного дома практически обязательно. Вы не можете просто поставить сюда мебель, повесить шторы и думать, что он будет уютным просто потому, что дерево — тёплый и благородный материал.

На самом деле его брутальность нужно смягчать, яркие краски — приглушать, кроме того, выбрать специальный адаптированный стиль в дизайне интерьера. Например шале, который будет прослеживаться в дизайне мебели, отделки, окон, террасы, текстиля и декора.

Марина Бочарова, дизайнер интерьеров:

— При правильной обработке оригинальные стены бруса или сруба в интерьере выглядят очень романтично. Конечно, деревянному дому тоже нужен дизайн интерьера — окраска бруса или оформление стен с помощью керамогранита или камня в мокрых зонах, панелей и других материалов. Мало кто сегодня строит деревянный дом без дизайн-проекта интерьеров.

www.everyday-design.com Миф № 2: деревянный дом экологичен

Деревянный дом может быть как экологичным, так и неэкологичным, всё зависит от конкретной пропитки. Стоимость такой пропитки может быть очень высокой, если вы выбираете международный бренд за его качество и репутацию.

Марина Бочарова, дизайнер интерьеров:

— Экологичность деревянного дома зависит в первую очередь от экологичной пропитки, которая защищает брус или сруб от гниения. Правильно подобрать качественный и экологичный раствор для обработки может только профессионал.

www.everyday-design.com Миф № 3: ухаживать за фасадом дома очень просто

На самом деле и это не так. Во-первых, вам всегда придётся нанимать профессионала из крупной фирмы, чтобы всё было сделано правильно и добротно. А ухаживать за фасадом нужно не раз в десять лет, как сообщают в рекламе некоторые фирмы, а раз в три года, как и советуют передовые фирмы по строительству деревянных домов в Москве.

Так, полная обработка фасадов деревянного дома новым слоем защитного средства-антисептика (от влаги, снега, насекомых и так далее) должна проводиться раз в 3-4 года. Равно как и окраска.

Кстати, окраска деревянного дома проводится в несколько этапов: шлифование, антисептирование, нанесение первого слоя колеруемой лазури, межслойное шлифование, нанесение второго слоя колеруемой лазури. Всё вместе выходит по стоимости около 750 рублей за квадратный метр, с учётом и материалов, и работ. Элитный способ добавляет нанесение грунтовки, потому цена увеличивается до 900 рублей за квадратный метр.

Дом площадью 300 метров (25 x 12) и высотой в 3,4 метра имеет площадь внешних стен и фронтонов около 350 метров, обработка будет стоить около 300 тысяч рублей.

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Миф № 4: внутри дерево сруба не требует окраски раз в несколько лет Увы, и это неправда. Раз в несколько лет дерево сруба изнутри тоже требует заботы и ухода. Стоимость внутренней окраски дома лаком или воском со шлифованием, грунтовкой, нанесением двух слоёв и межслойным шлифованием обойдётся в 800—1 000 рублей за метр.

Для дома площадью 300 (25 x 12) квадратных метров с высотой потолков три метра и внутренними перегородками сумма одной окраски (работа + материалы) составит около 700 тысяч рублей. Такая обработка требуется раз в 5—7 лет, чтобы деревянный дом простоял долго, без растрескивания и гниения.

Миф № 5: деревянные дома пожароопасны

Марина Бочарова, дизайнер интерьеров:

— Деревянные дома уже давно не пожароопасны! Правильная обработка древесины и соблюдение правил пожарной безопасности (что, кстати, требуется и любому другому коттеджу) сделают такой дом абсолютно безопасным для вас и ваших детей.

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