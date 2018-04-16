Стиль и уют дома: тайные приёмы американских декораторов

Часто воспоминания о поездке связаны с жильём, в котором путешественники останавливаются во время отдыха. В ходе глобального исследования, проведённого экспертами Booking.com, выяснилось, что для четырёх из десяти опрошенных интерьер становится решающим фактором при выборе жилья на отдыхе.

Известный дизайнер Уилл Тейлор, автор блога Bright Bazaar, поделился полезными советами с теми, кто хочет сдать своё жилье или просто воспользоваться дизайнерскими приёмами для создания стильной и уютной атмосферы.

Статьи по теме 25 стильных спален с лампами на подвесах Скандинавский стиль: 20 белых кухонь и советы по их комплектации

По мнению Уилла Тейлора, в декоре нужно отдавать предпочтение одному яркому акценту. Обилие мелких элементов в интерьере утомляет и не даёт расслабиться. Ярким акцентом может быть что угодно: от крупного винтажного зеркала в гостиной до яркой камерунской шляпы из перьев, висящей над кроватью.

Кроме того, цвет — один из относительно недорогих способов изменить внешний вид и атмосферу комнаты, позволяющий сделать пространство более уютным. Для того чтобы визуально увеличить небольшую или тёмную комнату, можно выкрасить стены в ней только на три четверти, а оставшуюся часть и потолок оставить белыми. Благодаря этому приёму потолок будет казаться выше и отражать больше света, а комната визуально станет просторнее и светлее.

Освещение играет очень важную роль в создании расслабляющей атмосферы. Установка диммеров позволит учесть предпочтения всех жильцов. Кроме того, отличным решением станет установка ночников в ванной комнате. Так можно беспрепятственно ориентироваться в помещении в ночное время.

Обновить интерьер можно вдохновившись актуальными тенденциями в дизайне. Эксперты Booking.com составили список стилей, которые особенно полюбились пользователям сайта.

Первое место заняла «Средиземноморская лазурь», набрав 57% среди участников опроса. Это по-настоящему курортный стиль, для которого характерны холодные, но яркие цвета, один лишь взгляд на которые заставляет расслабиться и погрузиться в мечты об океане. В помещениях, оформленных «по-средиземноморски», обязательно найдётся место узорчатой плитке, натуральным тканям и текстурам, белоснежному постельному белью, массивной мебели и терракотовым полам.

На втором месте с 53% расположилась «Скандинавская аскетичность». Этот тренд характеризуют простота, минимализм и функциональность, а также внимание к деталям. Светлое дерево, чистые линии и обтекаемые формы прослеживаются как в скандинавской архитектуре, так и декоре. Минимум аксессуаров и максимум солнечного света — вот за что гости со всего мира полюбили этот стиль.

«Уют загородного дома», набравший 42%, можно создать и в обычной квартире. Эстетику загородного дома определяют необработанное дерево и грубые натуральные материалы, например каменные полы. Ему присуща атмосфера теплоты и комфорта. Здесь нет слишком изысканных элементов, а все вещи выглядят немного потёртыми, благодаря чему пробуждают романтические и ностальгические чувства у гостей.

Уилл Тейлор — нью-йоркский блогер и автор публикаций, вошедший в топ-30 наиболее влиятельных людей в сфере социальных медиа по версии Forbes . C 2009 года он делится со своей аудиторией страстью к цветам в дизайне, стилю и путешествиями.

Блог Уилла Тейлора под названием Bright Bazaar — это сочетание свежих, ярких идей в сфере изысканного дизайна, вдохновение для которых автор черпает в том числе из путешествий. Свой стиль Уилл описывает как «дарящий улыбку». Простой подход к дизайну и моде помог Уиллу заполучить огромную аудиторию поклонников (свыше 2,6 миллиона). Он автор двух книг-бестселлеров по дизайну, которые переведены на 11 языков.

Читайте также:

10 самых больших растений для интерьера: куда поставить, как ухаживать

5 способов сделать зимний интерьер чуточку теплее

Новогодние подарки: оригинальные идеи от лучших брендов