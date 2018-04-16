Бежевый интерьер ванной комнаты: 30 примеров дизайна

Используйте разные оттенки бежевого

Чтобы интерьер не выглядел пресно, используйте в оформлении разные оттенки фонового, в данном случае бежевого, цвета. Сделайте стены бежевыми, а пол, аксессуары и детали немного темнее или светлее, или же совместите разные оттенки прямо в отделке стен.

Фото: Instagram _homeberry_

Фото: Instagram kupatika

Фото: Instagram mozart_interior

Фото: Instagram ufa.interior

Такая игра на нюансах придаст пространству выразительный характер, индивидуальность, но при этом не будет смотреться вычурно.

Добавьте светлые цвета

Если вы выбираете бежевый цвет, чтобы зрительно увеличить маленькую ванную, то к нему в компанию можно пригласить и другие светлые оттенки — тот же белый. Он, как известно, только добавляет визуального объема комнатам.

Фото: Instagram dezartstudio

Фото: Instagram idea_home

Фото: Instagram interior_inside_home

Фото: Instagram interior_inside_home

Белыми могут быть потолок, пол, сантехника, мебель или хотя бы просто столешница. Детали в этом цвете заодно разбавят бежевый фон.

Добавьте тёмные цвета

Пойдите от обратного и сыграйте на контрасте: бежевый фон и тёмные акценты. Интерьер сразу станет более графичным и интересным.

Использовать угольно-чёрный для этих целей совершенно необязательно — подойдёт и тёмно-коричневый. Его можно добавить с помощью мебели для ванной или дверей из тёмного дерева.

Фото: Instagram design_houses_11 Фото: Instagram ksenia_tannet

Фото: Instagram lublinskoe_pole_tc Фото: Instagram ufa.interior

Фото: Instagram viktoria_korepanova_

Хорошее решение — сделать акцентую стену с использованием тёмной плитки в тон мебели или рамы для зеркала.

Фото: Instagram arch.family

Используйте разные отделочные материалы

Играть на нюансах можно не только с помощью оттенков, но и самих материалов. Например, использовать для облицовки помещения плитку разных формы и размера. Можно как оформить все поверхности разной плиткой, так и выделять с помощью другой плитки ту же акцентную стену или нишу для хранения.

Фото: Instagram adhomestudio

Фото: Instagram adhomestudio

Фото: Instagram gk_interiors

Фото: Instagram reginaurm_interiors

Этот приём хорош и для зонирования. Если в ванной оборудована душевая, можно смело выделять её плиткой другой формы.

Фото: Instagram _homeberry_

К слову, не обязательно ограничиваться одной лишь плиткой — вы можете миксовать разные отделочные материалы близких оттенков. Плитка, керамогранит, дерево — всё это можно применять для оформления одной комнаты, чтобы она стала выглядеть интереснее.

Фото: Instagram just_home.ru Используйте необычную плитку

Если всё-таки планируете облицевать всю ванну плиткой и не хотите слишком утруждаться подбором разных вариантов и сочетаний цветов, тогда приглядитесь к плитке с необычным рисунком. Однотонная бежевая плитка на стенах сделает комнату слишком похожей на общественное пространство.

Фото: Instagram fani_design

Как вариант, можно оформить акцентную стену плиткой с рисунком. Такой приём всегда добавляет изюминку интерьеру. На примере ниже выделена одна стена, а также похожим орнаментом украшена зона умывальника.

Фото: Instagram vkomforte.su Также можно использовать для оформления акцентной стены популярную технику пэчворк — «лоскутное» комбинирование плитки с узором. В данном случае плитка «перетекает» на пол — выглядит эффектно, хотя это всё те же бежевые тона!

Фото: Instagram katepromdesign.ru В конце концов, оформить плиткой с рисунком можно хотя бы душ — опять же поможет зонировать пространство и сделать его менее нейтральным.

Фото: Instagram remontmurmansk

Добавьте яркие акценты

Детали решают всё. Разбавьте бежевый фон цветными ковриками, другими аксессуарами, той же плиткой (точечно) — и пространство сразу перестанет выглядеть уныло. Хороший вариант — дополнить интерьер растениями, они всегда освежают обстановку. Для этого, впрочем, придётся найти влаголюбивые цветы.

Фото: Instagram antoshchuk.design

Фото: Instagram _design_village_

Фото: Instagram aprioridesign

Яркой может быть и мебель для ванной. При этом необязательно выбирать модели пёстрых оттенков — красивая пастель вполне справится с задачей «добавить цвета».

Фото: Instagram kremlk

Используйте бежевый как фон для роскошного интерьера

Классика любит нейтральные, спокойные цвета — бежевый не исключение, так что его смело можно применять в создании интерьера в духе современной классики или ар-деко. Главное — дополнять пространство роскошными деталями: золотыми аксессуарами, качественной мебелью и сантехникой. Не помешают и люстры, и букеты живых цветов. Вместе с ними бежевый интерьер будет смотреться статусно, дорого и не вычурно.

Фото: Instagram studio_architector

Фото: Instagram just.decorate.it Разумеется, для создания интересного и гармоничного бежевого интерьера ванной можно использовать не один из перечисленных приёмов, а компоновать сразу несколько. При умелом сочетании они помогут создать светлое пространство, в котором будет приятно проводить минуты и часы отдыха.