Компания Eichholtz устраивает конкурс для российских дизайнеров

Всем известный бренд Eichholtz, который славится прежде всего мебелью и декором в стиле ар-деко, проводит конкурс. Чтобы принять в нём участие, дизайнерам нужно всего лишь отправить фото или 3D-визуализации своих проектов на почту: pr@idcollection.ru. Внимание! Отправляйте только те фотографии, на которых присутствуют предметы Eichholtz. Заявки для участия в конкурсе принимаются до первого июля.

В начале сентября креативный директор фабрики Эдвин Ван дер Ган выберет три лучшие работы. Трое победителей отправятся в Амстердам и посетят там шоу-рум бренда Eichholtz. Учредитель конкурса — компания IDCollection при информационной поддержке портала Roomble.com.

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