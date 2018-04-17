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Модные тренды: 28 самых ярких платьев этого лета
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Модные тренды: 28 самых ярких платьев этого лета 

Fraufluger.ru 3 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Чем ближе лето, тем больше хочется ярких красок. Природа начинает просыпаться, и вот-вот все вокруг зазеленеет. На небе все чаще светит солнце, и уже греет почти по-летнему. На душе становится тепло и уютно. При таких обстоятельствах, совсем не хочется надевать на себя одежду, которая хоть как-то может негативно повлиять на настроение. Модные тренды: 28 самых ярких платьев этого летаПересматривая гардероб, и убирая зимние вещи на хранение, вдруг приходит осознание того, что срочно нужны вещи самых ярких цветов. Учитывая модные тенденции этого года, яркие блузки, юбки, обувь соответствующих тонов, все это будет как никогда популярно этим летом. Буйство красок на подиумах, практически требует пересмотра отношения к принтам. Платья самых ярких расцветок, с невероятными рисунками в разнообразных тонах, именно то, что будет уместно в жаркие летние дни. В нашей подборке, самые яркие платья лета 2018 года. Читайте также: Модные тренды: 24 вязаных вещей, которые вы захотите носить этим летом Модные тренды: 30 сарафанов на все случаи жизни
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